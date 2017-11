330 43

COMUNICADO: Los negocios Consumer Health de Merck lideran el debate para preparar Gen Z a 100 años de salud (2)

Acerca de Merck Merck es una empresa líder en ciencia y tecnología en los sectores de atención de la salud, ciencias de la vida y materiales de desempeño. Alrededor de 50.000 empleados trabajan para desarrollar tecnologías que mejoren y robustezcan la vida, desde terapias biofarmacéuticas para tratar el cáncer o la esclerosis múltiple y sistemas revolucionarios para la investigación científica y la producción hasta cristal líquido para teléfonos inteligentes y televisores LCD. En el año 2016, Merck generó ventas por 15.000 millones de euros en 66 países.

Fundada en 1668, Merck es la compañía farmacéutica y química más antigua del mundo. La familia fundadora sigue siendo titular mayoritario del grupo corporativo, que cotiza en bolsa. Merck tiene los derechos globales del nombre y la marca Merck. Las únicas excepciones son Canadá y Estados Unidos, donde la compañía opera como EMD Serono, MilliporeSigma y EMD Performance Materials.

Referencias 1. "7 out of 10 people die globally of non-communicable diseases." British Heart Foundation, octubre de 2016, https://www.bhf.org.uk/news-from-the-bhf/news-archive/2016/october/7-out-of-10-people-die-globally-of-non-communicable-diseases .

2. "World obesity day infographic." World Obesity Federation, 2016, http://www.obesityday.worldobesity.org/infographics.

Contacto: Lars Atorf, +49-6151-856-3114

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/596180/MERCK_Logo.jpg )

Photo: http://mma.prnewswire.com/media/596157/Merck_100_Years.jpg http://mma.prnewswire.com/media/596180/MERCK_Logo.jpg

PUBLICIDAD