COMUNICADO: "Grain" gana el Tokyo Grand Prix en la 30ª edición del Festival Internacional de Cine de Tokio

TOKIO, 9 de noviembre de 2017 /PRNewswire/ -- La 30ª edición del Festival Internacional de Cine de Tokio (TIFF), que se celebró del 25 de octubre al 3 de noviembre, concluyó con el anuncio de los ganadores en la ceremonia de clausura el último día. Este año, TIFF proyectó 231 películas y 63.679 aficionados al cine asistieron a las proyecciones. "Grain", dirigida por Semih Kaplanoglu, obtuvo el premio a la mejor película, Tokyo Grand Prix. Abajo podrá ver los ganadores de premios en todas las secciones.

(Foto: http://prw.kyodonews.jp/opn/release/201711087727/?images [http://prw.kyodonews.jp/opn/release/201711087727/?images])

- Sección de competición:

-- Tokyo Grand Prix: "Grain" (dirigida por Semih Kaplanoglu) -- Premio Especial del Jurado: "Cráter" (dirigida por Silvia Luzi y Luca Bellino) -- Premio al mejor director: Edmund Yeo ("AQERAT (Nosotros los muertos)") -- Premio a la mejor actriz: Adeline D'Hermy ("Maryline") -- Premio al mejor actor: Duan Yihong ("The Looming Storm") -- Premio a la mejor contribución artística: "The Looming Storm" (dirigida por Dong Yue) -- Premio al mejor guion, WOWOW: "Euthanizer" (escrita y dirigida por Teemu Nikki) -- Premio de la audiencia: "Tremble All You Want" (dirigida por Akiko Ooku)

- Sección Asian Future

-- Premio a la mejor película Asian Future: "Passage of Life" (dirigida por Akio Fujimoto) -- El premio Espíritu de Asia del Centro en Asia de la Fundación Japón: director Akio Fujimoto ("Passage of Life")

- Sección cine japonés Splash

-- Premio a la mejor película: "Of Love & Law" (dirigida por Hiraku Toda)

- Premio SAMURAI: Músico y compositor Ryuichi Sakamoto

- Premio Gemstone: Mayu Matsuoka ("Tremble All You Want", actriz), Shizuka Ishibashi ("THE TOKYO NIGHT SKY IS ALWAYS THE DENSEST SHADE OF BLUE", actriz), Adeline D'Hermy ("Maryline", actriz), Daphne Low ("AQERAT (Nosotros los muertos)", actriz)

En la entrega del premio a Kaplanoglu, el presidente del jurado Tommy Lee Jones dijo, "Nos ha impresionado la comprensión por parte de esta película del entendimiento común de todo el mundo a través de una experiencia mítica compartida". Luego compartió sus ideas acerca de la 30ª edición de TIFF, elogiando a los demás miembros del jurado, llamándoles "realizadores muy prometedores y detallistas". También remarcó que hubo una mezcla muy internacional, comentando, "Hablamos cinco idiomas distintos y necesitábamos a cinco intérpretes .... ¡Parecía que éramos las Naciones Unidas! Pero tenemos mucho más sentido del humor que las Naciones Unidas". Jones también expuso sus impresiones finales sobre TIFF y las selecciones finales de jurado: "Los buenos festivales deben eximir a los realizadores y a la audiencia de las estrictas demandas comerciales", y añadió, "Como realizadores, no hemos nacido, ni crecido para hacerle perder el tiempo. Nacimos para mejorarlo. Sé que hablo en nombre del jurado cuando digo que seguimos siendo sus humildes y esperanzados sirvientes".

Página web oficial:

Edición 30º del Festival Internacional de Cine de Tokio: www.tiff-jp.net/en/ [http://www.tiff-jp.net/en/]

