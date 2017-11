330 43

COMUNICADO: True Zero amplía su red de estaciones de hidrógeno

- Gracias a los 26,6 millones de dólares estadounidenses en subvenciones concedidos por la Comisión de Energía de California, el número total de estaciones True Zero disponibles aumenta a 31

IRVINE, California, 14 de noviembre de 2017 /PRNewswire/ -- La semana pasada, True Zero [http://www.truezero.com/](1) fue seleccionada por la Comisión de Energía de California para construir 12 nuevas estaciones de hidrógeno [http://www.energy.ca.gov/contracts/GFO-15-605_NOPA_Rev_11-17.pdf] en la última ronda de subvenciones concedidas por la Comisión con el objetivo de ayudar a ampliar la red minorista de hidrógeno de California. La Comisión de Energía proporcionará un total de 26,6 millones de dólares estadounidenses a la empresa radicada en California, lo que incluye subvenciones con los que cubrir su participación en los costes de capital y apoyo operativo y de mantenimiento para las nuevas 12 estaciones.

http://mma.prnewswire.com/media/602771/True_Zero_Toyota_Mirai.jpg [http://mma.prnewswire.com/media/602771/True_Zero_Toyota_Mirai.jpg]

"No podríamos estar más orgullosos de haber sido elegidos por la Comisión de Energía como socio para estas 12 estaciones de hidrógeno", dijo Joel Ewanick, consejero delegado de True Zero. "Es una responsabilidad tremenda estar al frente de la lucha por alcanzar las metas de California, que incluyen ayudar a reducir la sed de petróleo de este Estado y, con suerte, impulsarnos hacia la extinción del motor de combustión interna. Estamos enormemente agradecidos de contar con esta oportunidad y no vamos a decepcionar a los habitantes de California".

True Zero, una empresa fundada en California hace poco más de cuatro años, se ha convertido en el mayor minorista de hidrógeno de los Estados Unidos (y, posiblemente, del mundo) gracias a las subvenciones concedidas por el estado de California y los Distritos para la Administración de la Calidad del Aire del Area de la Bahía y la Costa Sur, así como a la financiación privada de Honda y Toyota. La empresa inauguró en agosto su 18° estación minorista de hidrógeno en California y, en estos momentos, está construyendo 13 estaciones adicionales como parte de su red de hidrógeno californiana.

"Con estas 12 nuevas estaciones será posible observar una transición hacia una tecnología de mayor volumen, lo que permitirá a True Zero prestar sus servicios a más coches de célula de combustible con surtidores simultáneos en cada ubicación", dijo el Sr. Ewanick. "Este efecto de envergadura ofrecerá una experiencia de cliente aún mejor y, eventualmente, un precio más competitivo en el surtidor para animar a más clientes a que elijan vehículos eléctricos de célula de combustible en lugar de gasolina. La adopción masiva de vehículos que producen cero emisiones es nuestro objetivo final".

Tras la venta previa de los modelos Toyota Mirai y Honda Clarity, True Zero ha vendido más de 260.000 kilogramos de hidrógeno durante los últimos 18 meses. La empresa calcula que ha surtido energía para cubrir casi 18 millones de millas con cero emisiones y ha reducido las emisiones de gases de efecto invernadero en más de 11 millones de libras (en CO2 equivalente) durante este periodo.

(1) True Zero es la marca minorista de estaciones de hidrógeno desarrollada, operada y propiedad de FirstElement Fuel Inc. [http://www.greencarreports.com/news/1103608_true-zero-to-be-brand-for-hydrogen-fueling-stations-from-first-element-fuel], una empresa con sede en Irvine, California.

http://mma.prnewswire.com/media/602698/True_Zero_logo_JPEG.jpg [http://mma.prnewswire.com/media/602698/True_Zero_logo_JPEG.jpg]

Foto -- http://mma.prnewswire.com/media/602771/True_Zero_Toyota_Mirai.jpg [http://mma.prnewswire.com/media/602771/True_Zero_Toyota_Mirai.jpg]

Logo -- http://mma.prnewswire.com/media/602698/True_Zero_logo_JPEG.jpg [http://mma.prnewswire.com/media/602698/True_Zero_logo_JPEG.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Chris Hosford, 1-714-743-8764, chosford1@gmail.com

Sitio Web: http://www.truezero.com/

PUBLICIDAD