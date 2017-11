330 43

COMUNICADO: 30º Festival Internacional de Cine de Tokio, Akio Fujimoto gana "Premio Espíritu de Asia Centro de Asia Fundación Japón"

TOKIO, 9 de noviembre de 2017 /PRNewswire/ -- En la ceremonia de clausura de la 30ª edición del Festival Internacional de Cine de Tokio (TIFF) celebrada el 3 de noviembre, "Passage of life", dirigida por Akio Fujimoto, obtuvo el Premio Espíritu de Asia otorgado por el Centro de Asia de la Fundación Japón. El premio se otorgó a un director prometedor de la sección Asian Future de TIFF, director elegido por dos miembros del jurado por su posibilidad de obtener éxito internacional más allá de fronteras culturales y nacionales. Fujimoto, director debutante de películas, estuvo acompañado en el escenario por la "familia" que apareció en la película, compuesta de actores no profesionales, y dijo, "Me alegra que pudiésemos grabar esta película en colaboración con Japón y Myanmar".

"Passage of Life" también ganó el Premio a la mejor película Asian Future. El premio más prestigioso del festival, el Tokyo Grand Prix, se concedió a Semih Kaplanoglu por "Grain".

- El Centro de Asia de la Fundación Japón presenta CROSSCUT ASIA #4: Próximamente desde el sudeste asiático

La serie CROSSCUT ASIA del Centro de Asia de la Fundación Japón expone películas asiáticas que se centran en países, directores y temas concretos durante el festival. Después de las tres primeras ediciones, que destacaron a Tailandia, las Filipinas e Indonesia, la cuarta edición abarcó una zona más amplia del sudeste asiático para celebrar el 50 aniversario de la formación de ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático). Durante el festival, que se celebró del 25 de octubre al 3 de noviembre, CROSSCUT ASIA presentó 13 películas del sudeste asiático, incluyendo nueve películas y cuatro cortos.

El CROSSCUT ASIA de este año se centró en la genealogía del cine del sudeste asiático mientras los maestros pasan el testigo a la siguiente generación. Introdujo películas de director "Kristo" (2016) de HF Yambao, recomendada por Brillante Ma Mendoza; "Pop Aye" (2017) de Kirsten Tan, recomendada por Eric Khoo; "In April the Following Year, There Was a Fire" (2012) de Wichanon Somumjarn , recomendada por Apichatpong Weerasethakul; y cortos de jóvenes directores camboyanos recomendados por Rithy Panh.

- Conferencia: En busca de reconocimiento mundial desde el sudeste asiático, nuevas futuras estrellas crean nuevas formas de realización de películas"

El 27 de octubre, Kirsten Tan de "Pop Aye", B.W. Purba Negara de "Tales of the Otherwords", HF Yambao de "Kristo" y Brillante Ma Mendoza, que recomendó "Kristo", aparecieron en la conferencia junto con Kenji Ishizaka, director de programación de CROSSCUT ASIA #4. Tan dijo que tuvo problemas para dirigir a los numerosos miembros del equipo y asistentes necesarios para el animal. "Probablemente, el elefante sea el mejor actor de la película ya que no actúa, solo está ahí", dijo Tan. Negara compartió su experiencia trabajando con actores no profesionales, incluyendo la estrella de 95 años. "A veces improvisaba y a veces improvisaba demasiado. Pero, está bien porque trabajo en documentales". Yambao, que tuvo como mentor a Brillante Ma Mendoza, trabajó con un presupuesto muy limitado y grabó la película en cinco días. "Decidí no montar nada y me centré en los hechos actuales que se destacaban en la película". Mendoza reveló su manera de realizar: no dar guiones a los actores para lograr obtener actuaciones frescas. En cuanto a proyectos nuevos, Yambao está preparando una historia sobre porque graba películas mientras que Negara está trabajando en una película acerca del arte indonesio tradicional.

- El seminario del Centro de Asia de la Fundación Japón/UNIJAPAN:

¡Aprende de las Filipinas! Promocionar ubicaciones para películas: Lecciones para Japón

Muchas obras maestras del cine, como por ejemplo "Apocalypse Now", se han grabado en las Filipinas. Sin embargo, varias películas de alto presupuesto relacionadas con Japón, como por ejemplo "Silencio" y "Ghost in the Shell: El alma de la máquina" no se grabaron en Japón. Durante el seminario que se celebró el 26 de octubre, la representante del Film Development Council of the Philippines, Liza Diño Seguerra, la vicepresidenta de Licencias y adquisiciones de Viva Communications, Tina B. Tubongbanua, el director Hideo Nakata, el representante de Sapporo Film Commision, Arifumi Sato y el director de programación de Asian Future, Kenji Ishizaka charlaron sobre la razón por la que las Filipinas son un destino favorecido por las producciones de películas extranjeras y las posibilidades de Japón.

"Nuestro objetivo es tener una oficina centralizadora para las producciones extranjeras", dijo Diño Seguerra. Los bajos costes y la accesibilidad son varias de las razones por las que las Filipinas es un lugar popular para grabar películas. Según Nakata, las organizaciones japonesas, incluyendo los gobiernos y los organismos de seguridad, tienen una regulación estricta para las producciones internacionales lo que dificulta el rodaje. Además, el desconocimiento del inglés es otro problema. Sin embargo, Sato dijo que Sapporo se está convirtiendo en un lugar popular para producciones filipinas y asiáticas debido a una comisión de rodaje local favorable y unos exteriores bonitos. Por ejemplo, "I See You", también conocida como "Kita Kita", fue una exitosa película filipina independiente, después de su emisión en julio de 2017.

