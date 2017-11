330 43

COMUNICADO: Simon anuncia el primer desarrollo de uso mixto en Phipps Plaza (2)

Acerca de Phipps PlazaPhipps Plaza de Simon, ubicado en el prestigioso barrio Buckhead de Atlanta, es el principal destino de lujo de compras, culinario y de ocio del sureste. Su mezcla distintiva de marcas contemporáneas y de lujo lo han convertido en el hogar de más de 50 marcas exclusivas. El centro incluye tiendas características tales como Gucci, Versace, Jeffrey, Giorgio Armani, Valentino, Hugo Boss, Bally y Tiffany & Co., además de la presencia de Nordstrom y Saks Fifth Avenue. Phipps Plaza también ofrece las mejores opciones culinarias ganadoras de premios, incluyendo Genuine Pizza (próximamente) de Michael Schwartz, Public Kitchen and Bar (próximamente) y Northern Italian Steakhouse de Davio. Las opciones de ocio incluyen un cine AMC con 14 salas con asientos de lujo en todos los auditorios. En los últimos años, el centro añadió Domain en Phipps Plaza, un rascacielos mediano de residencias lujosas, urbanitas, además del aclamado AC Hotel de Marriott; además de experimentar una renovación en múltiples fases que incluyó una nueva calle peatonal elegante, lujosa en su entrada en Peachtree Road. Para ver un directorio de las tiendas y los próximos eventos, visite simon.com [http://www.simon.com/] o encuéntrenos en facebook.com/phippsplazabuckhead [https://clicktime.symantec.com/a/1/3ZKdYRLDGyhngDqCl5hW_w3hu9hLfQUEVlSb4Hmm8ik=?d=S-19Gs0k2tP_qd8kvH2SVpUEdxAeYC9yCBliHfi7nJZ8JicbzXGjDFn1dyZojCen6bwuKx8Ue8D1QjX9h8W7uNYVG1NVzMxgLNp8WYhZW2K2ngoWfIfput5X3VI5wDOUDcJtH7AFmnJ9ii1e4TudXs01xYS1A6NmyO0EYMjVIJ766YsaGxvQRCMAecH0BKSIpKixuilEyvjI4cB50MQO-kKBT26PhNv_kEX_ZcoyPQGv3uJs5O-t1Rz1QbeadPKi4j7OP4koDvVoiD_PZ5JzFOLA27fRCxJ8s2WRiSpx-5NjVsAMmO1rnXBj71fqlKlktQpgXXDEmfhqIgBvuC0RPTma-DX8hdtFzHlm5Hwo9dq66y9MfgGdn-k9Vef8no8Z_2FTyv8ZwA91&u=http://www.facebook.com/phippsplazabuckhead], twitter.com/ShopPhippsPlaza [https://clicktime.symantec.com/a/1/-sfgh4dE3fHB1e5GbqILzvOfnt0uJFiRT37YQR0CbjQ=?d=S-19Gs0k2tP_qd8kvH2SVpUEdxAeYC9yCBliHfi7nJZ8JicbzXGjDFn1dyZojCen6bwuKx8Ue8D1QjX9h8W7uNYVG1NVzMxgLNp8WYhZW2K2ngoWfIfput5X3VI5wDOUDcJtH7AFmnJ9ii1e4TudXs01xYS1A6NmyO0EYMjVIJ766YsaGxvQRCMAecH0BKSIpKixuilEyvjI4cB50MQO-kKBT26PhNv_kEX_ZcoyPQGv3uJs5O-t1Rz1QbeadPKi4j7OP4koDvVoiD_PZ5JzFOLA27fRCxJ8s2WRiSpx-5NjVsAMmO1rnXBj71fqlKlktQpgXXDEmfhqIgBvuC0RPTma-DX8hdtFzHlm5Hwo9dq66y9MfgGdn-k9Vef8no8Z_2FTyv8ZwA91&u=https://twitter.com/ShopPhippsPlaza] y en instagram.com/shopphippsplaza [https://clicktime.symantec.com/a/1/ekGnCIyZH7KQPgRZME-cp8GT_aACzzEwPzPNIonkj-o=?d=S-19Gs0k2tP_qd8kvH2SVpUEdxAeYC9yCBliHfi7nJZ8JicbzXGjDFn1dyZojCen6bwuKx8Ue8D1QjX9h8W7uNYVG1NVzMxgLNp8WYhZW2K2ngoWfIfput5X3VI5wDOUDcJtH7AFmnJ9ii1e4TudXs01xYS1A6NmyO0EYMjVIJ766YsaGxvQRCMAecH0BKSIpKixuilEyvjI4cB50MQO-kKBT26PhNv_kEX_ZcoyPQGv3uJs5O-t1Rz1QbeadPKi4j7OP4koDvVoiD_PZ5JzFOLA27fRCxJ8s2WRiSpx-5NjVsAMmO1rnXBj71fqlKlktQpgXXDEmfhqIgBvuC0RPTma-DX8hdtFzHlm5Hwo9dq66y9MfgGdn-k9Vef8no8Z_2FTyv8ZwA91&u=http://instagram.com/shopphippsplaza].

Acerca de Nobu Hospitality:Considerada una de las 25 marcas de lujo más innovadoras por Robb Report, Nobu Hotels está listado entre la élite de las marcas globales de lujo. El crecimiento natural de Nobu se ha construido sobre el servicio, su imagen y su reputación. Ofrece toda la gama de gestión hotelera y de restauración para proyectos únicos en todo el mundo. Fundado por Nobu Matsuhisa, Robert de Niro y Meir Teper, con operaciones en cinco continentes, la marca Nobu prospera en las capitales del mundo como el mejor destino de experiencia de estilo de vida. El primer hotel Nobu abrió en 2013 como hotel de lujo dentro de Caesar´s Palace, en Las Vegas, y luego, CNN Travels lo consideró uno de los mejores hoteles nuevos, La mejor apertura de América del Norte por Luxury Travel Advisor y logró, después, el premio a la excelencia de Luxury Travel Advisor. El Nobu Hotel City of Dreams de Manila abrió en 2014, el Nobu Hotel de Miami Beach en 2016 y el Nobu Ryokan de Malibú, el Nobu Hotel Shoreditch de Londres, el Nobu Hotel de la bahía de Ibiza y el Nobu Hotel Ephiphany d

Acerca de Life Time(®)--Healthy Way of Life (Modo de vida sano) Life Time defiende un modo de vida sano y feliz para sus miembros en 128 destinos en 36 grandes mercados de EE.UU. y Canadá. Life Time, la única marca de la nación de un modo de vida sano, ofrece una experiencia sin igual de balneario atlético y proporciona una extensa experiencia de vida sana, envejecimiento sano y ocio sano que va más allá de estar en forma para abarcar toda la gama de la vida diaria de las personas, parejas y familias todas las edades.

Los destinos de Life Time en EE.UU. y Canadá ofrecen programas y servicios distintivos, de marca incluyendo entrenamiento personal y TEAM en grupos pequeños, programas de pérdida de peso, pilates, estudio, clases de bici y de yoga, tenis, ráquetbol y squash, programación de natación y baloncesto Ultimate Hoops. Un LifeSpa de servicio completo, el informal LifeCafe, LT, clínica de cuidados proactivos y oficinas de quiropráctica de LifeClinic están ubicados en Life Time. Para más información visite www.lifetime.life [http://www.lifetime.life/].

