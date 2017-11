330 43

COMUNICADO: Firmas de asesoría independiente proxy recomiendan a los accionistas de Alamos y Richmont votar a favor

TORONTO, November 6, 2017 /PRNewswire/ --

Las principales firmas de asesoría independiente proxy recomiendan a los accionistas de Alamos y Richmont votar a favor de un plan de acuerdo propuesto

Alamos Gold Inc. ("Alamos") y Richmont Mines Inc. ("Richmont") anunciaron hoy que Institutional Shareholder Services Inc. ("ISS") y Glass, Lewis & Co., LLC ("Glass Lewis"), dos destacadas firmas de asesoramiento proxy, han recomendado que los accionistas de Alamos y Richmont voten PARA el plan de acuerdo ("la transacción") por medio de la que Alamos adquirirá todas las acciones emitidas y destacadas de Richmont, en sus reuniones especiales de accionistas que se van a celebrar el 16 de noviembre de 2017.

ISS y Glass Lewis citaron la destacada racionalidad estratégica y financiera en la recomendación a los accionistas de Alamos y Richmont de votar a favor de la transacción.

A la atención de los accionistas de Alamos y Richmont

Se recuerda a los accionistas de Richmont y Alamos que voten su proxy antes de las 10:00 a.m. y 10:30 a.m. (hora del Este), respectivamente, el martes 4 de noviembre de 2017. El consejo de dirección de Alamos y Richmont ha recomendado de forma unánime que sus accionistas voten A FAVOR de la transacción propuesta.

Si desea más información y ayuda para su voto proxy, contacte con Laurel Hill Advisory Group, a través de:

- Número gratuito para Norteamérica: 1-877-452-7184 - Llamadas locales e internacionales: 416-304-0211 - E-mail: assistance@laurelhill.com

Acerca de Alamos Gold Inc. Alamos es un productor de oro intermediario canadiense con producción diversificada de tres minas en operación en Norteamérica. Esto incluye la mina Young-Davidson en el norte de Ontario, Canadá, y las minas de Mulatos y El Chanate en el estado de Sonora, México. Además, la empresa tiene una importante cartera de proyectos en la etapa de desarrollo en Canadá, México, Turquía y Estados Unidos. Alamos emplea a más de 1.300 personas y está comprometida con los más altos estándares de desarrollo sostenible. Las acciones de la compañía cotizan en TSX y NYSE bajo el símbolo "AGI".

Acerca de Richmont Mines Inc. Richmont Mines produce actualmente oro de la Island Gold Mine en Ontario, y está también avanzando el desarrollo de la amplia extensión de recursos de alto grado en profundidad y hacia el este. Con más de 35 años de experiencia en producción, exploración y desarrollo de oro, y una gestión financiera prudente, la Corporación está bien posicionada con la Island Gold Mine para crear rentablemente su base de reserva canadiense y entrar con éxito en su siguiente fase de crecimiento. Las acciones de la corporación cotizan en TSX y NYSE bajo el símbolo "RIC".

Nota de aviso - Declaraciones prospectivas Este comunicado contiene "declaraciones prospectivas". Las declaraciones prospectivas que no son hechos históricos incluidos en este comunicado incluyen riesgos e incertidumbres y se basan en previsiones de futuro operativo o resultados financieros, estimaciones de cantidades no determinables y presunción de gestión. Las declaraciones que expresan o implican discusiones con respecto a las predicciones, expectativas, creencias, planes, proyecciones, objetivos, supuestos o acontecimientos futuros o rendimientos (a menudo, pero no siempre, usando palabras o frases tales como "espera" o "no espera", "se espera", "anticipa" o "no anticipa", "planea", "estima" o "piensa" o afirmando que ciertas acciones, eventos o resultados "pueden", "podrían", "tienen potencial" o "se "tomarán, ocurrirán o lograrán) no son declaraciones de hechos históricos y pueden ser "declaraciones prospectivas". Las declaraciones prospectivas están sujetas a una variedad de riesgos e incertidumbres que podrían causar que los eventos o resultados reales difieran de los reflejados en las declaraciones a futuro.

Consulte la sección titulada "Factores de riesgo" en el formulario de información anual de Alamos y otras revelaciones de "Factores de riesgo" por Alamos, disponible en SEDAR y EDGAR. No puede asegurarse que tales declaraciones serán precisas pues los resultados reales y acontecimientos futuros podrían diferir materialmente de aquellos previstos en dichas declaraciones. Por consiguiente, los lectores no deben depositar confianza indebida en las declaraciones.

TSX y NYSE no han revisado y no aceptan responsabilidad por la adecuación o precisión de este comunicado. Ninguna bolsa de valores, comisión de valores u otra autoridad reguladora ha aprobado o desaprobado la información aquí contenida.

Visite las páginas web de Alamos y Richmont a través de http://www.alamosgold.com o http://www.richmont-mines.com o contacte con: Scott Parsons, vicepresidente de relaciones con los inversores de Alamos Gold Inc., 416-368-9932 x 5439, sparsons@alamosgold.com; Anne Day, vicepresidenta senior de relaciones con los inversores de Richmont Mines Inc., 416-368-0291 ext. 105, aday@richmont-mines.com

PUBLICIDAD