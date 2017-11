330 43

COMUNICADO: Off the Grid de TRT World expone el comercio ilegal del tráfico de órganos en Oriente Medio

ESTAMBUL, November 9, 2017 /PRNewswire/ --

Off The Grid cuenta convincentes historias humanas de todo el mundo, enmarcadas dentro de un panorama más amplio. Se trata de individuos cuyas vidas han sido afectadas por acontecimientos imprevistos, pero que deciden tomar su destino en sus propias manos.

Un nuevo episodio de Off the Grid - Silent Death on a Syrian Journey - expone un auge del comercio ilegal en Oriente Medio: tráfico de órganos. El Productor/Director Mouhssine Ennaimi visita Líbano, donde cientos de miles de pobres sirios se han refugiado. Con poco dinero para comida y refugio, Abu Ahmed y Abdallah han vendido sus riñones a los traficantes de órganos. A uno de ellos le fue dada sólo una fracción de la suma prometida y ahora se enfrenta a complicaciones en su salud. El otro se recupera en una habitación cochambrosa en un sucio tugurio con la esperanza de ser llevado a Europa por el traficante de órganos.

"En este negocio ilegal, como algunas personas llaman oro rojo, el silencio es generalmente la regla," dijo Ennaimi quien logra localizar a un traficante. "Nos llevó semanas garantizar una reunión con el intermediario. No muestra ningún remordimiento por lo que está haciendo y se ve como un facilitador," añadió.

El documental también cuenta con un asistente quirúrgico de extracción de órganos. A pesar de los riesgos, él está de acuerdo en hablar sobre el negocio del tráfico de órganos.

El episodio de Off The Grid Silent Death on a Syrian Journey estará en TRT World el 11 de noviembre 2017 a las 09:15 GMT.

Duración: 15 minutos Productor/Director: Mouhssine Ennaimi Productor Ejecutivo: Alexandra Pauliat

Acerca de TRT World

La primera plataforma de noticias internacionales de lengua inglesa de Turquía fue lanzada en el año 2015. Con sede en Estambul, tiene cuatro redacciones e incluye una red de oficinas global extensa que cubre grandes regiones y puntos destacados. Está disponible en todos los principales territorios de habla inglesa y se puede acceder a través de los medios tradicionales, incluyendo aire, cable y satélite y otras plataformas digitales, incluyendo móviles, ordenadores personales y redes sociales.

CONTACTO: Dirección: Ahmet Adnan Saygun Cad. No:83, 34340 Ortaköy,Istanbul, Türkiye, Tel.: +90-212-326-30-00, Contacto: marcom@trtworld.com

