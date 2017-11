330 43

COMUNICADO: 2017 Global Terrorism Index de IEP: las muertes por terrorismo bajan un 22% (1)

-- 2017 Global Terrorism Index de IEP: las muertes por terrorismo bajan un 22% en comparación al pico de 2014 pues el extremismo islamista radical está de retirada

- Por segundo año consecutivo, el número total de muertes baja un 13% respecto al año anterior en comparación con 2015. - Siria, Pakistán, Afganistán y Nigeria, cuatro de los cinco países más afectados por el terrorismo, registran un 33% menos de muertes. - La mayor caída se produjo en Nigeria donde las muertes de terrorismo atribuidas a Boko Haram cayeron en un 80% en 2016. - ISIL desafía la tendencia positiva con un 50% más de personas asesinadas por el grupo que en 2015, dando como resultado su año más mortífero con más de 9.000 muertes, principalmente en Irak. - En 2016, los países de la OCDE experimentaron el mayor número de muertes desde 2001, pero 2017 marca una reducción significativa en comparación con 2016 coincidiendo con la disminución de capacidad de ISIL en su núcleo. - Los ataques terroristas son cada vez menos sofisticados y con más probabilidades de dirigirse contra objetivos civiles en la OCDE, tales como ataques con vehículos; pero las mejoras en las estrategias de lucha contra el terrorismo se trazaron más en 2016 que en 2015 y 2014.

Por segundo año consecutivo, han disminuido las muertes por terrorismo según el 2017 Global Terrorism Index (GTI). Hubo una disminución del 22% a 25.673 muertes en comparación con el pico de actividad terrorista en 2014 cuando fueron asesinadas más de 32.500 personas.

La tendencia a la baja destaca un punto de inflexión en la lucha contra el extremismo islamista radical con cuatro de los cinco países más afectados por el terrorismo, Siria, Pakistán, Afganistán y Nigeria, registrando una mejora. La mayor reducción ocurrió en Nigeria, donde las muertes atribuidas a Boko Haram disminuyeron en un 80% en 2016, el grupo terrorista se enfrentó a una creciente presión de la Multinational Joint Task Force.

Irak fue el único país de los cinco más afectados por el terrorismo en registrar un aumento de muertes, principalmente impulsadas por ISIL al aumentar los atentados suicidas y ataques contra la población civil para compensar pérdidas territoriales. El total de muertes atribuidas a ISIL aumentó un 50% en 2016, marcando el año más mortífero del grupo. La mayoría de las muertes ocurrieron en Irak, lo que representó el 40% del aumento.

El informe anual, desarrollado por el Institute for Economics & Peace (IEP) basado en la Global Terrorism Database del National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START) así como otras fuentes, proporciona el recurso más completo sobre tendencias mundiales de terrorismo.

El informe encuentra que si bien el número global de muertes y ataques registró un descenso en 2016, hay todavía preocupantes tendencias pues más países que en cualquier otro momento de los últimos 17 años experimentaron al menos una muerte por terrorismo. En total 77 países experimentaron al menos una muerte por terrorismo, hasta de 65 en 2016 - dando como resultado la puntuación global de GTI, registrando el impacto del terrorismo, un empeoramiento del 4% desde 2015.

Steve Killelea, presidente ejecutivo de IEP, dijo, "El informe de este año marca un momento histórico en la lucha contra el extremismo islamista radical. Cuatro de los cinco países más gravemente afectados, Siria, Pakistán, Afganistán y Nigeria, habían registrado reducciones significativas en el número de muertes. Juntos, Boko Haram, los talibanes y al Qaida mataron a 6.000 personas menos en el año 2016 que en 2015. EL descenso de Boko Haram en Nigeria está teniendo un efecto dominó positivo con Camerún, Chad y Níger colectivamente registrando un 75% menos de muertes."

"Aunque estos avances son alentadores, existen aún graves motivos de preocupación. La futura estabilidad de Siria e Irak desempeñará un papel crítico en determinar el impacto del terrorismo en los próximos años. En Irak, el gobierno se enfrentará a desafíos en el mantenimiento de una paz duradera a través de una sociedad incluyente que evita avivar la violencia sectaria. También sigue la amenaza en evolución de ISIL. Mientras que ha sufrido importantes reveses en su territorio, fuerza militar y financiación, el potencial para los endurecidos combatientes a dejar y unirse a nuevas permutaciones en otras zonas de conflicto alrededor del mundo es muy real. Los países de la OCDE se enfrentan a este desafío al volver los combatientes extranjeros desde Siria e Iraq con ataques directo de ISIL aumentando de 11 países en 2015 a 15 en 2016."

Los países europeos y otras naciones desarrolladas siguieron registrando una tendencia negativa con la actividad de ISIL como impulsor primario. Excluyendo los atentados del 11 de septiembre, 2016 fue el año más mortal de terrorismo en países de la OCDE[1]desde 1988. Sin embargo, la respuesta militar a ISIL y su capacidad de disminución ha coincidido con una reducción significativa en las muertes, de 265 a 82, en el primer semestre de 2017, en comparación con el año completo en 2016. Esto indica una tendencia futura potencialmente positiva.

Las mejoras en las estrategias de lucha contra el terrorismo han frustrado más ataques que en años anteriores. Esto, en parte, refleja una mayor asignación de recursos para la lucha contra el terrorismo así como las estrategias más eficaces. Dos de cada 10 ataques fueron prevenidos en 2014 y 2015, mientras que tres de 10 ataques fueron frustrados en 2016. El tipo de ataque afecta a la probabilidad de éxito en su prevención. Casi la mitad de todos los ataques con bombardeos y explosiones fueron frustrados, pero los ataques de bajo coste, baja tecnología, como el uso de vehículos son más difíciles de evitar. Desde el ataque de camión en Niza en julio de 2016, al menos otros 13 ataques con vehículos se han realizado en países de la OCDE incluyendo el ataque del 31 de octubre de 2017 en Manhattan. Once de estos ataques se han dirigido explícitamente a civiles con al menos seis multitudes como objetivo.

Una conclusión clave de la investigación es que el 99% de todas las muertes por terrorismo en los últimos 17 años se han producido en países que están en conflicto o tienen niveles altos de terror político. Terror político significa la presencia de asesinatos extrajudiciales, tortura y encarcelamiento sin juicio. Este hallazgo muestra los riesgos asociados con las estrategias de lucha contra el terrorismo que pueden exacerbar los agravios que impulsan el extremismo y el terrorismo. Turquía y Egipto registraron algunos de los mayores incrementos en muertes tras la importante represión del gobierno.

Muertes y ataques terroristas todavía están altamente concentrados con un 94% de todas las muertes terroristas teniendo lugar en Oriente Medio y Norte de Africa, Africa subsahariana y Asia meridional. América Central y el Caribe es la región menos afectada con sólo 12 muertes, o menos del 0,4% del total.

El impacto económico global del terrorismo en 2016 fue de 84.000 millones de dólares estadounidenses, una reducción de casi 6.000 millones de dólares estadounidenses en comparación con el año 2015. A pesar de la alta cifra absoluta, el impacto económico del terrorismo es pequeño en comparación con otras formas importantes de violencia. El impacto económico del terrorismo asciende a sólo el 1% del total del impacto económico global de la violencia, que alcanzó 14,3 billones de dólares en 2016.

