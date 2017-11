330 43

COMUNICADO: EnterpriseDB entra por 5º año en el Cuadrante Mágico de Gartner para sistemas operativos de gestión de bases de datos

EDB cree que su posicionamiento continuo en el Cuadrante Mágico de Gartner se debe a su solidez, rendimiento y liderazgo permanentes en el sector de las bases de datos

BEDFORD, Massachusetts, 13 de noviembre de 2017 /PRNewswire/ -- EnterpriseDB [http://www.enterprisedb.com/](® )(EDB(TM)), la plataforma de bases de datos para negocios digitales, ha anunciado hoy que la empresa ha recibido el reconocimiento del Cuadrante Mágico de Gartner para sistemas operativos de gestión de bases de datos (OPDBMS).

Con el posicionamiento de EDB en su último informe, el Cuadrante Mágico de Gartner para OPDBMS lleva reconociendo a la empresa durante cinco años consecutivos, cada año desde que Gartner comenzó a publicarlos en 2013. EDB cree que esta consistencia es especialmente relevante, ya que el número de proveedores incluidos en el informe ha descendido espectacularmente (un 65% en los últimos dos años, pasando de 31 en 2015 a solo 11 en 2017). Si desea leer el informe, haga clic aquí [http://bit.ly/2hn1Rlf].

Con su liderazgo en la comunidad Postgres, EDB es actualmente el único proveedor de bases de datos relacionales de código abierto que aparece en el Cuadrante Mágico. "Creemos que las alternativas de código abierto como EDB Postgres ahora rivalizan con la oferta de herramientas y rendimiento de los proveedores tradicionales y que, además, proporcionan una mayor flexibilidad y un ahorro de costes", dijo Ed Boyajian, consejero delegado y presidente de EDB. "Nuestros clientes reconocen este valor como un componente clave que les permite desarrollar iniciativas estratégicas para aumentar la agilidad a través de DevOps y una mejor relación con los clientes a través de la transformación digital". Actualmente, 88 de las empresas de la lista Fortune 500 y 241 de la Forbes Global 2000 usan EDB Postgres como parte de su infraestructura de estructuración de datos básicos.

EDB Postgres(TM) Platform es una plataforma de gestión de datos relacionales basada en código abierto que integra con los sistemas existentes y las soluciones emergentes de datos masivos. Ofrece a las empresas las capacidades necesarias para gestionar datos multimodelo e implementarse rápidamente en entornos variados, desde nubes públicas, como AWS y Google, a nubes privadas e híbridas e instalaciones físicas tradicionales. Más concretamente, Postgres Ark(TM), el marco base de datos como servicio (DBaaS) de EDB, ofrece un amplio potencial de tecnología informática para la provisión y el control de una forma ágil de entornos de desarrollo y producción.

Creemos que la consolidación de las empresas representadas en el Cuadrante Mágico de Gartner para OPDBMS 2017 refleja los impresionantes cambios que se están desarrollando en el mercado de las bases de datos operativas. Según Gartner: "en 2016, el mercado de OPDBMS pasó de una fase de innovación rápida a una fase de maduración de sus productos y capacidades. Esta tendencia ha continuado en el 2017".

Exención de responsabilidad de GartnerGartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en esta publicación de investigación y por ello no da consejos a los usuarios tecnológicos para que opten únicamente por proveedores con las mayores calificaciones u otras atribuciones. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten opiniones de la empresa de investigación Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner declina todas las garantías, tanto expresas como implícitas, en relación a esta investigación, incluida la garantía de comercialización o la adecuación para un fin concreto.

(1) Gartner Magic Quadrant for Operational Database Management Systems, por Nick Heudecker, Donald Feinberg, Merv Adrian, publicado el 2 de noviembre de 2017.

Acerca de EnterpriseDB Corporation EnterpriseDB® (EDB(TM)), la empresa de plataformas de bases de datos para negocios digitales, ofrece la primera plataforma de datos de código abierto para nuevas aplicaciones, rediseño de plataformas en la nube, modernización de aplicaciones y migración de plataformas heredadas. EnterpriseDB se integra con tecnologías y estructuras empresariales para administración en una nube híbrida, integración de datos y almacenamiento de datos. Nuestros clientes se benefician de la plataforma de gestión de datos más eficaz, fiable, flexible, abierta y rentable disponible a día de hoy. EnterpriseDB tiene su sede en Bedford (Massachusetts). Para obtener más información, visite www.EnterpriseDB.com [http://www.enterprisedb.com/].

EnterpriseDB es una marca registrada de EnterpriseDB Corporation. EDB y EDB Postgres son marcas comerciales de EnterpriseDB Corporation. Las otras marcas mencionadas son marcas comerciales pertenecientes a sus respectivos propietarios.

