330 43

COMUNICADO: Johnson & Johnson Innovation lanza el Reto QuickFire Belleza Digital para abordar los problemas del cuidado de la piel (

- Johnson & Johnson Innovation lanza el Reto QuickFire Belleza Digital - Este reto tiene como objetivo abordar algunos de los problemas del cuidado de la piel más complejos de los consumidores

SAN FRANCISCO, 14 de noviembre de 2017 /PRNewswire/ -- Johnson & Johnson Innovation LLC, en colaboración con Johnson & Johnson Consumer Inc., anunció hoy el lanzamiento del Reto QuickFire Belleza Digital. Este reto animará a las empresas emergentes a crear las soluciones de belleza digital más novedosas y avanzadas con el objetivo de proporcionar unos resultados mejorados en el campo del cuidado de la piel para los consumidores de todo el mundo. El ganador (o ganadores) del reto recibirá una financiación de hasta 50.000 dólares estadounidenses para contribuir a impulsar la comercialización de su prototipo de producto. Además de esta financiación, Johnson & Johnson Innovation también proporcionará al ganador (o ganadores) acceso a una red de expertos, una estancia de un máximo de un año de duración en un centro Johnson & Johnson Innovation, JLABS (JLABS) disponible, así como la entrada a un Centro de Experiencia de Consumidor (CxC) de Johnson & Johnson. En el centro CxC, el ganador (o ganadores) tendrá la oportunidad de diseñar y poner en práctica una iniciativa de investigación de forma gratuita.

Logo -- http://mma.prnewswire.com/media/602394/Johnson_Johnson_Innovation_Logo.jpg [http://mma.prnewswire.com/media/602394/Johnson_Johnson_Innovation_Logo.jpg]

"La innovación auténtica no solo realza los resultados y experiencias del producto, sino que desafía la definición misma de cuidado de la piel", dijo Sebastien Guillon, presidente de Belleza Global de Johnson & Johnson Consumer Inc. "Los próximos revolucionarios de la tecnología de la belleza están ahí fuera y este reto nos ayudará a identificar a los socios potenciales más prometedores para la creación conjunta de unas soluciones para la piel notables y avanzadas".

El Reto QuickFire es una iniciativa de JLABS (incubadoras empresariales sin compromiso) y tiene como misión fomentar y posibilitar unas soluciones científicas y de la salud rompedoras al animar a estudiantes, empresarios, investigadores y empresas emergentes a que participen. El Reto QuickFire Belleza Digital estará centrado en tres áreas de innovación:

1. Herramientas generadoras de información que capacitan a los consumidores para que hagan unas elecciones sobre el cuidado de la piel mejor fundamentadas, tales como evaluaciones de la piel en su hogar, motores de orientación y herramientas de personalización que simplifiquen la selección de productos y creación de tratamientos. 2. Dispositivos de seguimiento de impacto y soluciones de adherencia que contribuyen a mejorar la gestión de la salud de la piel de los consumidores al monitorizar factores de impacto sobre la piel, tales como la contaminación, los rayos UV y los biomarcadores de la piel. 3. Tecnologías o dispositivos digitales que aumentan la eficacia más allá de las aplicaciones tópicas tradicionales a fin de alcanzar mejoras en la salud de la piel para los consumidores con problemas difíciles de tratar, como el acné, el fotoenvejecimiento y los eccemas.

"Para conseguirlo, estamos buscando soluciones de tecnología digital y dispositivos innovadores que hagan visible lo invisible y aborden los retos más complejos en lo referente al cuidado de la piel", dijo Naomi Furgiuele, vicepresidenta de I+D de Rostro y Solar Global de Johnson & Johnson Consumer Inc. "A través de la creación de unas experiencias conectadas potentes con aquellos que se encuentran fuera de nuestra empresa, somos capaces de fortalecer la preferencia, lealtad y personalización única de cara a los consumidores".

