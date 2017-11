330 43

COMUNICADO: Richmont Mines informa sobre los destacados resultados financieros del tercer trimestre impulsados por una producción de

Lo más destacado a nivel financiero y operativo - operaciones continuadas[(1)] Trimestre Trimestre Nueve meses Nueve meses terminado terminado terminados terminados 30 septiembre 30 septiembre 30 septiembre 30 septiembre 2017 2016 2017 2016 (en miles de dólares, excepto Por acción y por cantidades de onzas) Oro producido (oz) 26.659 14.031 76.541 59.237 Oro vendido (oz) 22.666 13.673 74.849 59.851 Coste de activos por onza ($)[(2)] 666 947 637 761 AISC por onza ($)[(2)] 1.038 1.463 921 1.134 Precio oro conseguido por onza ($) 1.608 1.756 1.644 1.657 Ingresos operaciones minería 36.549 24.053 123.363 99.378 Ganancias netas (por acción) 0,08 0,01 0,34 0,18 Flujo de caja operativo, por acción[(2)] 0,19 0,05 0,81 0,53 Flujo de caja operativo (antes de cambios en no activos en capital laboral), por acción[(2)] 0,18 0,08 0,80 0,59 Capital sostenido($) 4.984 5.090 11.933 15.283 Capital proyectado($) 10.042 13.457 21.941 28.390 Flujo de caja libre neto, por acción[(2)] 0,03 (0,24) 0,33 (0,18) Ingresos operaciones minería (US$) 29.174 18.431 94.336 75.184 Ganancias netas (por acción) (US$) 0,06 - 0,26 0,13 Flujo caja operativo, por acción[(2)] (US$) 0,15 0,04 0,62 0,40 Flujo de caja operativo (antes de cambios en no activos en capital laboral), por acción[(2) ](US$) 0,14 0,06 0,61 0,45 Capital sostenido (US$) 3.978 3.900 9.125 11.562 Capital proyectado (US$) 8.016 10.312 16.778 21.478 Flujo de caja libre neto, por acción[(2) ](US$) 0,02 (0,18) 0,25 (0,14)

[(1)] Las operaciones continuadas incluyen la Island Gold Mine y gastos generales empresariales. [(2)] Medida de rendimiento no IFRS. Consulte la sección de medidas del rendimiento no IFRS contenidas en la Management's Discussion & Analysis del segundo trimestre de 2017.

Island Gold Mine: Lo más destacado a nivel operativo

En el año hasta la fecha, la Island Gold Mine había conseguido un resultado superior a PEA en toda la métrica operativa y financiera, incluyendo las toneladas de minería y molido, grados y costes de las unidades operativas, todo ello apoyando un flujo de caja libre destacado cifrado en 31,8 millones de dólares (24,3 millones de dólares estadounideses).

- Las productividades de la mina subterránea y molido de 1.028 y 931 toneladas por día en su año hasta la fecha (1.055 y 946 toneladas por día operativo), respectivamente, en comparación con las 1.000 toneladas por día y 900 toneladas por dúa se consideran en el PEA. Tras las mejoras de la infraestructura de minería subterránea completadas en el trimestre, el molido ya está funcionando en una media de casi 1.000 toneladas al día. - Los costes operativos unitarios de 182 dólares (139 dólares estadounidenses) por tonelada, están por debajo de los 204 dólares (151 dólares estadounidenses)/por tonelada considerando el PEA. - La mejora del molido hasta las 1.100 toneladas por día en molido está actualmente en marcha, y avanzando de forma correcta en su programa. Se ha utilizado como fuente una bola de molido y actualmente se está actualizando, completándose la ingeniería detallada y sus trabajos de tierra comenzando en el tercer trimestre. La tasa de uso de molido buscada se prevé se consiga en la parte final del año 2018. - La mejora de la infraestructura de minería para apoyar la capacidad ampliada ha avanzado en el tercer trimestre. Se han mejorado las hélices de superficie para aumentar la ventilación de minería y se han comisionado las nuevas estaciones de bombeo subterráneas. Se ha pedido equipamiento adicional de minería, como camiones y palas, y su estrega se estima para la primera mitad del año 2018.

