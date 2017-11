330 43

COMUNICADO: La red de hidrógeno de True Zero surte energía a 17 millones de millas de vehículos eléctricos de celda de combustible

La red de hidrógeno de True Zero proporciona energía a 17 millones de millas de vehículos eléctricos de celda de combustible en menos de 18 meses mientras la venta de hidrógeno supera el cuarto de millón de kilogramos

IRVINE, California, 6 de noviembre de 2017 /PRNewswire/ -- Las ventas de hidrógeno al por menor de True Zero [http://www.truezero.com/] alcanzaron una cifra histórica el miércoles cuando los vehículos eléctricos de celda de combustible en California superaron los 250.000 kilogramos de hidrógeno limpio y los 17 millones de millas únicamente en las 18 estaciones minoristas [http://www.truezero.com/station-map/] que son propiedad y están operadas por la compañía. Las estaciones de True Zero y otras 13 más hacen un total de 31 estaciones abiertas en California gracias a la financiación que ofrece la Comisión de Energía de California y a un compromiso estatal de larga duración con los vehículos que producen cero emisiones.

"Para la Comisión de Energía es un orgullo apoyar a True Zero, una compañía con sede en California cuyo liderazgo está ayudando a sentar las bases de la transición a un futuro con medios de transporte de cero emisiones", dijo la comisaria de Energía, Janea A. Scott [http://www.energy.ca.gov/commissioners/scott.html]. "Superar el hito de suministrar un cuarto de millón de kilogramos de hidrógeno es la prueba de que el Gobierno y la industria pueden trabajar juntos de manera satisfactoria para proporcionar las infraestructuras de combustible necesarias que permitan a los ciudadanos de California viajar libres de emisiones".

"Esto es un logro importante para las celdas de combustible; cada día, los Honda Clarity [https://automobiles.honda.com/clarity-fuel-cell] y los Toyota Mirai [https://ssl.toyota.com/mirai/fcv.html] nos demuestran que el hidrógeno puede ser un sustituto práctico de la gasolina", dijo Joel Ewanick, consejero delegado de True Zero. "Gracias al compromiso de la Comisión de Energía, los vehículos eléctricos cada vez son más mayoritarios y, diariamente, estos coches nos ayudan a construir un futuro mejor para nuestros hijos".

True Zero, con sede en California, es la mayor empresa del mundo dedicada por completo a la creación y operación de estaciones de hidrógeno y cuenta con 18 estaciones de hidrógeno abiertas en la actualidad y 9 más en desarrollo. El impresionante crecimiento de la compañía ha estado estimulado por los más de 50 millones de dólares en subvenciones concedidos por la Comisión de Energía de California, así como por las subvenciones de los Distritos para la Administración de la Calidad del Aire del Area de la Bahía y la Costa Sur, así como por la financiación privada de Toyota y Honda.

Las cifras de ventas de hidrógeno de True Zero indican que la mayoría de los clientes de vehículos de celda de combustible en California no se encuentran con limitaciones de autonomía o kilometraje diario. Además, los patrones de carga de combustible por días y horas son casi idénticos a los de los coches de gasolina, lo que indica que los clientes están utilizando los vehículos de celda de combustible sin tener que cambiar sus hábitos de conducción(1). Los 17 millones de millas conducidos en vehículos de celda de combustible con hidrógeno de True Zero se traducen en 10 millones de libras de gases de efecto invernadero no emitidas [https://www.prnewswire.com/news-releases/california-greenhouse-gases-cut-more-than-23-million-pounds-by-fuel-cell-cars-powered-by-true-zeros-hydrogen-network----the-equivalent-to-planting-a-forest-nine-times-the-size-of-disneyland-300391645.html] (en CO(2) equivalente).

"Los patrones de uso del consumidor son un excelente indicador del potencial para la adopción en masa", dijo el Sr. Ewanick. "Estamos en una primera fase de comercialización. Imagine qué pasará próximamente cuando haya cientos o miles de estaciones de hidrógeno funcionando en California y otros estados circundantes. Dentro de poco, conducir un vehículo de celda de combustible será tan práctico como conducir uno de gasolina, pero con cero emisiones".

