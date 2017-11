330 43

COMUNICADO: Destacado proveedor de logística abre instalaciones de sociedad mixta de 20 millones de dólares en Bahréin

MANAMA, Bahréin, November 10, 2017 /PRNewswire/ --

La inversión apoya la expansión de las operaciones regionales en los mercados químico y petroquímico

nogaholding, el brazo de inversión y desarrollo empresarial de la National Oil and Gas Authority (NOGA) en Bahréin, y Schmidt Heilbronn, han inaugurado hoy su nueva instalación de sociedad mixta, Schmidt Logistics Bahrain.

Las instalaciones de 20 millones de dólares estadounidenses van a crear entorno a 100 puestos de trabajo en el sector de la logística (de forma directa e indirecta). Situada en la Bahrain Logistics Zone, apoyará las operaciones crecientes de la zona, sobre todo dentro del mercado logístico químico y petroquímico.

Su Excelencia Shaikh Mohamed bin Khalifa Al Khalifa, Ministro de Petróleo y presidente de nogaholding, afirmó: "Queremos felicitar a Schmidt por el lanzamiento de su nueva instalación de sociedad mixta aquí en Bahréin, donde existe una gran demanda para sus servicios altamente especializados".

"Nuestra nueva instalación tendrá un impacto altamente positivo en las industrias regionales químicas y petroquímicas, facilitando un transporte más rápido y sencillo de los bienes entorno a GCC. A través de nuestra asociación con Schmidt, estamos orgullosos de haber apoyado la creación de estas instalaciones, y vamos a seguir apoyando estas operaciones en el futuro".

Thomas Schmidt, consejero delegado y socio administrativo de Schmidt Group, destacó: "Este nuevo desarrollo es un reflejo del enorme crecimiento que hemos visto en la industria logística regional. Representa además la confianza que tenemos en Bahréin como una de nuestras bases operativas estratégicas claves en la región del golfo. Seleccionamos originalmente la localización de una proporción destacada de nuestros servicios en Bahréin por los destacados lazos de transporte con los países vecinos, su infraestructura logística excelente y regulaciones de apoyo.

"Ahora estamos en una posición en la que seremos capaces de capitalizar más estas ventajas competitivas y ampliar nuestra oferta regional".

Su Excelencia Khalid Al Rumaihi, consejero delegado del Bahrain Economic Development Board (EDB), comentó en el evento:

"El sector de la fabricación y logística es uno de los más destacados del reino, y Bahréin atrajo más de 200 millones de dólares estadounidenses de inversión en este sector en la primera mitad del año - con inversiones que crearán más de 1.000 puestos de trabajo en los próximos tres años. Inversiones conjuntas como Schmidt Logistics Bahrain van a permitir el crecimiento de esta industria de nivel mundial, atrayendo a compañías con experiencia especializadas y con habilidades operativas hasta Bahréin que apoyan la cadena de suministros, y crean oportunidades de empleo de alta calidad para el mercado local".

Los esfuerzos conjuntos llevados a cabo desde nogaholding, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, Bahrain EDB y el Supreme Council for the Environment and Customs Affairs ha llevado a la creación de Schmidt Logistics Bahrain.

La Bahrain Logistics Zone ofrece un montaje competitivo y tarifas operativas, servicios especializados para actividades de importación/exportación y re-exportación, tiempos de entrega eficaces y proximidad cercana a centros de transporte como el Khalifa Bin Salman Port y el Bahrain International Airport. Situado de forma estratégica en el centro del golfo, Bahréin ofrece a las compañías logísticas internacionales una base ideal desde la que lanzar sus operaciones regionales.

Contacto: Equipo de comunicaciones mundiales de Bahrain EDB, globalcommunications@bahrainedb.com

CONTACTO: Contacto para medios: +973-1758-9972

