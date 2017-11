330 43

COMUNICADO: La exposición 2017 Global Grad Show abre en Dubai con 200 prototipos innovadores de 43 países

La exposición 2017 Global Grad Show abre en Dubai con 200 prototipos innovadores de 43 países diferentes. Este año se celebra la tercera edición de esta aclamada exposición anual para compartir las invenciones de los graduados de diseño líderes de todo el mundo y las universidades de tecnología. Con la asistencia del reconocido autor y diseñador, Brendan McGetrick, el Global Grad Show presenta 200 proyectos innovadores seleccionados de más de 470 entradas globales. Las selecciones serán presentadas en el Global Grad Show hasta el 18 de noviembre de 2017 durante la Dubai Design Week.

Una iniciativa sin ánimo de lucro, el Global Grad Show da la bienvenida a graduados de 92 universidades a Dubai para presentar prototipos de pensamiento sobre temas de sostenibilidad, empoderamiento y conexión. Los graduados provienen de universidades de todas partes, incluyendo instituciones líderes como Design Academy Eindhoven (Países Bajos) , Massachusetts Institute of Technology (Estados Unidos), Royal College of Art (Reino Unido) y National University of Singapore. Además, el trabajo de los mercados emergentes rara vez se ve a nivel mundial, incluyendo proyectos de diseñadores con sede en Serbia, Uganda, Perú, Malasia y Nueva Zelanda.

McGetrick fue comisario de proyectos basados en su personal interpretación de diseño que hace hincapié en cuatro categorías: innovación que trasciende la tecnología y existe independiente de la riqueza; igualdad sin jerarquía entre universidades, regiones y diseñadores; diseño universal abierto a todo tipo de proyectos; y el impacto en el mundo a través de soluciones a algunos de los principales problemas del mundo.

"Organizamos Global Grad Show para ser una celebración de hermosas ideas," explicó McGetrick. "Cuenta con proyectos que están diseñados para beneficiar directamente a causas sociales y medioambientales. Presentando una sección de programas de diseño de todo el mundo, tratamos de demostrar cómo las mentes jóvenes más brillantes están diseñando el futuro. La variedad de programas ofrece una vista única a las formas en que los diseñadores en diferentes lugares, con diferentes presupuestos, contextos culturales y herramientas desarrollan soluciones a los problemas y oportunidades de nuestro tiempo."

Global Grad Show se celebra en Dubai Design District (d3) y se anunciará, por primera vez este año, el premio inaugural del Progreso, que será otorgado a un proyecto expositivo. El prototipo ganador será seleccionado por un jurado internacional de los campos de periodismo, diseño, fabricación, innovación e inversión y demostrará la originalidad de la idea, viabilidad, impacto social y relevancia internacional.

