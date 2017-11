330 43

COMUNICADO: Demostrada la eficiencia de la utilización espectral de 5G con el primer chipset compacto habilitado para NOMA del mundo

Las pruebas de campo demuestran que esta prometedora tecnología permite una mejora de la eficiencia espectral de hasta 2,3x

HSINCHU, Taiwán, 3 de noviembre de 2017 /PRNewswire/ -- NTT DOCOMO, Inc. (DOCOMO) y MediaTek Inc. (MediaTek) han anunciado hoy que las pruebas de campo de una nueva función importante para la comunicación 5G de alta velocidad y alta capacidad han sido satisfactorias. Al combinar el acceso múltiple no ortogonal (NOMA)[1], una tecnología propuesta por DOCOMO, y la tecnología de cancelación de interferencias multiusuario (MUIC)[2] propuesta por MediaTek y habilitarlas en el chipset de prueba, el experimento de campo dio como resultado una mejora de la eficiencia espectral de hasta 2,3x en comparación con un sistema MIMO de un solo usuario que usa la misma configuración de la antena transmisora/receptora. Con las tecnologías NOMA y MUIC propuestas por DOCOMO y MediaTek, este experimento confirma que la mejora de la eficiencia espectral tiene potencial para la normalización de 5G.

En este experimento, se sitúan tres dispositivos de prueba en diferentes ubicaciones y una estación base transmite señales superpuestas, en la misma frecuencia, a diferentes dispositivos al mismo tiempo. Los resultados de la prueba confirmaron que la señal interferente puede recuperarse con éxito gracias a la tecnología de cancelación de interferencias implementada en el chipset de prueba, lo que proporciona una mejora de la eficiencia espectral de hasta 2,3x en comparación con las tecnologías existentes.

MediaTek continuará con las labores de I+D en sus plataformas de 5G con tecnologías como NOMA/MUIC que ofrecen una mejor experiencia de usuario, en particular en entornos urbanos densamente poblados. MediaTek y DOCOMO están comprometidos con promover la normalización y la implementación comercial de 5G para 2020 a nivel mundial.

Terminología

[1] El "acceso múltiple no ortogonal (NOMA)" es una tecnología que permite que la estación base transmita señales de forma simultánea a múltiples dispositivos en un área al mismo tiempo y usando la misma frecuencia al controlar la potencia de transmisión a cada dispositivo y al hacer que el proceso de cancelación de interferencias de otras señales interferentes resulte más fácil para cada dispositivo. [2] La "cancelación de interferencias multiusuario (MUIC)" es una tecnología que se usa para eliminar señales no deseadas del lado del dispositivo cuando una estación base transmite de forma simultánea múltiples señales a varios dispositivos en el área.

Resumen del experimento tecnológico

La estación base estaba equipada con cuatro antenas de 3,5 GHz y comunicada con tres dispositivos ubicados a diferente distancia de la estación base, en un entorno de pequeñas celdas. Los tres dispositivos empleados en este experimento se equiparon con el primer chipset del mundo habilitado para NOMA/MUIC, con unas dimensiones equivalentes a las de los teléfonos inteligentes disponibles en el mercado.

Acerca de NTT DOCOMO

NTT DOCOMO, el operador móvil líder de Japón con más de 75 millones de suscripciones, es uno de los principales contribuidores del mundo a las tecnologías de redes móviles 3G, 4G y 5G. Más allá de los sistemas de comunicación principales, DOCOMO está desafiando nuevas fronteras en colaboración con un creciente número de entidades (socios "+d") para crear interesantes y prácticos servicios de valor añadido que cambien el modo de vivir y trabajar de la gente. Con un plan a medio plazo hacia 2020 y más allá, DOCOMO ha creado por primera vez una red 5G de vanguardia para facilitar innovadores servicios que sorprenderán e inspirarán a los clientes más allá de lo esperado. DOCOMO cotiza en las Bolsas de Valores de Tokio (9437) y Nueva York (DCM). www.nttdocomo.co.jp/english [http://www.nttdocomo.co.jp/english]

Acerca de MediaTekMediaTek Incorporated (TWSE: 2454) es una empresa de semiconductores sin fábrica mundial que posibilita que existan 1500 millones de dispositivos conectados anualmente. Somos un líder del mercado en el desarrollo de sistemas en chip (SoC) innovadores para dispositivos móviles, entretenimiento para el hogar, conectividad y productos IoT. Nuestra dedicación respecto a la innovación nos ha situado como una fuerza impulsora de mercado en varias áreas tecnológicas clave, incluidas las tecnologías móviles altamente eficientes en el sentido energético y las soluciones multimedia avanzadas en una amplia gama de productos tales como teléfonos inteligentes, tablets, televisiones digitales, dispositivos de OTT, y soluciones ponibles y para automóviles. MediaTek capacita e inspira a la gente para que expanda sus horizontes y alcance más fácilmente sus objetivos a través de la tecnología inteligente. A esta idea la llamamos Everyday Genius (genio diario) y es el fundamento de todo lo que hacemos. Para obtener más información, visite www.mediatek.com [http://www.mediatek.com/].

