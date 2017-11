330 43

COMUNICADO: Lianlian Pay presenta su última solución de pagos transfronterizos en el Money 20/20

LAS VEGAS, 7 de noviembre de 2017 /PRNewswire/ -- La destacada empresa china de pagos móviles Lianlian Pay ha presentado su última solución de pagos transfronterizos en el evento Money 20/20 de Las Vegas, que estará a disposición de organizaciones de transferencia de dinero de renombre internacional, empresas de pagos internacionales y plataformas de proveedores de servicios y comercio electrónico, y que se basa en su dinámico producto central de pagos optimizado.

"Hemos asistido a este evento de tecnología financiera (FinTech), que es el más grande del mundo, para compartir nuestra perspectiva sobre el auge de la tecnología financiera china. Para nosotros, se trata de una plataforma perfecta en la que desarrollar nuevas oportunidades comerciales y fortalecer nuestras asociaciones ya existentes", dijo Arthur, presidente de Lianlian Pay en el Money 20/20.

Los cobros transfronterizos posibilitan situaciones de pago rápidas y dinámicas

La solución insignia de Lianlian Pay ofrece liquidaciones de fondos flexibles que ayudan a los operadores con el cambio de divisas y el pago en yuanes, al mismo tiempo que apoya a beneficiarios tanto individuales como corporativos con una cobertura integral por parte de bancos chinos en varias situaciones empresariales, lo que proporciona ventajas clave en lo referente a visibilidad, disponibilidad en tiempo real, depósitos de valor completo, facilidad de integración y control basado en riesgos.

La experiencia de pago de los usuarios en pagos transfronterizos es mucho más rápida gracias al motor de pagos optimizado de Lianlian Pay, que selecciona de forma dinámica los bancos para procesar los fondos recibidos y eliminar así atascos en la recepción de fondos. El motor realiza además unas selecciones de red/socio de pago adecuadas y eficientes que agilizan el proceso de compensación.

Lianlian Pay adopta el creciente mercado de los pagos transfronterizos

Con licencia desde 2011, Lianlian Pay cuenta ahora con más de 150 millones de usuarios registrados. La empresa es capaz de ejecutar domiciliaciones y créditos directos para todos los bancos chinos y su conexión directa con los bancos principales abarca el 98% de las cuentas bancarias.

Como patrocinador de las ediciones de 2016 y 2017 del Money 20/20, Lianlian Pay continuará patrocinando el Money 20/20 de 2018, ayudando al mercado internacional a descubrir y aprovechar las oportunidades brindadas por el rápido desarrollo económico de China y promoviendo al mismo tiempo una mejor comprensión de la legislación, normativas y disciplina de mercado chinas.

"Puesto que el comercio electrónico transfronterizo chino ofrece unas tremendas oportunidades para los socios nacionales e internacionales, Lianlian Pay está comprometida a proporcionar unas transferencias de dinero sencillas, económicas, rápidas y seguras en los corredores vinculados a China", dijo Arthur.

Acerca de Lianlian Pay

Lianlian Yintong Electronic Payment Co., Ltd (Lianlian Pay), fundada en 2003, es un destacado proveedor chino externo no bancario de servicios de pago. La solución de pagos transfronterizos de la empresa admite ahora 19 divisas y cuenta con una conexión directa y un servicio completo por parte de los principales bancos chinos. La empresa ofrece servicios que incluyen compensaciones y liquidaciones transfronterizas, cambio de divisas y mercado de divisas, presentación de documentación y declaraciones regulatorias locales, pagos en yuanes y adquisiciones de yuanes en línea.

Para obtener más información, visite: http://www.lianlianpay.com/international [http://www.lianlianpay.com/international]

CONTACTO: CONTACTO: Sr. Wang, +86-158-0133-4863, wanggd@yintong.com.cn

Sitio Web: http://www.lianlianpay.com/international/

PUBLICIDAD