330 43

COMUNICADO: Planview desvela Planview Enterprise One y estrena una nueva fase de gestión de trabajo y recursos

La nueva gama de productos es la primera que integra gestión de portafolio de proyectos, arquitectura empresarial y gestión de trabajo colaborativo en una solución empresarial unificada que acelera la innovación y la entrega

AUSTIN, Texas, 13 de noviembre 2017 /PRNewswire/ -- Planview(®) Enterprise One [http://www.planview.com/products/planview-enterprise/?utm_medium=pr] es la primera solución empresarial diseñada para unificar una amplia gama de dominios de gestión de trabajo y recursos para ayudar a desmontar silos organizacionales, acercar a equipos y acelerar los procesos de estrategia y entrega. Planview Enterprise One capacita a las empresas globales para enfrentar las experiencias disruptivas e interconectadas del cliente que demandan las organizaciones de hoy en día. Al organizar la ejecución estratégica de todo el trabajo y los recursos de toda empresa, Planview Enterprise One va más allá de las soluciones de un punto para la gestión de portafolios de proyectos y la gestión de trabajo colaborativo.

Foto -- http://mma.prnewswire.com/media/598964/strategic_dashboard_pbi_logo.jpg [http://mma.prnewswire.com/media/598964/strategic_dashboard_pbi_logo.jpg]

"En el Moffitt Cancer Center tomamos la decisión de desmontar los silos organizacionales de nuestra empresa juntando información de tres disciplinas: arquitectura empresarial, gestión de TI y gestión de proyectos para crear una vista única para la toma de decisiones", explicó John McFarland, director de gestión de TI empresarial de Moffitt Cancer Center [https://moffitt.org/]. "Con Planview Enterprise One podemos tener una solución única que soporta por completo nuestra visión y estrategia empresarial. Además, nos proporciona una vista integral que simplifica nuestros procesos y establece una estructura de gestión basada en portafolios".

Para dar vida a estrategias nuevas, fomentar las iniciativas de transformación digital e impulsar la innovación, los ejecutivos de más alto nivel y sus equipos deben iterar con rapidez y adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado, todo ello a mayor velocidad y con recursos limitados. Planview, líder de la gestión de trabajo y de recursos, tiene una posición única para hacer converger la gestión de carteras y recursos, la gestión de capacidades y de tecnología, y la gestión de trabajo en colaboración en una solución que lo hace todo.

"Planview Enterprise One representa un gran hito que da vida a nuestra visión de una plataforma de gestión de trabajo y de recursos," afirmó Patrick Tickle [https://www.youtube.com/watch?v=8Ve2URaKuT0?utm_medium=pr], director de producto de Planview. "Estamos comprometidos a crear el rango más amplio de soluciones para trabajo y recursos, ya sean empresariales, de nivel medio o a nivel de equipo. Planview Enterprise One redefine nuestras ofertas empresariales más exhaustivas y es la culminación de una de las mayores inversiones en I+D de la historia de la compañía".

Planview Enterprise One unifica a Planview Enterprise(®) y Planview Troux(®) en una gama de productos única con una experiencia común para el usuario que abarca la gestión de portafolios y de recursos, y la gestión de capacidades y de tecnología. Planview Enterprise One también incluye trabajo colaborativo para ayudar a los equipos en diferentes lugares, culturas y organizaciones para trabajar juntos con eficacia. El disruptivo modelo de fijación de precios de la solución incorpora la solución entera en funciones unificadas de usuario. Por primera vez, esta radical simplificación de la fijación de precios logra que todo el poder de Planview Enterprise One y su amplio rango de capacidades estén disponibles en toda la empresa como nunca lo habían estado antes.

Con el lanzamiento de Planview Enterprise One, la versión 15 ya está disponible.

Planview Enterprise One, versión 15 - La gestión de portafolios y de recursos amplía la manera en que las organizaciones pueden planificar y ejecutar su trabajo con la introducción de una nueva gestión iterativa del trabajo. La versión también amplía la manera en que los clientes pueden sacar provecho de Microsoft Power Bi en toda su implementación, y ofrece mejoras en el rendimiento de funciones y avances centrados en el cliente.

Planview Enterprise One, versión 15 - La gestión de capacidades y de tecnología marca una nueva manera de modelización con un enfoque basado en Microsoft Visio. Además, un nuevo diagrama empresarial de visualización por nodos permite a las organizaciones ver el trabajo y los recursos como nunca, con vistas dinámicas configurables de las relaciones y el impacto en varios portafolios. La versión también incluye informes FastTrack y mejoras en la experiencia del usuario y en la administración.

Patrick Tickle [https://www.youtube.com/watch?v=8Ve2URaKuT0?utm_medium=pr] introduce Planview Enterprise One. Vea una demo [http://www.planview.com/products/planview-enterprise/?utm_medium=pr].

Acerca de PlanviewPlanview, líder global en gestión de recursos y trabajo, facilita a las organizaciones a alcanzar sus objetivos empresariales. Proporcionamos las soluciones más robustas de la industria diseñadas para la planificación estratégica, la gestión de portafolios de clientes y de recursos, la innovación de productos, la gestión de capacidades y tecnología, y la gestión de trabajo colaborativo. Nuestras soluciones comprenden cualquier tipo de trabajo, recurso y organización para abordar las diferentes necesidades de los equipos, departamentos y empresas en ambientes diversos y distribuidos. Con sede central en Austin, Texas, los 700 empleados de Planview dan servicio a más de 3000 clientes en todo el mundo a través de una cultura de liderazgo tecnológico innovador, amplia experiencia en el mercado y el compromiso permanente con su comunidad de clientes y asociados de negocios. Para más información, visite http://www.planview.com/ [http://www.planview.com/?utm_medium=pr].

Planview, Planview Enterprise One, Planview Enterprise, Planview Troux, Planview Innotas y Planview Projectplace son marcas comerciales registradas de Planview, Inc. El resto de marcas comerciales mencionadas en el presente son marcas de sus respectivas compañías.

PlanviewJane Kovacsjkovacs@planview.com[mailto:jkovacs@planview.com]+1-512-596-4582

Foto -- http://mma.prnewswire.com/media/598965/Enterprise_Node_Visualization_logo.jpg [http://mma.prnewswire.com/media/598965/Enterprise_Node_Visualization_logo.jpg]

http://mma.prnewswire.com/media/599001/Planview_logo_black_RGB.jpg [http://mma.prnewswire.com/media/599001/Planview_logo_black_RGB.jpg]

Logo -- http://mma.prnewswire.com/media/599001/Planview_logo_black_RGB.jpg [http://mma.prnewswire.com/media/599001/Planview_logo_black_RGB.jpg]

Sitio Web: http://www.planview.com/

PUBLICIDAD