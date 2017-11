330 43

COMUNICADO: Norgine amplía su asociación con Apharm para comercializar ZIVEREL® PLUS

AMSTERDAM, November 9, 2017 /PRNewswire/ --

Norgine B.V. anunció hoy que ha ampliado su asociación con Apharm s.r.l. entrando en un acuerdo de distribución exclusivo para ZIVEREL(R) PLUS, una línea de extensión de ZIVEREL(R). Este acuerdo amplía la colaboración existente de Norgine con Apharm s.r.l. bajo el cual Norgine distribuye ZIVEREL(R) en Europa, Australia y Nueva Zelanda.

ZIVEREL(R) PLUS es un dispositivo médico de clase III para el tratamiento protector de la mucosa esofágica. ZIVEREL(R) PLUS además contiene magaldrato antiácido y ha sido formulado para mejorar la protección y la reparación del esófago y para dar aún más rápido alivio de los síntomas de reflujo gastroesofágico que ya se ven con ZIVEREL(R). Se espera que ZIVEREL(R) PLUS se lance en 2019.

Peter Martin, responsable de operaciones en Norgine dijo: "La incorporación de ZIVEREL(R) PLUS a nuestra cartera de gastroenterología continúa demostrando la experiencia de Norgine en la comercialización de opciones de tratamiento transformadoras para pacientes que sufren de enfermedades digestivas como el reflujo gastroesofágico (GERD)." Y añadió: "Esta nueva asociación sigue para aprovechar la relación de trabajo que ha desarrollado Norgine con Apharm y estamos esperando lanzar el producto en 2019."

Paolo Pizzoni, director administrativo de Apharm dijo: "Estamos encantados de ampliar nuestra asociación con Norgine. Este nuevo desarrollo, partiendo de la formulación actual de ZIVEREL(R) lanzada ya con éxito, está orientado a ofrecer opciones de tratamiento adicional a los pacientes con GERD."

La enfermedad por reflujo gastroesofágico es frecuente en todo el mundo, y puede aumentar la carga de la enfermedad. Afecta hasta un 20% de la población occidental y se asocia con una gama de factores de riesgo.

ZIVEREL(R) es un dispositivo médico no reembolsable, que no requiere una prescripción médica. Los precios son aplicables por país.

Contacto: Isabelle Jouin, Tel.: +44(0)18958-26237

