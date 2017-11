330 43

COMUNICADO: Seaborn Networks proporciona rutas SeaSpeed de latencia ultrabaja entre los centros de datos de Brasil y EE. UU.

SeaSpeed ofrece la única ruta de latencia ultrabaja desde 1400 Federal en Carteret (Nueva Jersey) hasta B3 en São Paulo

BOSTON, 10 de noviembre de 2017 /PRNewswire/ -- Seaborn Networks ("Seaborn"), un desarrollador, propietario y operador líder de sistemas de cables de fibra óptica submarinos, ha anunciado hoy que ha proporcionado SeaSpeed Tier 1 en Seabras-1 a sus clientes registrados. SeaSpeed Tier 1 es la ruta de latencia más baja entre 1400 Federal en Carteret (Nueva Jersey) y B3 en São Paulo, con una latencia real de 105,05 ms RTD entre los centros de intercambio de datos. Se trata de un servicio directo de punto a punto sin caídas intermedias en las estaciones de amarre de cables autorizadas.

Además, Seaborn también proporcionó su servicio de latencia SeaSpeed Tier 2 (antes conocido como Carrier Class) desde 1400 Federal hasta B3 a sus clientes registrados, con una latencia real de 106,54 ms RTD entre los centros de intercambio de datos. Seabras-1 Tier 2 es un método de menor coste con el que las empresas de comercio financiero podrán utilizar la ruta más novedosa y directa entre Carteret y B3. Tanto Tier 1 como Tier 2 de SeaSpeed ofrecen una conectividad con la máxima fiabilidad entre los centros de negocios de EE. UU. y Brasil.

Seaborn administra los seis pares de fibras de Seabras-1 para sus clientes. Esto se logra a través del propio centro de operaciones de red de Seaborn que trabaja de manera ininterrumpida todos los días de la semana y que cuenta con empleados de Seaborn, así como a través de su propio centro de operaciones de red de recuperación en caso de desastre, junto con el control de su estación de amarre de cables en Praia Grande y de la propiedad subyacente (con Partners Group en representación de sus clientes) de los seis pares de fibras en Seabras-1. La administración del sistema completo por parte de Seaborn se aplica independientemente de si dichas partes tienen SeaSpeed o adquieren derechos irrevocables de uso o arrendamientos de pares de fibras, capacidad de iluminación o espectro a través de la oferta mayorista de Seaborn.

Esto permite que Seaborn realice ofertas mayoristas y de SeaSpeed con las siguientes características únicas:

-- Tier 1 y Tier 2 de SeaSpeed están disponibles solo desde Seaborn a través de su socio de canal exclusivo, Spread Networks, para clientes del sector financiero, y no se permite revenderlos o intercambiarlos con terceros; ambos incluyen acuerdos de nivel de servicio de latencia líderes en el sector. -- Todos los clientes de Seaborn que no pertenezcan al sector financiero (entre los que se incluyen operadores, proveedores de servicios OTT, proveedores de servicios de Internet y distribuidores) cuentan con el servicio mayorista de Seabras-1, que también es administrado por Seaborn. Seaborn cree que su oferta mayorista ofrece una latencia más baja que los cables submarinos rivales situados entre Nueva Jersey/Nueva York y São Paulo y que también proporciona una amplia gama de ubicaciones de puntos de presencia en la red entre las que elegir en EE. UU. y Brasil. Sin embargo, la oferta mayorista no incluye un acuerdo de nivel de servicio de latencia ni una ruta directa a B3. -- La latencia real de punto de presencia a punto de presencia para ofertas mayoristas varía en función de la amplia gama de ubicaciones de punto de presencia que ofrece Seaborn y creemos que estas son más bajas que cualquier otro sistema de cable existente entre EE. UU. y Brasil entre los puntos de presencia a los que servimos. Como ejemplo, nuestro servicio mayorista entre SP3 en Sao Paulo y 800 Secaucus en Nueva Jersey se beneficia de una latencia de 107.76 ms RTD. La latencia de estación a estación de nuestras soluciones mayoristas también difiere de las ofertas de SeaSpeed.

La latencia de Seaborn y la calidad del servicio que ofrece a sus clientes de SeaSpeed no tienen precedentes.

Con más de 520 millones de dólares estadounidenses invertidos en Seabras-1, se trata del primer proyecto de cable submarino diseñado desde cero para ofrecer la ruta más rápida entre los mayores centros de intercambio de datos de Norteamérica y Sudamérica.

Acerca de Seaborn Networks

Seaborn desarrollador, propietario y operador líder de sistemas independientes de cables de fibra óptica submarinos, incluido el Seabras-1 (ahora totalmente operativo) entre los EE. UU. Y Brasil, ARBR entre Brasil y Argentina (puesta en servicio en el T4 de 2018), y SABR entre Brasil y Sudáfrica (puesta en servicio en 2019). Seaborn cuenta con oficinas en los Estados Unidos, Brasil e Inglaterra y centro de operaciones de red que trabajan en horario ininterrumpido todos los días de la semana. Seaborn cuenta con experiencia en diseño, construcción, financiación y operación de muchas de las redes submarinas y terrestres más grandes del mundo. www.seabornnetworks.com [http://www.seabornnetworks.com/]