Lo más destacado a nivel consolidado - operaciones continuadas y descontinuadas[(1)] Trimestre Trimestre Nueve meses Nueve meses terminado terminado terminados terminados 30 septiembre 30 septiembre 30 septiembre 30 septiembre 2017 2016 2017 2016 (en miles de dólares, excepto Por acción y por cantidades de onzas) Oro producido (oz) 30.039 18.856 90.689 74.545 Oro vendido (oz) 26.287 17.774 89.855 74.901 Coste de activos por onza ($)[(2)] 840 1.054 783 892 AISC por onza ($)[(2)] 1.259 1.595 1.101 1.289 Precio oro conseguido por onza ($) 1.608 1.754 1.644 1.659 Ingresos operaciones minería 42.378 31.244 148.118 124.496 Ganancias netas (por acción), básicas 0,03 - 0,28 0,19 Flujo de caja operativo, por acción[(2)] 0,13 0,05 0,81 0,59 Flujo de caja operativo (antes de cambios en no activos en capital laboral), por acción[(2)] 0,15 0,09 0,80 0,64 Flujo de caja libre neto, por acción[(2)] (0,05) (0,26) 0,26 (0,20) Ingresos operaciones minería (US$) 33.827 23.942 113.266 94.187 Ganancias netas (por acción) (US$) 0,02 - 0,21 0,14 Flujo caja operativo, por acción [(2)] (US$) 0,10 0,04 0,62 0,44 Flujo de caja operativo (antes de cambios en no activos en capital laboral), por acción[(2) ](US$) 0,12 0,07 0,61 0,48 Flujo de caja libre neto, por acción[(2) ](US$) (0,04) (0,20) 0,20 (0,15)

[(1)] Las operaciones continuadas incluyen la Island Gold Mine y gastos generales empresariales. La Beaufor Mine, Camflo Mill, la Monique Mine, el proyecto de desarrollo Wasamac y el resto de concesiones de minerales, alquileres de minería y concesiones de minería situadas en la provincia de Quebec se indican como operaciones terminadas. Si desea conocer más detalles consulte con el Management's Discussion and Analysis del tercer trimestre. [(2)] Medida de rendimiento no IFRS. Consulte la sección de medidas del rendimiento no IFRS contenidas en la Management's Discussion & Analysis del segundo trimestre de 2017.

Próximas noticias y eventos

- Reuniones especiales de accionistas de Richmont y Alamos (16 de noviembre) - Cierre de la transacción Richmont / Alamos (el o sobre el 23 de noviembre)

Declaraciones financieras y análisis de la dirección Las declaraciones financieras y el análisis de la dirección pueden encontrarse en el sitio web de la Corporación en http://www.richmont-mines.com o bajo el perfil de la Compañía en http://www.sedar.com y en la Comisión de Bolsa y Valores en http://www.sec.gov/edgar.shtml.

Medidas de prestaciones de los estándares de información financiera no internacionales ("IFRS") En este comunicado, los términos "coste de activos por onza", "costes con todo sostenido", "flujo de caja neto libre" y "flujo de caja operativo" son medidas de prestaciones no-IFRS, y puede que no sean comparables a las medidas similares presentadas por otras compañías. La Corporación cree que, además de las medidas convencionales preparadas según los IFRS, la Corporación y algunos inversores utilizan esta información para evaluar el rendimiento de la Corporación. De esta forma, está previsto que las medidas proporcionen información adicional y no deban considerarse de forma aislada o como sustituta de medidas de prestaciones preparadas según los IFRS. Para una desvelación completa y reconciliación de estas medidas, consulte la sección de medidas prestacionales no-IFRS contenidas en el debate y análisis administrativo del tercer trimestre de 2017.

Acerca de Richmont Mines Inc. Richmont Mines produce actualmente oro de la Island Gold Mine en Ontario, y está también avanzando el desarrollo de la amplia extensión de recursos de alto grado en profundidad y hacia el este. Con más de 35 años de experiencia en producción, exploración y desarrollo de oro, y una gestión financiera prudente, la Corporación está bien posicionada con la Island Gold Mine para crear rentablemente su base de reserva canadiense y entrar con éxito en su siguiente fase de crecimiento.

(CONTINUA)

PUBLICIDAD