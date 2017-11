330 43

COMUNICADO: Celebración de una flashmob inspirada en los Guerreros de Terracota en el World Travel Market de Londres

LONDRES, 7 de noviembre de 2017 /PRNewswire/ -- A las 10 de la mañana del día 6 de noviembre de 2017 se celebró en el World Travel Market de Londres una flashmob inspirada en los Guerreros de Terracota organizada por la Comisión de Desarrollo Turístico de la Provincia de Shaanxi. 50 bailarines profesionales vestidos como el emperador chino Qin Shi Huang, concubinas imperiales y guerreros de terracota realizaron una flashmob de los Guerreros de Terracota en el centro de convenciones ExCel London. Las elegantes actuaciones de danzas de la corte china y, en concreto, la Danza de Qin Wang Dian Bing (revisión de las tropas por el emperador Qin Shi Huang) interpretada por el bailarín principal, atrajeron a gran cantidad de visitantes, muchos de los cuales vitorearon con entusiasmo el espectáculo y esperaron a su conclusión para hacerse selfis con los bailarines.

Un evento, una fiesta cultural

La flashmob de los Guerreros de Terracota propone un enfoque innovador a la hora de crear conciencia sobre los numerosos aspectos únicos de la cultura e historia chinas en todo el mundo. La exitosa celebración del evento contribuyó a promover aún más la arraigada historia cultural identificada con la provincia de Shaanxi y los recursos turísticos únicos que están disponibles como resultado de la rica historia de la provincia. Esta flashmob supone un paso importante en la transformación de la provincia en un destino turístico de fama internacional.

"¡Es alucinante!", dijo David, un turista británico. "Es la primera vez que veo actuaciones chinas tradicionales. Me pareció un evento extremadamente interesante, ya que no solo nos ofreció la oportunidad de entender mejor a los Guerreros de Terracota, sino que además nos sirvió para apreciar la profundidad y sofisticación de la cultura china. Ahora que he visto la actuación, tengo pensado visitar los Guerreros de Terracota auténticos en la provincia de Shaanxi junto a mi familia".

Una serie sucesiva de flashmobs

La comisión ha planificado otros eventos tipo flashmob de los Guerreros de Terracota para el día 7 de noviembre en varias famosas atracciones turísticas londinenses y sus alrededores, con una representación programada en la plaza cercana al Big Ben y la noria London Eye, dos de los lugares de interés turístico más importantes de la ciudad. El mismo día, los bailarines disfrazados también pasarán por varios otros destinos de referencia, como el Big Ben, China Town, la catedral de St Paul y la Torre de Londres, en donde tendrán lugar unas sesiones fotográficas organizadas.

Para obtener más información sobre el sector turístico de Shaanxi, siga a la Comisión de Desarrollo Turístico de la Provincia de Shaanxi en Facebook y Twitter o visite el sitio web oficial:

