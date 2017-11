330 43

COMUNICADO: La válvula mitral transcateteriana de 4C Medical se presenta en el Concurso de Innovación Shark Tank del TCT de 2017

La válvula fue una de las ocho innovaciones escogidas de entre las casi cincuenta candidaturas enviadas hasta el momento.

BROOKLYN PARK, Minnesota, 3 de noviembre de 2017 /PRNewswire/ -- 4C Medical Technologies, Inc. (en adelante denominada 4C Medical), empresa productora de tecnologías mínimamente invasivas para cardiopatías estructurales, ha anunciado hoy que su producto sanitario destinado al tratamiento de la insuficiencia mitral (IM) se presentó en el Concurso de Innovación Shark Tank, celebrado en el marco del encuentro Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (Tratamientos Transcateterianos para las Cardiovasculopatías o TCT, por sus siglas en inglés), que tuvo lugar del 29 de octubre al 2 de noviembre en Denver (Colorado). Este producto fue una de las ocho innovaciones escogidas de entre las casi cincuenta candidaturas enviadas.

4C Medical está preparando el primer tratamiento contra la IM con el que se conservan la válvula mitral y el ventrículo izquierdo nativos mediante una tecnología supraanular de fijación exclusivamente auricular. Esta novedosa estructura elimina los problemas que causan las tecnologías actuales de reemplazo transcateteriano de la válvula mitral (RTVM) --que se basan en la colocación y fijación del implante en el anillo mitral y el ventrículo izquierdo nativos--, como son la obstrucción del infundíbulo ventricular izquierdo, la alteración del funcionamiento del ventrículo del mismo lado y la embolización del dispositivo.

El doctor Philippe Généreux presentó "A Novel Trans-catheter Mitral Valve Replacement Technology (4C)" ("Una tecnología novedosa de reemplazo transcateteriano de la válvula mitral, 4C"), en la que explicó que, gracias a la estructura y la colocación supraanular de la válvula de 4C, tal vez sea posible ampliar las aplicaciones de los tratamientos de RTVM con el fin de englobar a aquellos pacientes que no sean aptos para someterse a otras técnicas de RTVM alternativas en razón de las irregularidades anatómicas de su anillo mitral o ventrículo izquierdo, o por la presencia de un alto grado de calcificación. El Dr. Généreux es el codirector del Programa Cardíaco Estructural del Instituto Cardiovascular Gagnon perteneciente al Centro Médico Morristown de Morristown (Nueva Jersey) y un cardiólogo intervencionista activo en el Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal, en Canadá.

"Hay un aspecto en particular que es el que me satisface más de la válvula 4C, y que radica en el hecho de que se trate de la única tecnología escalable que va a permitir ofrecer opciones de tratamiento a una amplia población de afectados de IM", declaró el Dr. Généreux. "Dado que el aparato se coloca y se fija íntegramente en la aurícula izquierda, no se produce ningún tipo de dependencia o interacción con respecto a las características anatómicas del anillo mitral y el ventrículo del mismo lado, que son dinámicas e irregulares. Además, la válvula de 4C puede colocarse por vía transapical o transeptal, lo que da más posibilidades al cirujano. En la actualidad no está en fase de elaboración ninguna otra válvula capaz de ofrecer las mismas ventajas, por lo que esta tecnología de 4C Medical va a dar respuesta a una auténtica necesidad clínica que hasta el momento no estaba satisfecha".

"Nos honra que, de las casi cincuenta candidaturas enviadas, nuestra innovación haya sido una de las ocho escogidas para ser presentadas en el TCT", afirmó Robert Thatcher, consejero delegado de 4C Medical. "Vamos a aprovechar este impulso ahora que estamos ultimando el diseño de nuestra tecnología y avanzamos hacia la realización de un primer estudio de viabilidad. Como, en comparación con otras tecnologías de RTVM, la población de pacientes aptos para recibir la válvula de 4C va a ser más amplia, prevemos que la inscripción de voluntarios se realizará con mayor rapidez".

Acerca de 4C Medical Technologies, Inc. 4C Medical Technologies, Inc. es una empresa fabricante de aparatos médicos que crea tecnologías mínimamente invasivas para las cardiopatías estructurales, fin con el que se centró inicialmente en el tratamiento de la insuficiencia mitral (IM) y posteriormente en el de la insuficiencia tricuspídea. El dispositivo sanitario consistente en una válvula mitral transcateteriana que ha elaborado la empresa es el primer tipo de tratamiento para la IM en el que se aplican una colocación supraanular y una fijación exclusivamente auricular. Gracias a la conservación de la válvula mitral y el ventrículo izquierdo nativos --lo que permite así evitar los problemas ya conocidos que causan otras tecnologías de reemplazo transcateteriano de la válvula mitral (RTVM), que se basan en la colocación y fijación del implante en el anillo mitral y el ventrículo izquierdo nativos--, esta tecnología conllevará un aumento de la población de pacientes aptos para someterse a un tratamiento de RTVM.

