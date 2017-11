330 43

COMUNICADO: WizKids expande la concesión de licencias con Wizards of the Coast

Anuncia el lanzamiento de una gama de miniaturas y un juego de mesa de Magic: The Gathering(TM)

HILLSIDE, Nueva Jersey, 14 de noviembre de 2017 /PRNewswire/ -- WizKids, el líder en miniaturas pintadas de alta calidad y juegos de mesa establecidos, reveló hoy sus planes para el lanzamiento de una gama de miniaturas y juego de mesa que presentará el mundialmente conocido juego de cartas coleccionables, Magic: El encuentro. La nueva PI expande la concesión de licencias existente de WizKids con Wizards of the Coast, creadores líderes de juegos, licencia que ya incluye el famoso Dungeons & Dragons.

El anuncio combina la experiencia de WizKids con miniaturas esculpidas con la marca original del juego de cartas coleccionables conocida en todo el mundo para sumergir a los aficionados en el mundo de Magic!

Las primeras miniaturas pintadas se centrarán en algunas cartas favoritas añadiendo un toque especial a la experiencia del jugador mientras que el juego de mesa se basará en el juego de cartas coleccionable tradicional. Los jugadores serán magos planeswalkers que explorarán el multiverso de Dominaria para establecer conexiones a recursos de maná, extraer poder antes que lo hagan sus enemigos o mejorar sus barajas de cartas de hechizos.

"Vamos a introducir a una querida marca reconocida a un soporte nuevo", dijo Justin Ziran, presidente de WizKids. "Producir miniaturas de alta calidad y presentar juegos de mesa cautivadores en el mercado es la base de WizKids. Estamos muy emocionados con la extensión de nuestra relación con Wizards of the Coast con Magic: El encuentro."

La nueva gama de miniaturas y el juego de mesa se comercializarán el otoño de 2018.

Para más información acerca de WizKids, visite: www.wizkids.com [http://www.wizkids.com/].

Acerca de WizKids WizKids/NECA, LLC, una filial al cien por cien de NECA, es un editor y desarrollador de juegos dedicado a la creación de juegos propulsados por la imaginación. WizKids fue el pionero del sistema Diales de combate que utiliza HeroClix, el juego de miniaturas coleccionables líder del mercado, con más de 750 millones de miniaturas vendidas en todo el mundo. WizKids continúa produciendo nuevas plataformas y propiedades propietarias de juegos, incluyendo el juego de mesa de fantasía ganador de premios Mage Knight, el revolucionario motor de juego Dice Building que se utilizó en el juego Quarriors!, aclamado por la crítica, y Dice Masters, además de su ejecución Attack Wing, muy aplaudida. Para obtener más información visite www.wizkids.com [http://www.wizkids.com/?mc_cid=fa5a87499e&mc_eid=%5bUNIQID%5d].

Acerca de Wizards of the Coast Wizards of the Coast LLC, una filial de Hasbro, Inc. , es líder en entretener a los jugadores de toda la vida. Los jugadores y aficionados de Wizards son miembros de una comunidad global unida por su pasión por los juegos digitales y en persona. La compañía aporta al mercado un rango de experiencias de juego bajo marcas tan conocidas como MAGIC: EL ENCUENTRO, DUNGEONS & DRAGONS y AVALON HILL. Para más información acerca de sus marcas mundialmente conocidas, visite el sitio web de Wizards of the Coast en www.wizards.com [http://www.wizards.com/] .

Magic: The Gathering, Dungeons & Dragons, Dominaria y sus respectivos logotipos son marcas comerciales de Wizards of the Coast en EE.UU. y en otros países. © 2017 Wizards of the Coast LLC.

