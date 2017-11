330 43

COMUNICADO: Eldorado Gold proporciona una actualización acerca de las inversiones en Grecia (1)

Eldorado Gold Corporation ("Eldorado" o "la compañía") anuncian el paso del proyecto de desarrollo de Skouries a la fase de cuidado y mantenimiento. Continúan las negociaciones con el Ministerio de Energía y Medioambiente ("MoE") de Grecia en relación al desarrollo de la filial de la compañía Hellas Gold S.A., con los activos de la Kassandra Mine en Halkidiki, Norte de Grecia. A pesar de ello, el MoE no ha logrado emitir el permiso modificado de instalación electromecánica para la planta de flotación Skouries, además de otros temas que incluyen, pero no se limitan, la relocalización de antigüedades en las instalaciones de Skouries.

La compañía ha iniciado además acciones legales dentro de la fecha límite estatutaria con el fin de reforzar y proteger sus derechos legales. Esta acción legal consta de tres demandas que se han interpuesto con el Concilio de Estado ("CoS"), solicitando protección judicial contra el fallo del ministerio de emitir los permisos de instalación rutinarios, produciendo retrasos injustificables para el desarrollo de las instalaciones de Skouries. Además, la compañía ha solicitado al CoS una petición de no compatibilidad al ministerio en relación a la decisión anterior concedida por el CoS.

La compañía re-evaluará sus inversiones en el proyecto Skouries cuando se apruebe y reciba los permisos necesarios, junto al apoyo gubernamental abierto a debate relacionado con el uso e implementación de las mejores tecnologías disponibles.

El progreso histórico de limpieza de escombros de la Fase I de Olympias sigue en marcha, y el crecimiento hasta la producción comercial en la Fase II de Olympia durante el trimestre es una demostración de nuestro compromiso de cara a los elevados estándares medioambientales y asociación a largo plazo con las comunidades, además de nuestra capacidad para construir y poner en marcha minas en Grecia. Los indicadores primarios de la perforación de exploración en Stratoni para ampliar la vida de la mina son positivos.

George Burns, director general y consejero delegado de Eldorado, declaró: "A pesar de haber llevado a cabo un buen progreso en la mina de Olympias, hemos necesitado de los permisos necesarios y apoyo gubernamental antes de invertir en Skouries. Como consecuencia, ahora estamos llevando a cabo las acciones legales necesarias para reforzar los derechos de la compañía al tiempo que seguimos con nuestros esfuerzos de resolver los temas destacados por medio del diálogo en marcha".

Acerca de Eldorado Gold Eldorado es un importante productor de oro con operaciones de minería, exploración y desarrollo en Turquía, Grecia, Canadá, Rumania, Serbia y Brasil. El éxito de la empresa hasta la fecha se basa en una fuerza de trabajo altamente cualificado y dedicado, operaciones seguras y responsables, una cartera de activos de alta calidad y asociaciones a largo plazo con las comunidades donde opera. Las acciones de Eldorado cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto y la de Nueva York .

Declaraciones prospectivas Algunas de las declaraciones y la información contenida en este comunicado de prensa son declaraciones o información prospectiva dentro del sentido de la United States Private Securities Litigation Reform Act de 1995 y las leyes de valores canadienses aplicables. A menudo, pero no siempre, las declaraciones y la información prospectiva pueden identificarse por el uso de palabras tales como "planea", "espera", "se espera", "presupuesto", "continuar", "proyectado", "programado", "estimaciones", "pronóstico", "proyectado", "tiene la intención de", "anticipa", o "cree" o sus formas negativas o variaciones de palabras y frases o declaraciones que ciertas acciones, eventos o resultados "pueden", "podrían", o "serán llevados" ocurren o son alcanzados. Tales declaraciones o información incluyen, pero no están limitadas a, declaraciones o información con respecto a la primera producción en Skouries, la perforación de exploración en Stratoni y la producción comercial en Olympias.

Las declaraciones y la información prospectiva por su naturaleza se basan en suposiciones e implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden causar que los resultados reales, rendimiento o logros de la empresa sean materialmente diferentes de cualquier resultado futuro, rendimiento o logros expresados o implícitos en dichas declaraciones o información.

Hemos hecho algunas suposiciones acerca de las declaraciones y la información, incluyendo suposiciones acerca del clima geopolítico, económico, de permisos y legal que operamos; el precio futuro del oro y otras materias primas; tipos de cambio; costes y gastos esperados; recursos, producción, reservas de mineral y recuperaciones metalúrgicas, el impacto de adquisiciones, disposiciones, suspensiones o retrasos en nuestro negocio y la capacidad para lograr nuestras metas.

Aunque la administración cree que los supuestos y las expectativas representados por dichas declaraciones o información son razonables, no puede haber ninguna garantía de que las declaraciones o información prospectiva serán exactas. Muchos supuestos pueden ser difíciles de predecir y están fuera de nuestro control.

Además, deben materializarse uno o más de los riesgos, incertidumbres u otros factores, o supuestos subyacentes deben resultar incorrectos, los resultados reales pueden variar materialmente de los descritos en las declaraciones o información prospectiva. Estos riesgos, incertidumbres y otros factores incluyen, entre otros, los siguientes: clima geopolítico y económico (global y local), riesgos relacionados con la tenencia de mineral y permisos; volatilidad en el precio de oro y otros metales; operaciones mineras y riesgo de desarrollo; riesgos operacionales del país extranjero; riesgo de inversión soberana; entorno regulatorio y restricciones, incluso restricciones reguladoras ambientales y responsabilidad; discrepancias entre la producción real y estimada, reservas minerales y recursos y recuperaciones metalúrgicas; riesgos relacionados con el impacto de la venta de los activos chinos en operaciones de la empresa; riesgos relacionados con la adquisición de Integra Gold Corporation; necesidades adicionales de financiación; fluctuaciones de cambio; riesgos de litigios; comunidad y acciones de la organización no gubernamental; naturaleza especulativa de exploración de oro; dilución; cuota de volatilidad de los precios; competencia; pérdida de empleados clave; y título defectuoso a reclamaciones de mineral o propiedad, así como los factores discutidos en las secciones "Declaraciones prospectivas" y "Factores de riesgo en nuestro negocio" en el formulario anual 40-F más reciente de la empresa. El lector debe examinar atentamente la discusión detallada del riesgo en nuestro formulario de información anual más reciente presentado ante el SEDAR bajo el nombre de nuestra empresa, para una comprensión más completa de los riesgos e incertidumbres que afectan a los negocios y operaciones de la empresa.

No puede asegurarse que las declaraciones o información prospectiva serán exactas, pues los resultados reales y acontecimientos futuros podrían diferir materialmente de aquellos previstos en dichas declaraciones. Por consiguiente, usted no debe poner confianza indebida en las declaraciones o información contenida en este documento. Excepto según lo requerido por la ley, no esperamos actualizar las declaraciones prospectivas e información continuamente con el cambio de las condiciones y se refieren a la discusión completa de la empresa contenida en informes de la compañía ante las autoridades reguladoras en Canadá y Estados Unidos.

