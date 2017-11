330 43

COMUNICADO: 3D Systems demostrará su liderazgo en fabricación aeroespacial con soluciones integrales en Dubai Airshow 2017 (1)

- Las soluciones de fabricación integrales aceleran los procesos de la cadena de suministro y reducen el tiempo de las aeronaves en tierra

- El nuevo material DuraForm® ProX® FR1200 cumple con la normativa FAR 25.853 y con los umbrales de pirorresistencia exigidos por el mercado aeroespacial

DUBAI, Emiratos Arabes Unidos, 11 de noviembre de 2017 /PRNewswire/ -- 3D Systems [http://www.3dsystems.com/] ha anunciado hoy que demostrará su experiencia en fabricación aditiva para el sector aeroespacial y de defensa, junto con clientes seleccionados, la próxima semana en Dubai Airshow. Como inventora de la impresión 3D, la empresa ofrece soluciones de fabricación integrales líderes de mercado que están diseñadas para el sector aeroespacial y de defensa. Estas soluciones están compuestas por una amplísima cartera de capacidades de servicio, software, tecnología y materiales. Estas soluciones ayudan a los clientes a producir piezas más rápidamente con un peso mucho más ligero, al tiempo que conservan la resistencia a la tracción con un menor coste total de operación (TCO) en comparación con los procesos de fabricación tradicionales.

https://mma.prnewswire.com/media/601550/SLS_3d_print_video_shroud_FR_1200_2_DUBAI_RELEASE.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/601550/SLS_3d_print_video_shroud_FR_1200_2_DUBAI_RELEASE.jpg]

Los asistentes a Dubai Airshow podrán ver soluciones de producción 3D desarrolladas con clientes del sector aeroespacial en la caseta de 3D Systems, estand 1560.

Bryan Hodgson, desarrollador de aplicaciones aeroespaciales avanzadas para 3D Systems, encabezará una presentación inaugural en el evento de este año que analizará los beneficios de la industrialización de la impresión 3D para el sector aeroespacial. La presentación se realizará en la conferencia de la exhibición aérea sobre sistemas de aeronaves no tripuladas, el 15 de noviembre a las 12:40 [http://www.dubaiairshow.aero/uas-conference] hora local.

Sinterizado selectivo por láser y nuevo material ignífugo para piezas interiores de cabinaEl nuevo material de nylon DuraForm(®) ProX(®) FR1200 de 3D Systems cumple con la normativa FAR 25.853, puesto que respeta los umbrales de pirorresistencia exigidos por el mercado aeroespacial para piezas interiores de cabina. El material cumple con los requisitos de densidad y toxicidad del humo de los métodos de prueba de la industria aérea (AITM) y su formulación no halogenada tiene un perfil de salud favorable. Las piezas producidas con DuraForm ProX FR1200 poseen una excelente calidad de superficie y un color blanco vibrante que no se puede obtener con materiales de la competencia, por lo que es ideal para postratamiento y pintura. El uso de este material, junto con la tecnología aditiva de sinterizado selectivo por láser de 3D Systems, permite una producción bajo pedido muy rápida y sin herramientas que acelera las cadenas de suministro al tiempo que reduce el inventario y el tiempo de las aeronaves en tierra (AOG). El material está siendo certificado por una importante aerolínea internacional.

Fundición de precisión para reducir tiempos y costes radicalmente3D Systems es líder en tecnologías y servicios para patrones de fundición de precisión impresos en 3D. La combinación de sus plataformas de fabricación aditiva mediante estereolitografía, la metodología QuickCast(®) y los materiales proporciona un acabado de superficie perfecto con un proceso ligero que no produce cenizas. Los clientes, entre los que se incluye Vaupell, emplean el material Accura(®) CastPro(TM) Free para producir patrones de fundición mediante estereolitografía sin antimonio para clientes del sector aeroespacial, lo que ofrece una velocidad y calidad sin precedentes a una fracción del coste de las metodologías tradicionales. Andy Reeves, ingeniero de ventas de Vaupell para el desarrollo de nuevos negocios, estima que se puede producir una pieza específica a modo de patrón de 26 pulgadas de diámetro con QuickCast(®) en una impresora 3D ProX® 800 con sistema de estereolitografía de 3D Systems en dos o tres días por un importe de entre 6000 y 15.000 dólares estadounidenses, aproximadamente. Una herramienta de producción tradicional podría tardar entre varios meses y más de un año en fabricar la misma pieza con un coste de entre 200.000 y 300.000 dólares estadounidenses.

Impresión directa en metal para aplicaciones de misión crítica no propensas al riesgo3D Systems mantiene una estrecha colaboración con muchas empresas aeroespaciales para investigar, diseñar y certificar partes aditivas de metal para el sector. Un importante fabricante europeo de sistemas basados en satélites es uno de esos socios que está investigando enérgicamente la tecnología con el objetivo de transformar el diseño de satélites con piezas metálicas impresas en 3D. La impresión directa en metal (DMP) de 3D Systems es apta y está totalmente disponible para trabajar con titanio en las aplicaciones de este fabricante, lo que permite que las piezas sean significativamente más ligeras y notablemente más compactas, con una resistencia a la tracción igual o superior a la de las piezas fabricadas de manera tradicional. Hoy en día, el 80 por ciento de las piezas de metal para ciertos productos como satélites se producen por impresión en 3D, por lo que se reemplaza a las piezas de fabricación tradicional.

"3D Systems cuenta con un largo historial en el sector aeroespacial y de defensa y con muchas colaboraciones de éxito con nuestros clientes", declaró Bryan Hodgson, desarrollador de aplicaciones aeroespaciales avanzadas para 3D Systems. "Estamos muy emocionados de poder mostrar en este evento varias de estas colaboraciones que ofrecen productividad, repetibilidad, durabilidad y un coste total de operación rentable para nuestros clientes".

El software acelera la progresión desde la creación de prototipos hasta la producciónAdemás de ofrecer tecnología, materiales y servicios profesionales, 3D Systems cuenta con una amplia cartera de software para respaldar el flujo de trabajo de la fabricación digital, desde la digitalización, diseño y simulación hasta la fabricación, inspección y administración. La completa cartera de la empresa capacita a los clientes con avanzadas herramientas de ingeniería diseñadas para trabajar directamente con datos CAD e incrementar la exactitud y precisión en la fabricación. La empresa ofrece soluciones de software de potencia industrial para respaldar el flujo de trabajo de la fabricación aeroespacial, lo que permite diseñar piezas ligeras, producir rápidamente piezas obsoletas y prepararse para la fabricación aditiva y tradicional. Los asistentes a Dubai Airshow 2017 están invitados a la caseta de 3D Systems para ver cómo se pueden utilizar herramientas de 3D Systems líderes en el sector como Geomagic® Design X(TM) y Geomagic® Control X(TM) para aplicaciones de escaneo 3D, entre las que se incluyen la ingeniería inversa y la inspección basada en CAD.

Iniciando la próxima generación de soluciones de fabricación aditivaLas soluciones integrales de 3D Systems para el sector aeroespacial y de defensa son parte de la amplia cartera de fabricación aditiva de la empresa que le permite ofrecer soluciones únicas hechas a medida para los flujos de trabajo de sus clientes. A principios de esta semana, la empresa anunció varias ofertas nuevas que refuerzan su cartera de productos significativamente y le otorgan el conjunto de software, servicios y tecnologías de fabricación aditiva más amplio del sector, lo que le permite abarcar la mayor selección de aplicaciones de clientes de todos los sectores.

