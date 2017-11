330 43

COMUNICADO: Hitachi Koki anuncia el cambio de nombre de su marca, que pasa a ser «HiKOKI»

El reposicionamiento de marca refleja el compromiso de la empresa con una mayor expansión como marca global

TOKIO, 1 de noviembre, 2017 /PRNewswire/ -- Hitachi Koki Co., Ltd. (http://www.hitachi-koki.com/ [http://www.hitachi-koki.com/]), el fabricante líder de herramientas eléctricas y equipos científicos, anunció el 1 de noviembre que la empresa cambiará su nombre corporativo a Koki Holdings Co., Ltd., con efecto a 1 de junio de 2018, y que reposicionará la marca de su gama completa de herramientas eléctricas conocida como HITACHI y/o Hitachi Koki bajo la nueva denominación HiKOKI (*) (pronunciado "jai-ko-ki"), con efecto a 1 de octubre de 2018. Los cambios de nombre responden a la ambiciosa estrategia de crecimiento internacional de la empresa, cuyo objetivo es el de garantizar un crecimiento sostenible a la vez que amplía sus negocios en los casi 100 países que conforman la red mundial de Hitachi Koki.

Las avanzadas tecnologías de primer nivel de Hitachi Koki han producido productos fiables e innovadores a lo largo de su celebrada historia de 70 años y sirven como base sobre la que se asentará su nueva asociación con KKR, uno de los grupos de capital privado más prominente del mundo. A través de esta nueva asociación, Koki Holdings está racionalizando sus operaciones y acelerando su inversión en desarrollos y adquisiciones orgánicos para mejorar su negocio global como fabricante líder mundial.

En paralelo a sus actividades de reposicionamiento de marca, la empresa está creando en los suburbios de Dusseldorf, Alemania, una filial llamada Koki Holdings Europe GmbH como su sede central en Europa, lo que refleja la importancia estratégica del mercado europeo. La filial iniciará su andadura en noviembre de 2017 y servirá para llevar a cabo las actividades de la empresa matriz en Europa, con el objetivo de acercarse a sus clientes y facilitar la toma de decisiones a la hora de gestionar sus necesidades.

«Durante más de 70 años hemos llevado a cabo importantes innovaciones en la producción y un sólido desempeño comercial y ahora es el momento para nosotros de centrarnos en nuestra expansión como la verdadera empresa global que somos, permaneciendo siempre fieles a nuestra tradición japonesa», afirmó Osami Maehara, presidente de Hitachi Koki. «Nos hemos comprometido a acelerar nuestro crecimiento junto al nuevo y dinámico socio que hemos encontrado en KKR, mientras perseguimos nuestro objetivo de convertirnos en el líder mundial de las herramientas eléctricas e instrumentos científicos. Nos hemos impuesto un agresivo objetivo de ventas de 2.700 millones de dólares para el ejercicio fiscal 2020. Confiamos en poder elevar nuestro negocio al siguiente nivel con el apoyo de todos nuestros empleados y asociados en todo el mundo, y el reposicionamiento de la marca es el primer paso para conseguirlo. Estamos dispuestos a seguir construyendo una marca que supere las expectativas de nuestra exigente clientela en todo el mundo».

La marca HiKOKI ha sido creada para personificar las tres competencias esenciales de la empresa, incluyendo sus innovadoras tecnologías que dan como resultado productos de un rendimiento, fiabilidad y prestación de servicio superiores, y respaldados por los 70 años de historia de la empresa y el potencial de nuevo crecimiento de los negocios representado mediante la nueva asociación con KKR. Para una mayor facilidad de pronunciación, el nuevo nombre de la marca utiliza un «i» minúscula en su primera sílaba e incluye implícitamente el número «1» para expresar el compromiso de la empresa en proporcionar a sus clientes los productos «Nº 1» del mercado y su objetivo de ser el «Nº 1» a nivel mundial.

El nuevo nombre corporativo, Koki Holdings Co., Ltd., ha sido diseñado para mantener una continuidad con su nombre actual, mientras refleja las múltiples marcas que abarca alrededor del mundo y acelera su inversión en adquisiciones para ampliar su negocio mundial.

(*) No habrá ningún cambio en las siguientes marcas y sus respectivos mercados: metabo, SANKYO, Tanaka, CARAT, HIT-MIN, himac.

Haga clic en el siguiente enlace para ver de un vistazo los cambios en los nombres y logotipos. https://hkstrategies.egnyte.com/dl/7NLEe6UEfU [https://hkstrategies.egnyte.com/dl/7NLEe6UEfU]

