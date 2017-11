330 43

COMUNICADO: 3D Systems demostrará su liderazgo en fabricación aeroespacial con soluciones integrales en Dubai Airshow 2017 (2)

El anuncio [https://www.3dsystems.com/press-releases/3d-systems-new-offerings-usher-next-generation-additive-manufacturing-solutions] incluyó la nueva producción de materiales de plástico y metal, la ampliación de su suite líder de software de flujo de trabajo, la próxima generación de sistemas de impresión que permiten a los clientes pasar de la creación de prototipos a la producción utilizando los mismos materiales y una nueva capacidad de servicios profesionales que aprovecha los 30 años de experiencia en fabricación aditiva, especialización en aplicaciones avanzadas y presencia global de la empresa.

Declaraciones prospectivasLas declaraciones contenidas en el presente comunicado de prensa que no son de índole histórica o actual se describen como declaraciones prospectivas, en el sentido de lo expresado por la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995. Las declaraciones prospectivas entrañan riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados, el rendimiento o los logros actuales de la empresa difieran materialmente de los resultados de índole histórica o de cualquier otro resultado o proyección futuros mencionados, de manera explícita o implícita, en dichas declaraciones prospectivas. En muchos casos, las declaraciones prospectivas pueden identificarse a través de términos como "cree", "creencia", "puede", "se hará", "estima", "pretende", "prevé" o "planea", a través de las variantes negativas de estos términos o de terminología similar. Las declaraciones prospectivas se basan en creencias, suposiciones y expectativas actuales de la dirección y pueden incluir comentarios sobre las creencias y expectativas de la empresa en relación con futuros eventos y tendencias que afecten a sus negocios y están sujetas necesariamente a incertidumbres, muchas de las cuales escapan al control de la empresa. Los factores que se describen en los apartados "Declaraciones prospectivas" y "Factores de riesgo" de los documentos presentados de forma periódica por la empresa ante la Comisión de Valores y Bolsa, así como otros factores, podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los esperados o implícitos en las declaraciones prospectivas. Aunque la dirección de la empresa considera que las expectativas que se reflejan en las declaraciones prospectivas están justificadas, no son ni deben constituir una garantía de desempeño o resultados futuros en la que el lector ponga su confianza, como tampoco va a quedar demostrada necesariamente su condición de indicación precisa del punto temporal en que se van a alcanzar dichos resultados o desempeño. Las declaraciones prospectivas incluidas se realizan únicamente a fecha de esta declaración. 3D Systems no asume ninguna obligación de poner al día o corregir las declaraciones prospectivas efectuadas por la dirección o en nombre y representación de esta, ya sea como resultado de desarrollos futuros, eventos posteriores u otra causa.

Acerca de 3D Systems3D Systems ofrece una exhaustiva gama de productos y servicios de impresión tridimensional, como impresoras, material de impresión, servicios de fabricación bajo pedido y recursos de diseño digital, en el marco de un ecosistema compatible con aplicaciones avanzadas que van desde las utilizadas en los establecimientos de diseño de productos hasta el quirófano, pasando por las plantas de producción. Las capacidades de 3D Systems en el ámbito de la medicina de precisión abarcan la simulación, la planificación quirúrgica virtual y la impresión de productos sanitarios y aparatos dentales, así como instrumental quirúrgico adaptado a las necesidades del paciente. 3D Systems, en tanto que creadora de la impresión en tres dimensiones y conformadora de las soluciones tridimensionales del futuro, tiene a sus espaldas 30 años de experiencia durante los que ha contribuido a que profesionales y empresas puedan optimizar diseños, transformar los procedimientos de trabajo, sacar productos innovadores al mercado e impulsar otros modelos de negocio.

