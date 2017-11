330 43

COMUNICADO: Cooperación mundial ventajosa para todos- Se celebra la Conferencia de la Alianza estrategica de economía digital "B&R"

JINAN, China, 3 de noviembre de 2017 /PRNewswire/ -- La Digital Economy Strategic Alliance Conference (Conferencia de la Alianza estratégica de economía digital) fue celebrada el 2 de noviembre en el Parque científico y tecnológico de Jinan Inspur, en la ciudad de Jinan, China, bajo el tema "Global Win-Win Cooperation" (cooperación mundial ventajosa para todos). Los invitados han incluido a los representantes de empresa Peter Sun, presidente y director general de Inspur Group; Owen Chan, vicepresidente superior de Cisco Systems, Inc., presidente de Cisco Greater China y copresidente del Consejo de administración de Cisco China; Charles Kiang, gerente general de la asociación tecnológica de IBM Great China Group; Stefan Merz, vicepresidente superior de la estrategia empresarial y del desarrollo de Diebold Nixdorf; y Angel Ruiz, jefe de Ericsson Media. Tres instituciones nacionales chinas, notablemente Export-Import Bank of China, China Development Bank, y China Export & Credit Insurance Corporation, también asistieron el evento junto a los enviados diplomáticos de cinco países, incluyendo a Winnie Natala Chibesakunda, embajador de Zambia en China, y a más de 200 representantes de compañías provenientes de otros países, para presenciar el establecimiento de la Alianza estratégica de la economía digital "B&R".

http://mma.prnewswire.com/media/595899/img_1.jpg [http://mma.prnewswire.com/media/595899/img_1.jpg]

Durante el discurso de apertura, "Global Win-Win Cooperation" (cooperación mundial ventajosa para todos), Peter Sun declaró: "Siendo el iniciador de la Alianza estratégica de la economía digital 'B&R', Inspur espera asociarse con las mejores compañías del mundo así como instituciones financieras chinas, ayudar a los países situados a lo largo de la "Belt & Road" a resolver su escasez de fondos y problemas técnicos en la construcción de informatización, y traer los beneficios del desarrollo de la economía digital a la gente de allí."

Siendo la primera plataforma integrada "Belt and Road" de China iniciada por compañías, la Alianza adopta el modo de cooperación "1+4+3", que significa una alianza entre Inspur y otros cuatro gigantes tecnológicos mundiales, Cisco, IBM, Diebold Nixdorf y Ericsson, con el apoyo de tres instituciones financieras chinas basadas en una política concreta: Export-Import Bank of China, China Development Bank y China Export & Credit Insurance Corporation. La plataforma proporciona tecnología de vanguardia y soluciones de financiación para centros de datos + servicios en la nube, finanzas inteligentes, domótica, impuestos inteligentes y ciudades inteligentes para países situados a lo largo de la "Belt and Road".

Owen Chan, Charles Kiang, Stefan Merz y Angel Ruiz afirmaron los logros de su cooperación. Declararon que la Alianza resaltará sus fortalezas en tecnología, productos y mercados. Trabajarán con Inspur para proporcionar soluciones de tecnología avanzada a países a lo largo de la "Belt and Road" y realizar una cooperación mundial ventajosa para todos. Las tres instituciones financiares también se han comprometido a proporcionar suficiente apoyo financiero para que la Alianza sea capaz de promover la ruta de la seda digital.

Foto -- http://mma.prnewswire.com/media/595899/img_1.jpg [http://mma.prnewswire.com/media/595899/img_1.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Meng Xinyi, +86-531-8510-6285

PUBLICIDAD