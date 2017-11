330 43

COMUNICADO: Mahindra Comviva es reconocida por segundo año consecutivo en el Cuadrante Mágico de Gartner por Integrated Revenue and

CIUDAD DEL CABO, Sudáfrica, November 9, 2017 /PRNewswire/ --

Recibe el reconocimiento por su suite de soluciones de facturación y analítica de

cliente por segundo año consecutivo

Mahindra Comviva, líder global en suministro de soluciones de movilidad, anunció hoy que ha sido posicionada dentro del Cuadrante Mágico de Gartner para Integrated Revenue and Customer Management (IRCM) for CSPs, 2017(*) por segundo año consecutivo. La compañía ha sido reconocida como desarrolladora de nicho en sus soluciones de facturación (iPACS [http://blog.mahindracomviva.com/what-is-ipacs ], mBAS [https://www.mahindracomviva.com/wp-content/uploads/2017/05/mBAS-Direct-Carrier-Billing-Solution.pdf ] ) y suite analítica de cliente - Mobilytix[TM] [https://www.mahindracomviva.com/products/customer-value-management/mobilytix-suite.htm ].

El Cuadrante Mágico de Gartner para el mercado de IRCM está compuesto por proveedores de servicios de comunicación (CSPs) que buscan paquetes de software comercial listos para usar, que aborden los ingresos críticos para la empresa y los procesos empresariales de gestión de clientes. IRCM cumple con todos los requisitos de procesamiento de carga de transacción, sin importar el producto, servicio, red de suministro, tipo de cliente o método de pago de un CSP particular. Incluye un set de soluciones para clientes integrados y red que es compatible con la adquisición del cliente, retención y monetización dentro de sus funciones(*). El documento califica las suites de soluciones de facturación, atención al cliente, clasificación, cobros, precios, gestión de relaciones con los asociados, gestión de políticas, mediación, autoservicio, análisis y otras funciones.

Manoranjan Mohapatra, consejero delegado de Mahindra Comviva, indicó: "Atribuimos el reconocimiento de Mahindra Comviva a una cartera de productos completa IRCM que es escalar, sencilla de configurar e implementar y que proporciona un coste total de propiedad (TCO) bajo. Con nuestro objetivo decidido puesto en la I+D y en el despliegue a tiempo, en combinación con las soluciones destinadas a los grandes datos, analítica, servicios digitales y despliegue en nube, estamos preparados para proveer los requisitos cambiantes de la industria".

Las soluciones de facturación listas para la nube (iPACS y mBAS) de Mahindra Comviva llevan más de 65 despliegues a nivel global. La iPACS asegura la uniformidad a través de los principales procesos empresariales tales como la gestión de la interacción con los clientes, la facturación, el aprovisionamiento y la ayuda para la toma de decisiones a través de reportes convergentes y análisis. La plataforma mBAS permite al operador agilizar las ventas de terceros y gestionar las soluciones de pagos y aprovisionamiento de los clientes en tiempo real.

La suite de analítica de Mahindra Comviva, Mobilytix[TM], cuenta con más de 40 despliegues en 25 países de todo el mundo, otorgando poder a más de 500 millones de clientes. Proporciona a los comerciantes una herramienta de marketing impulsada por los datos que les ayuda a proporcionar ofertas de marketing contextuales y de tiempo real en múltiples canales y en cualquier dispositivo para vender de forma eficaz las proposiciones de venta cruzadas. La solución despliega 800 millones de mensajes de marketing digital al día, con una precisión de un 60% para la migración de clientes y hasta un 5% de ganancia de ingresos.

Fuente (*) Gartner, Magic Quadrant for Integrated Revenue and Customer Management for CSPs, 17 de octubre de 2017, Norbert J. Scholz, Jouni Forsman, Amresh Nandan

Advertencia

Gartner no respalda a ningún vendedor, producto o servicio mostrado en estas publicaciones de investigación, y no asesora a los usuarios tecnológicos para seleccionar solo a los vendedores con las mejores posiciones o puntuaciones. Las publicaciones de investigación de Gartner están constituidas por las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben tomarse como declaraciones de hechos. Gartner se desliga de garantías, expresas o implícitas, relacionadas con esta investigación, incluyendo cualquier garantía de comercialización o idoneidad para un propósito concreto.

Contacto para medios: Sundeep Mehta Contacto: +91-124-481-9000 E-mail: pr@mahindracomviva.com

