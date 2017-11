330 43

COMUNICADO: WilsonHCG incluida por tercera vez en la lista Baker's Dozen y Premio a la Excelencia en Estrategias de Implicación

- WilsonHCG reafirma su compromiso con la satisfacción del cliente al ser incluida por tercera vez consecutiva en la lista Baker's Dozen de EMEA y gana el Premio a la Excelencia en Estrategias de Implicación

LONDRES, 14 de noviembre de 2017 /PRNewswire/ -- HRO Today ha elegido a WilsonHCG [http://www.wilsonhcg.com/] para integrar la lista Baker's Dozen de satisfacción del cliente en 2017 por la subcontratación de procesos de selección (RPO, por sus siglas en inglés) en la región EMEA; esta es la tercera vez consecutiva que se incluye a WilsonHCG entre los cinco primeros puestos. Además, el líder mundial en soluciones innovadoras para la captación de talento (también por tercer año consecutivo) recibió el Premio a la Excelencia en Estrategias de Implicación de HRO Today para el mercado europeo, el cual se presentó durante los premios de la Asociación de Servicios y Tecnologías de HRO Today.

La lista Baker's Dozen de HRO Today es única ya que sus clasificaciones se basan exclusivamente en los índices de satisfacción del cliente proporcionados por los compradores de soluciones globales de RPO y de captación de talento en EMEA.

"La tercera inclusión consecutiva de WilsonHCG en la lista Baker's Dozen para EMEA es testimonio de la experiencia y el crecimiento de nuestro equipo de EMEA y de su compromiso con el servicio de la más alta calidad", dijo Kim Pope, vicepresidente ejecutivo de Soluciones Globales. "Para 2018 y los años posteriores continuaremos impulsando la innovación de procesos y ofreciendo soluciones, de manera tal que se mantenga en primer nivel la satisfacción de nuestros clientes mientras les ayudamos a atraer y retener al mejor talento".

En septiembre, HRO Today eligió a WilsonHCG por séptimo año consecutivo para integrar la lista Baker's Dozen de líderes mundiales de RPO empresarial [http://www.wilsonhcg.com/press-release-wilsonhcg-named-top-rpo-provider-by-hro-today-bakers-dozen-list]. Para el consejero delegado de WilsonHCG, John Wilson, el factor que le permite a WilsonHCG lograr estos notables reconocimientos es el enfoque de la empresa centrado en el cliente que subyace en cada asociación.

"Es un honor que HRO Today nos haya reconocido como uno de los principales proveedores de RPO en EMEA por tercer año consecutivo, especialmente porque esto ha sucedido justo después de que HRO Today nos haya incluido en su lista Baker's Dozen de líderes de RPO empresarial en septiembre", dijo John Wilson, consejero delegado. "La presencia de WilsonHCG se extiende ahora a seis continentes y 37 países; nuestro rápido (pero estratégico) crecimiento en toda la región, junto con los reconocimientos a la satisfacción del cliente y como líder del sector, son excelentes indicadores de nuestra capacidad de producir resultados excepcionales para nuestros clientes".

El anuncio de la lista Baker's Dozen y de los premios tuvo lugar entre el 6 y el 8 de noviembre en el foro de HRO Today para EMEA, celebrado en Dublín, Irlanda. Por segundo año consecutivo John Wilson participó como líder de opinión y panelista.

"No debería ser una sorpresa que se haya reconocido a WilsonHCG con varios premios de HRO Today en 2017", dijo Elliot Clark, consejero delegado de HRO Today. "Haber sido incluidos en la lista Baker's Dozen en EMEA y haber recibido el Premio a la Excelencia en Estrategias de Implicación (ambos reconocimientos por tercer año consecutivo) es un tributo a la capacidad de WilsonHCG para prestar un excelente servicio al cliente mientras mantiene una cultura excepcional y una fuerza laboral implicada".

Acerca de WilsonHCGWilson Human Capital Group, Inc. (WilsonHCG) es un líder mundial en soluciones innovadoras de captación de talento basado en el principio de proporcionar verdaderas asociaciones a nuestros clientes. A través de nuestro modelo Talent Ecosystem(TM), fácilmente configurable, transformamos la función de captación de talento en una ventaja estratégica. En WilsonHCG, las relaciones que desarrollamos conducen a los resultados que obtienen nuestros clientes. Better People, Better Business®.

