COMUNICADO: AGC presenta una nueva marca "FORBLUE (TM)" que dará servicio a la necesidad creciente de separación química

- Introducimos la gama "FORBLUE (TM) S-series" -

TOKIO, 6 de noviembre de 2017 /PRNewswire/ -- AGC Asahi Glass (AGC), un líder mundial en fabricación de vidrio, productos químicos y material funcional, anunció el 6 de noviembre que había presentado una nueva marca funcional, "FORBLUE (TM)" para proporcionar la tecnología ecológica de AGC para separar sustancias químicas. Como primer paso, AGC empezó a vender las nuevas membranas intercambiadoras de iones de ácido sulfónico fluorado "FORBLUE (TM) S-series" el 6 de noviembre. La S-series es una membrana con un amplio rango de capacidad de intercambio de iones y selectiva a cationes, con lo que puede utilizarse en varias aplicaciones de electrólisis y electrodiálisis con el objetivo de separar productos químicos. Con la marca "FORBLUE (TM)", AGC proporcionará soluciones únicas a clientes de todo el mundo a su creciente necesidad de separación de varios productos químicos.

AGC ha dado servicio al mercado como fabricante líder de membranas funcionales con productos tradicionales tales como FORBLUE (TM) (membranas intercambiadoras de iones de ácido fluorado para producir sosa cáustica/ potasa cáustica) SELEMION (TM) (membranas intercambiadoras de iones basadas en hidrocarbonos para la producción de sal, la recuperación de ácidos y la desalinización, etc.) y sunsep (TM) (una membrana hueca de filtros) junto con la empresa del grupo AGC Engineering Co., Ltd.

La necesidad de tecnología de separación ha aumentado en todo el mundo. Sus aplicaciones como por ejemplo electrólisis del agua y baterías de almacenamiento, por ejemplo, han aumentado junto con la tendencia del uso de energía renovable y de hidrogeno. Para contribuir a esta tendencia actual, AGC integrará estratégicamente productos existentes de membranas funcionales mientras presenta la nueva marca "FORBLUE (TM)". La nueva marca se posicionará como una marca familiar dentro de las todas marcas existentes. Con la presentación de la nueva marca, AGC expandirá su gama de productos e integrará los recursos de I+D, las organizaciones de ventas y las actividades de marketing de AGC y AGC Engineering.

Comparado con productos convencionales del mercado, "S-series", la primera de una gama nueva de "FORBLUE (TM)", posee un mayor rango de capacidad de intercambio de iones y selectiva a cationes, lo que permite a los clientes seleccionar membradas adecuadas según sus aplicaciones. La S-series también incorpora un tejido reforzado especial para mejorar la facilidad de manejo, la estabilidad dimensional y la fuerza mecánica de las membranas. Debido a dichas características, se pueden utilizar en un amplio rango de aplicaciones de electrólisis y electrodiálisis para varios productos químicos con gran eficacia y una operación estable.

Para más información, consulte el enlace al sitio web de AGC: http://www.agc-chemicals.com/jp/en/fluorine/products/detail/index.html?pCode=JP-EN-F027 [http://www.agc-chemicals.com/jp/en/fluorine/products/detail/index.html?pCode=JP-EN-F027]

El grupo AGC, al utilizar su tecnología y conocimiento adquirido gracias a su gran experiencia en el mercado de las membranas funcionales, se compromete a seguir proporcionando soluciones funcionales para cubrir la creciente necesidad de separación de productos químicos bajo la nueva marca "FORBLUE (TM)".

Gama de la familia FORBLUE (TM): https://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M000303/201711017463/_prw_PI2fl_33naCHOR.png [https://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M000303/201711017463/_prw_PI2fl_33naCHOR.png]

Sitio web de la familia FORBLUE (TM): http://www.agc-chemicals.com/jp/en/fluorine/products/forblue/ [http://www.agc-chemicals.com/jp/en/fluorine/products/forblue/]

- "FORBLUE (TM) S-series" http://www.agc-chemicals.com/jp/en/fluorine/products/detail/index.html?pCode=JP-EN-F027 [http://www.agc-chemicals.com/jp/en/fluorine/products/detail/index.html?pCode=JP-EN-F027]

- FLEMION (TM): http://www.agc-chemicals.com/jp/en/fluorine/products/detail/index.html?pCode=JP-EN-F020 [http://www.agc-chemicals.com/jp/en/fluorine/products/detail/index.html?pCode=JP-EN-F020]

- SELEMION (TM): http://www.agec.co.jp/selemion/index_en.htm [http://www.agec.co.jp/selemion/index_en.htm]

- sunsep (TM): http://www.agec.co.jp/e/en_index.htm [http://www.agec.co.jp/e/en_index.htm]

Características de FORBLUE (TM) S-series

- Membrana intercambiadora de iones fluorada basada en polímeros de ácido sulfónico - Posee un amplio rango de intercambio de iones (desde rangos similares a +37% comparada con productos convencionales, según el grado)- Todos los componentes están hechos de polímeros flúorinados: gran durabilidad con todo tipo de productos químicos- Integra un tejido especial reforzado con PTFE: gran fuerza mecánica y facilidad de uso- 3 tipos distintos de membranas intercambiadoras de iones: los clientes pueden seleccionarlas teniendo en cuenta sus aplicaciones

Sitio Web: http://www.agc-chemicals.com/jp/en/fluorine/index.html/

