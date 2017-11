330 43

COMUNICADO: LianLian Pay debate sobre el futuro de los pagos con instituciones financieras en Money 20/20

LianLian Pay: La iniciativa Belt and Road proporciona nuevas oportunidades de pago transfronterizo

LAS VEGAS, 10 de noviembre de 2017 /PRNewswire/ -- Un representante de empresas chinas, LianLian Pay ha participado en Money 20/20 inaugurada el 22 de octubre en Las Vegas, y en ella compartió las principales ventajas en innovación de productos y servicios al cliente con gran acogida entre todos los participantes.

Arthur Zhu, Presidente de LianLian Pay, remarcó que con el avance de la Iniciativa Belt and Road el pago transfronterizo ha entrado en una nueva era, con más oportunidades de desarrollo y retos en las empresas de pagos a terceros de China.

La economía de rápido desarrollo y crecimiento continuo en el volumen de importaciones y exportaciones de China ha llevado a la industria de pagos transfronterizos a un periodo dorado. La Iniciativa Belt and Road de rápido desarrollo también significa que la industria se desarrollará a toda velocidad durante un periodo prolongado.

"Para LianLian Pay, la iniciativa Belt and Road ofrece dos factores positivos, "Go Global" (capacidad para hacerse global) y "Bring In'" (capacidad de atracción) afirmó Arthur Zhu. "Mejores oportunidades de exportación para la industria de fabricación más importante de China, construcción de infraestructuras así como comercio e inversión, y oportunidades efectivas para las empresas tecnológicas emergentes de China que ofrecen servicios de comercio electrónico y financieros para acceder a los mercados internacionales".

Productos y servicios chinos "Go Global" (hacia la globalidad)

Como líder, LianLian Pay ha iniciado proyectos piloto de operaciones de ingresos y gastos transfronterizos en renminbi desde 2013. A través de una investigación a fondo del mercado y una innovación continua de soluciones de productos, el número de clientes de actividades comerciales transfronterizas de LianLian Pay superó los 100 000.

En el primer semestre de 2017, LianLian Pay ayudó a vendedores de Amazon de China a reducir el tiempo de liquidación de renminbi y la retirada de depósitos en segundos, reduciendo el coste en un 30 por ciento, ayudando a comerciantes electrónicos a vender productos chinos por todo el mundo y aumentando el valor de las marcas chinas. LianLian Pay también exporta nuevas tecnologías y comparte experiencias de productos con países de Belt and Road para acelerar el desarrollo de las instituciones de tecnología financiera (fintech).

La estrategia "Bring In" (capacidad de atracción) en la plataforma global para conectar el mundo

La estrategia "Bring In" de China pretende atraer a recursos extranjeros competitivos como marcas internacionales y empresas y tecnologías de servicios financieros a China para que las empresas y la gente de China puedan utilizar un mayor número de productos y servicios.

En 2015, LianLian Pay como socio oficial de PayPal en China, proporcionó servicios de retirada rápida de renminbi para comerciantes electrónicos transfronterizos. En febrero de 2016, LianLian Pay, como uno de los principales socios de Apply Pay, proporcionó a los usuarios chinos nuevas experiencias de pago.

El 23 de octubre, Ascential, organizador de Money 20/20, anunció que Money 20/20 2018 se celebrará en China por primera vez, lo que proporcionará el trampolín para que más instituciones financieras internacionales entiendan y se incorporen al mercado chino.

China ha acumulado importantes ventajas competitivas en tecnologías de Internet y servicios financieros. Arthur Zhu remarcó que los modelos del pago transfronterizo, el eslabón más importante para el comercio internacional, en el futuro reducirá las barreras entre los hombres, entre las empresas y entre los países.

"LianLian Pay aprovechará las oportunidades históricas presentadas con la iniciativa Belt and Road y continuará haciendo esfuerzos para establecer redes de pago integradas globalmente que promuevan el desarrollo económico global".

CONTACTO: CONTACTO: Sr Wang, +86 15801334863, wanggd@yintong.com.cn

PUBLICIDAD