330 43

COMUNICADO: Stryker anuncia la publicación de los resultados del ensayo DAWN(TM) en The New England Journal of Medicine

KALAMAZOO, Míchigan, Estados Unidos, 14 de noviembre de 2017 /PRNewswire/ -- The New England Journal of Medicine ha publicado los resultados del ensayo DAWN, el primero que ofrece pruebas rotundas sobre el tratamiento mediante trombectomía mecánica de los pacientes de ictus presente al despertar o que reciben atención sanitaria horas después de sufrir la apoplejía. Hoy en día, menos de uno de cada 10 afectados de ictus isquémico son sometidos a una trombectomía, debido en parte a la falta de pruebas científicas que avalen la administración de tratamiento después de seis horas; sin embargo, los resultados obtenidos en el ensayo DAWN tienen el potencial de revolucionar el paradigma de la atención al paciente de ictus a escala mundial.

http://mma.prnewswire.com/media/601960/STRYKER_LOGO.jpg [http://mma.prnewswire.com/media/601960/STRYKER_LOGO.jpg]

De acuerdo con uno de los investigadores principales, el Dr. Tudor Jovindel, del Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh, "a resultas de cuadruplicar el margen terapéutico en el DAWN, lo que se consigue es que muchos más enfermos de ictus que presentan oclusión de algún gran vaso sanguíneo puedan, en potencia, ser tratados con trombectomía mecánica. El DAWN viene a validar la aplicación de un método fisiológico, y no temporal, para seleccionar a los pacientes aptos para someterse a tratamiento endovascular".

"El tiempo, por sí solo, tendría que dejar de ser un factor que llegue a impedir la realización de una trombectomía y constituir únicamente un medidor del grado de urgencia. "Esperamos que este nuevo paradigma terapéutico beneficie a una gran proporción de pacientes que hasta ahora eran considerados resistentes al tratamiento", declaró el Dr. Raul Nogueira, catedrático de Neurología, Neurocirugía y Radiología en la Facultad de Medicina de Emory, director del Servicio Neuroendovascular del Centro Marcus de Ictus y Neurociencias (Hospital Grady Memorial) y otro de los investigadores principales del estudio.

"Los resultados del ensayo DAWN ofrecen, por primera vez, pruebas de nivel I acerca de la considerable disminución de la incapacidad que experimentan los pacientes que acuden a recibir atención médica varias horas después de sufrir un ictus", afirmó Mark Paul, presidente del Departamento Neurovascular de Stryker. "De todos modos, los mejores desenlaces clínicos se alcanzan cuando los enfermos son tratados lo antes posible, por lo que hacen falta más concienciación por parte del paciente, una mayor labor de divulgación por parte de los servicios de urgencias y la disponibilidad de las infraestructuras hospitalarias necesarias".

El ensayo DAWN refleja la apuesta de Stryker por ocupar una posición de liderazgo en el ámbito clínico y especializarse en la creación de alternativas para el paciente en la cadena asistencial. El ensayo, promovido por Stryker, fue diseñado para evaluar las respuestas funcionales a 90 días en pacientes de ictus a los que se trató mediante trombectomía mecánica con el instrumento de extracción Trevo(®), en comparación con las respuestas presentadas por aquellos a los que se administró únicamente tratamiento médico. Como criterio de selección de los pacientes para su inclusión en el ensayo, se determinó que debían haber sufrido un ictus que empezase entre seis y 24 horas antes, o bien un ictus cuyo momento de aparición se ignorase; se trata de unos márgenes de tratamiento notablemente mayores que los que se consideran en la indicación para la que está autorizada la trombectomía en la actualidad.

Acerca del instrumento de extracción Trevo

El instrumento de extracción Trevo de Stryker es un producto sanitario con forma de endoprótesis que va adherido a un alambre fino. El médico, aplicando un método mínimamente traumático con rayos X, hace avanzar el instrumento desde la arteria femoral, situada en el muslo, hasta la arteria del cerebro que se encuentre obstruida; el aparato está pensado para atrapar el coágulo y retirarlo del organismo. El instrumento de extracción Trevo, que en el año 2012 fue autorizado inicialmente para la revascularización de pacientes afectados de ictus isquémico, se ha usado hasta ahora en miles de enfermos de diversas partes del mundo; a la indicación del aparato en el ensayo DAWN --pacientes tratados entre seis y 24 horas después de la última vez que se los observó en buen estado de salud-- se le ha concedido solamente una de las llamadas exenciones para productos de investigación (IDE, por sus siglas en inglés) y fue el único instrumento de trombectomía mecánica que se empleó en el ensayo en cuestión.

Aquí pueden consultarse una animación sobre el instrumento de extracción Trevo e información importante en materia de tolerabilidad: https://youtu.be/PxcERzyI67I [https://youtu.be/PxcERzyI67I]

Acerca del ictus isquémicoLos ictus isquémicos se producen cuando una arteria cerebral queda obstruida por un coágulo o por alguna otra sustancia, como puede ser una placa de materia grasa. Dado que los vasos sanguíneos transportan sangre, oxígeno y nutrientes por todo el organismo y también al cerebro, si este se ve privado de sangre y oxígeno, deja de funcionar bien y, en función de la gravedad del ictus y del área del cerebro afectada, puede tener lugar una pérdida de actividad cerebral o la muerte del paciente. Según la Federación Mundial del Corazón, el ictus isquémico supone seis millones de fallecimientos en todo el mundo.(1)

Acerca de StrykerStryker es una de las principales empresas mundiales de tecnología médica y comparte con sus clientes el propósito de mejorar la atención sanitaria. La empresa ofrece productos y servicios innovadores en los ámbitos de Ortopedia, Medicina y Cirugía y Neurotecnología y Médula Espinal, los cuales contribuyen a que tanto los pacientes como los centros sanitarios logren resultados más satisfactorios. Puede consultarse más información en www.stryker.com [http://www.stryker.com/].

Contacto de MediosKeri LadenStryker510 413 2534keri.laden@stryker.com[mailto:keri.laden@stryker.com]

1. http://www.worldstrokecampaign.org/learn.html [http://www.worldstrokecampaign.org/learn.html]. Consulta: 19 de septiembre de 2017.

Logo -- http://mma.prnewswire.com/media/601960/STRYKER_LOGO.jpg [http://mma.prnewswire.com/media/601960/STRYKER_LOGO.jpg]

Sitio Web: http://www.stryker.com/

PUBLICIDAD