La información necesaria para participar en el reto, así como las pautas de inscripción se encuentran en línea en el siguiente enlace https://jlabs.tv/DigitalBeauty [https://jlabs.tv/DigitalBeauty]. La fecha límite para presentar las candidaturas es el 19 de enero de 2018. Los participantes considerados aptos serán evaluados y el ganador (o ganadores) será seleccionado y anunciado en la primavera de 2018.

Acerca de Johnson & Johnson Innovation

Johnson & Johnson Innovation LLC trabaja para acelerar todas las etapas de la innovación a nivel mundial y establecer colaboraciones entre los empresarios y las empresas internacionales especializadas en el cuidado de la salud de Johnson & Johnson. Johnson & Johnson Innovation proporciona a científicos, empresarios y empresas emergentes un acceso integral a expertos en ciencia y tecnología que puedan propiciar colaboraciones entre las empresas farmacéuticas, de dispositivos médicos y de productos de consumo de Johnson & Johnson. Bajo la coalición de empresas de Johnson & Johnson Innovation, conectamos con profesionales innovadores a través de nuestros Centros de Innovación regionales, JLABS, Johnson & Johnson Innovation - JJDC, Inc. y nuestros equipos de Desarrollo Empresarial para crear unos acuerdos personalizados y unas colaboraciones novedosas que agilicen el desarrollo de innovaciones para resolver las necesidades no satisfechas de los pacientes. Para obtener más información, visite www.jnjinnovation.com [http://www.jnjinnovation.com/].

Acerca de Johnson & Johnson Innovation, JLABS

Johnson & Johnson Innovation, JLABS (JLABS) es una red internacional de ecosistemas de innovación abierta que anima y capacita a profesionales innovadores para crear y acelerar la provisión de soluciones de salud y bienestar que salven y mejoren las vidas de pacientes en todo el mundo. JLABS lo consigue al proporcionar el entorno óptimo para que las empresas emergentes catalicen el crecimiento y optimicen su investigación y desarrollo al ofrecerles acceso a contactos esenciales dentro del sector, programas para emprendedores y una plataforma flexible y eficiente en lo referente a capital en la que puedan transformar los descubrimientos científicos de hoy en las soluciones para el cuidado de la salud revolucionarias del mañana. En JLABS valoramos las grandes ideas y nos apasiona eliminar los obstáculos para alcanzar el éxito con el propósito de ayudar a profesionales innovadores a dar rienda suelta al potencial de sus primeros descubrimientos científicos. JLABS presenta un modelo sin compromiso, lo que significa que los empresarios tienen libertad para desarrollar su ciencia mientras conservan sus derechos de propiedad intelectual. JLABS está abierta a los empresarios procedentes de un amplio espectro del cuidado de la salud, que incluye el sector farmacéutico, el de dispositivos médicos, el de productos de consumo y el de salud digital. Para obtener más información sobre JLABS, visite www.jlabs.jnjinnovation.com [http://www.jlabs.jnjinnovation.com/].

Acerca de Johnson & Johnson Consumer Inc.

Johnson & Johnson Consumer Inc., es una de las empresas de productos de consumo para la salud y el cuidado personal más grandes del mundo. Con su sede mundial en Nuevo Brunswick (Nueva Jersey), Johnson & Johnson Consumer Inc. produce muchas de las marcas que más confianza generan del mundo, como JOHNSON'S®, vendas adhesivas BAND-AID®, NEUTROGENA®, TYLENOL®, MOTRIN® y LISTERINE®. Johnson & Johnson Consumer Inc. adopta innovaciones científicas para desarrollar productos que anticipen las necesidades del consumidor y creen experiencias que les ayuden a disfrutar de unas vidas saludables y dinámicas. Para obtener más información sobre Johnson & Johnson Consumer Inc., visite https://www.jnj.com/healthcare-products/consumer [https://www.jnj.com/healthcare-products/consumer].

(CONTINUA)

PUBLICIDAD