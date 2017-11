330 43

COMUNICADO: La nueva logística del futuro: el exitoso lanzamiento de los camiones eléctricos de JAC en Macao

MACAO, 8 de noviembre de 2017 /PRNewswire/ -- Durante la Exposición Internacional de Automóviles de China 2017, "La nueva logística del Futuro", celebrada en Macao, el lanzamiento de los camiones eléctricos de JAC se desarrolló con éxito en el estand de exposición de la compañía en el evento automovilístico Macau Auto Show. La ceremonia tuvo el honor de contar con Zhang Xueping, subsecretario del Grupo de Liderazgo del Partido y vicepresidente de la Conferencia Consultiva Política para la provincia de Anhui; Xu Chongxin, miembro del Comité Permanente de la Conferencia Consultiva Política para la provincia de Anhui y director general de la Comisión de Administración y Supervisión de los Activos estatales de Anhui; Han Xiaojun, secretario del Grupo de Liderazgo del Partido y director general de la compañía China National Machinery Industry International Co., Ltd.; An Jin, presidente de JAC; She Cairong, vicedirector general de JAC, y otros altos cargos. Entre los asistentes también se encontraban más de 40 franquicias extranjeras, representantes de los medios de comunicación, y clientes.

A medida que China continúa fomentando políticas relativas a las nuevas energías, el desarrollo de vehículos impulsados por nuevas tecnologías es, sin duda, la prioridad de los grandes fabricantes de vehículos. JAC no solo combina las nuevas cualidades tecnológicas de las nuevas energías y las ventajas tradicionales de los vehículos comerciales, sino que ofrece soluciones muy eficaces y de bajo consumo energético en toda su cadena ecológica. She Cairong, vicedirector general de JAC, pronunció el discurso de bienvenida y presentó los resultados comerciales y la visión de futuro de JAC. Yu Yang, director general de JAC International, presentó los nuevos camiones eléctricos de JAC con una animada exposición de soluciones personalizadas. Para cubrir las diferentes demandas de kilometraje, JAC ofrecerá vehículos eléctricos y vehículos eléctricos gran autonomía. Y a partir de las demandas para diferentes capacidades de carga, JAC ha diseñado plataformas para camiones eléctricos I3, I5 y I7, que abarcan el modo de conducción de diestros y zurdos, y que puedan soportar un peso de 2,5 a 12 toneladas. Cada plataforma se convierte en una extensión flexible de diferentes pesos y distancia entre ejes en el mismo marco del vehículo.

A modo de conclusión, la ceremonia de clausura del nuevo camión l5 se celebró con la honorable participación de Zhang Xueping, subsecretario del Grupo de Liderazgo del Partido y vicepresidente de la Conferencia Consultiva Política para la provincia de Anhui; Xu Chongxin, miembro del Comité Permanente de la Conferencia Consultiva Política para la provincia de Anhui y director general de la Comisión de Administración y Supervisión de los Activos estatales de Anhui; Han Xiaojun, secretario del Grupo de Liderazgo del Partido y director general de la compañía China National Machinery Industry International Co., Ltd.; An Jin, presidente de JAC; y She Cairong, vicedirector general de JAC.

CONTACTO: CONTACTO: Qiu Huiying, +86-138-1038-7191,qiuhuiying@cnaico.com.cn

