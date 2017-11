330 43

COMUNICADO: Más de la mitad de los cuidadores no profesionales en España necesita atención médica por depresión, ansiedad y estrés (

- Los resultados de este estudio internacional coinciden con el lanzamiento de Embracing Carers(TM) ("Cuidar a los cuidadores"), una campaña global que pretende sensibilizar a la población y las instituciones sobre el papel esencial que desempeñan los cuidadores no profesionales en la vida de los pacientes.

- El estudio, elaborado en España y en seis países más, ofrece una visión general de los retos a las que se enfrentan los cuidadores no profesionales en todo el mundo.

MADRID, 6 de noviembre de 2017 /PRNewswire/ -- Tres de cada cinco cuidadores no profesionales / no remunerados (61%) creen que necesitan algún tipo de atención médica o asistencia psicológica (por depresión, angustia o estrés) debido a la labor diaria que desempeñan como cuidadores de familiares o pacientes. Es la conclusión principal del estudio internacional Embracing Carers(TM)(1), realizado por Merck, compañia líder en ciencia y tecnología.

Los resultados del estudio son la base de la campaña Embracing Carers(TM) ("Cuidar a los cuidadores"), liderada por Merck y apoyada por la asociación europea Eurocarers, junto con otras organizaciones internacionales de cuidadores. Con esta iniciativa se pretende sensibilizar sobre el papel fundamental que tienen los cuidadores no profesionales en la vida de los pacientes.

Estudio internacional Embracing Carers(TM)

Para este estudio se han realizado 3.516 entrevistas a cuidadores no profesionales de España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, EE UU y Australia.

Según los resultados del estudio, en España los familiares reconocen la valiosa contribución que ejercen los cuidadores, -el 91% de los cuales se siente apoyado por sus parientes- y aproximadamente la mitad (el 49%) afirma que se siente muy apoyado.

En cuanto a la situación familiar de los cuidadores, el estudio pone de manifiesto que en España más de la mitad de los cuidadores no profesionales (55%) cuida a sus padres o suegros. Por otro lado, casi un tercio (31%) considera que no pasa tanto tiempo como le gustaría con sus hijos o menores a su cargo (de hecho, el 25% se queja de no poder hacer planes con ellos en festivos o vacaciones debido a las obligaciones que imponen los cuidados).

Además, en España el estudio arroja otros datos interesantes:

-- Casi la mitad (43%) de los cuidadores informales pone la salud de la persona que cuida por encima de la suya. -- Siete de cada diez cuidadores no profesionales (71%) reconocen que están cansados casi todo el tiempo. -- El 61% de los cuidadores no profesionales cree que su salud física se ha visto resentida.

Sobre Embracing Carers(TM) Embracing Carers(TM) es una iniciativa asesorada por organizaciones internacionales de cuidadores como Caregiver Action Network [http://caregiveraction.org/], Carers Australia [http://www.carersaustralia.com.au/], Carers UK [http://www.carersuk.org/], Carers Worldwide [https://www.carersworldwide.org/], Eurocarers [http://www.eurocarers.org/], National Alliance for Caregiving [http://www.caregiving.org/], International Alliance of Carer Organizations [http://www.internationalcarers.org/] (IACO) y Shanghai Roots & Shoots, China [http://www.jgichina.org/en/rootsandshoots/index.aspx?PartNodeId=196].

Para la directora de Corporate Affairs de Merck España, Ana Polanco, "Merck está firmemente comprometida en contribuir a dar respuesta en España a las necesidades no cubiertas de las personas que dedican gran parte de su tiempo a cuidar a un familiar cercano o a un paciente. Los resultados de la encuesta muestran que la gran mayoría de los cuidadores no profesionales padece problemas psicológicos. Este, y otros muchos, son las razones por los que Merck en España esta trabajando con diferentes asociaciones de cuidadores y de pacientes para dar respuesta a sus necesidades".

Además del estudio, en el Congreso Internacional de Cuidadores celebrado el pasado 5 de octubre en Adelaida (Australia) se presentaron las conclusiones del Libro Blanco de Embracing Carers(TM) bajo el nombre "Carers Report: Embracing the Critical Role of Carers Around the World" ("Informe sobre Cuidadores: Apoyando la función esencial que ejercen los cuidadores en todo el mundo"). El informe ha sido elaborado gracias a la colaboración de los asesores estratégicos de Embracing Carers(TM) y concluye que el cuidado o la atención de un ser querido es una actividad que afecta a la mayoría de la población, con independencia de la edad, la etnia, los antecedentes académicos o los ingresos familiares. Sin embargo, si bien se han logrado avances en algunos ámbitos y áreas geograficas, en términos generales todavía sigue existiendo una falta de apoyo para los cuidadores.

Cheles Cantabrana, presidenta de CEAFA (Confederacion Española de Asociaciones de Familiares de Personas de Alzheimer) declaró: "Los datos del estudio Embracing Carers(TM) muestran la gran cantidad de desafíos a los que se deben enfrentar los cuidadores en todo el mundo. Los cuidadores dedican tanto tiempo en la salud de sus seres queridos que carecen de tiempo para cuidarse a sí mismos. Por todo ello, recibimos con satisfacción e ilusión el lanzamiento de la iniciativa Embracing Carers(TM), ya que debemos trabajar todos juntos para avanzar en el acceso a los recursos y, en última instancia, mejorar las vidas de los cuidadores, tanto dentro como fuera de España".

La acción de Embracing Carers(TM)

Embracing Carers(TM) acaba de lanzar una serie de iniciativas de carácter anual que pretende proporcionar más apoyo y reconocimiento a los cuidadores no profesionales de todo el mundo. Las primeras medidas llevadas a cabo han sido:

1. Apoyar con recursos a los cuidadores creando el "Manual de la Persona Cuidadora" de la Alianza Internacional de Organización de Cuidadores (IACO, por sus siglas en inglés). Este manual ofrece información a los países que carecen de infraestructura para crear una organización nacional de cuidadores. 2. Convocar a las organizaciones de cuidadores de todo el mundo para que ejerzan como asesores estratégicos de la campaña con el fin de incrementar el apoyo y el reconocimiento de los cuidadores. 3. Ampliar la participación de los grupos de interés y aumentar el conocimiento internacional de los desafíos a los que se enfrentan los cuidadores no profesionales, impulsar la acción legislativa y captar la atención de los sistemas nacionales de salud.

Además, se ha promovido a nivel internacional el hashtag #cuidaalcuidador. Se trata de una campaña mundial en redes sociales diseñada para poner de manifiesto la necesidad de apoyo y búsqueda de soluciones a los desafíos que enfrentan diariamente los cuidadores. La campaña anima a las personas u organizaciones a compartir a través de las redes sociales el papel que desempeñan de los cuidadores que conocen.

Para más información sobre Embracing Carers(TM)consulte: www.embracingcarers.com [http://www.embracingcarers.com/]

Acerca del Estudio Internacional de Embracing Carers(TM) El estudio on line de Embracing Carers(TM) fue realizado por Censuswide en nombre de Merck. Entrevistó a 3.516 personas cuidadoras no profesionales de entre 18 y 75 años, de las cuales 2.106 tenían entre 35 y 55 años, en Australia, Francia, Alemania, Italia, España, Reino Unido y EE UU, entre el 27 de julio y el 8 de agosto de 2017.

