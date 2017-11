330 43

COMUNICADO: Thomson Reuters define el liderazgo energético mundial con la clasificación de las 100 principales compañías

Los líderes energéticos superan el rendimiento de los índices S&P 500 y MSCI World-Daily

TORONTO, 14 de noviembre, 2017 /PRNewswire/ --Thomson Reuters [http://thomsonreuters.com/en.html] ha dado a conocer los Top 100 Global Energy Leaders [http://tr.com/top100energy] (lista de las 100 primeras compañías energéticas del mundo), la primera evaluación holística del sector que identifica a las empresas energéticas líderes de la actualidad. El estudio determina de forma objetiva qué organizaciones son las que demuestran la fortaleza necesaria para brillar en un entorno empresarial complejo teniendo en cuenta ocho pilares de rendimiento: Finanzas, confianza en la gestión y de los inversores, riesgo y resiliencia, cumplimiento normativo, innovación, responsabilidad social y hacia las personas, impacto medioambiental y reputación. La metodología pendiente de patente detrás de esta iniciativa ha sido desarrollada por el Boston Innovation Lab [https://innovation.thomsonreuters.com/en/labs.html] de Thomson Reuters

«Hoy en día, el liderazgo en el mercado global va más allá de la cuenta de resultados para fijarse en la organización de manera holística. El liderazgo también viene definido por organizaciones que ofrecen lugares de trabajo saludables y seguros, fomentan la diversidad y la igualdad de oportunidades, excluyen los trabajos forzosos u obligatorios de sus organizaciones, disponen de redes de proveedores y de clientes geográficamente diversas y están comprometidas con el medioambiente», afirmó Emily Lyons, directora general de Thomson Reuters Energy Practice Group. «Felicitamos a los líderes de esta lista, ya que representan a la vanguardia actual entre sus pares por superar sus retos empresariales con perspicacia y agilidad para mantenerse un paso por delante del cambio constante».

-- La clasificación final de los Top 100 Global Energy Leaders de Thomson Reuters incluye a más de 1.500 compañías energéticas. -- Actualmente, las organizaciones superan en ingresos brutos interanuales a los índices de S&P 500, S&P 500 Energy y MSCI World Energy-Daily en un 16,52 por ciento, 37,93 por ciento y 1,41 por ciento. También superan los índices de MSCI World Energy-Daily y S&P 500 en el cambio de precio de stock interanual en un 10,93 por ciento y 5,55 por ciento. -- Las compañías tienden a puntuar bien en el apartado de responsabilidad social y hacia las personas, así como en el de riesgo y resiliencia. Se comportaron un 30 por ciento mejor que sus pares en los apartados de plantilla laboral y derechos humanos; un 26 por ciento en el de uso de recursos; y están un 20 por ciento más protegidos de los riesgos operativos. -- Europa es sede de 41 de los líderes, repartidos en 19 países del continente. Norteamérica tiene una cuarta parte de las principales compañías energéticas, con 19 de ellas procedentes de los Estados Unidos y 6 de Canadá. En Asia se encuentra el 24 por ciento de la lista Top 100 Global Energy Leaders.

«Este original y holístico enfoque adoptado por Thomson Reuters para identificar a los líderes energéticos es muy sensato, dado el complejo entorno empresarial actual», dijo Mark Walsh, director general nacional de - US Energy & Resources Industry, Deloitte Consulting LLP. «En Deloitte vemos cómo las compañías energéticas que disponen de operaciones financieras y estrategias de gestión de riesgos excelentes, cadenas de suministro seguras y resilientes, normas sobre la salud y seguridad de sus plantillas y prácticas medioambientales responsables están bien posicionadas para lograr el éxito. Enhorabuena a los que han merecido figurar en la lista Thomson Reuters 2017 Top 100 Global Energy Leaders."

El análisis también incluye clasificaciones de subsectores: Thomson Reuters Top 25 Oil and Gas Honorees, Oil and Gas Related Equipment and Services Honorees, Renewable Energy Honorees y Multiline Utilities Honorees. Cada lista destaca a aquellas compañías que representan a las 25 organizaciones más importantes en sus respectivos ámbitos.

Conozca más sobre la metodología descargándose el informe completo [http://tr.com/top100energy] y consulte la lista 2017 Top 100 Global Energy Leaders [file://10.86.178.61/Users/u2410286/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NX50ZOP3/%202017%20Top%20100%20Global%20Energy%20Leaders] y la lista de subsectores en http://tr.com/top100energy [http://tr.com/top100energy]. Unase a la discusión en Twitter #TRenergy100.

Thomson Reuters

Thomson Reuters es la fuente líder mundial de noticias e informaciones dirigidas a los mercados profesionales. Nuestros clientes confían en nosotros para obtener la inteligencia, tecnología y experiencia que necesitan para obtener respuestas fiables. La empresa tiene presencia en más de 100 países desde hace más de 100 años. Para más información, visite www.thomsonreuters.com [http://www.thomsonreuters.com/] o www.tr.com [http://www.tr.com/].

