COMUNICADO: Dashlane 5: diseñado para funcionar en todas partes y para todos (2)

-- Una extensión web completamente nueva -- Dashlane 5 lleva Dashlane a Linux, así como a Chrome y a Firefox, además de a Chromebook y Microsoft Edge por primera vez. -- Ahora es incluso más fácil empezar a usar Dashlane: los usuarios pueden disfrutar de una versión con numerosas funcionalidades sin tener que instalar la app de escritorio, por lo que las contraseñas siempre estarán disponibles allá donde vayan. -- La experiencia que ofrece Dashlane en la red se ha reformado con un diseño claro y moderno, en conjunción con los demás productos de la marca Dashlane. Los nuevos elementos para la red son más discretos y se integran de forma perfecta en la búsqueda en la red, lo que hace que la experiencia de los usuarios sea más rápida y cómoda. -- Un autocompletado de primera -- DashIQ(TM), impulsado por continuados esfuerzos de investigación y desarrollo, es mejor que nunca, lo que significa que la función de autocompletado iniciará sesión por usted de forma fiable (¡sin ninguna frustración!) con más frecuencia, en más dispositivos, y en más cuentas. -- En el caso de que un usuario se encuentre con una página o un sitio web desconocidos, simplemente tendrán que introducir los campos una vez y, a partir de ese momento, la acción de autocompletar se ejecutará automáticamente. -- Una seguridad superior -- Autenticación en dos pasos: un acceso a cuentas personales y compartidas en las que la autenticación en dos pasos está permitida por la generación, almacenamiento y visualización de claves de acceso únicas dentro de Dashlane. Dashlane generará un código de seguridad de seis dígitos cada 30 segundos para cada credencial creada. -- Autenticación de Intel: Dashlane ha colaborado con Intel para lograr la compatibilidad con Software Guard Extensions (SGX) y con segundo factor universal (U2F) integrado. Dashlane es el primer y único gestor de contraseñas que es compatible con estas tecnologías innovadoras, al añadir una capa adicional de seguridad basada en hardware para usuarios de Dashlane. -- HackerOne -- En la actualidad, Dashlane dispone de un programa público de recompensas por encontrar errores en HackerOne, una plataforma en la que miles de hackers éticos pueden probar la seguridad de Dashlane y contribuir a hacer que nuestros usuarios estén seguros. Estos hackers éticos trabajan con el equipo de expertos en seguridad de primer nivel de Dashlane para hallar cualquier riesgo potencial en Dashlane y garantizar que nadie puede vulnerarlo. -- Mejora del entorno móvil -- La extensión para Safari, así como para los buscadores de Android, iPhone, y iPad, se ha actualizado para incluir DashIQ(TM), lo que proporciona a los usuarios una experiencia más simple y, al mismo tiempo, más potente. Ahora, estas plataformas cuentan con el respaldo de las capacidades de autocompletado de credenciales y contraseñas más rigurosas del sector. -- Una aplicación para leer o escribir en la red -- Con Dashlane 5, los usuarios de la app en la red no solo pueden ver sus contraseñas y notas, sino que también pueden añadir, editar y/o eliminarlas, así como añadir tarjetas de crédito a la app en la red. -- Los usuarios también pueden crear una cuenta de Dashlane y utilizar la app en la red como una cámara acorazada sin instalar ninguna extensión. -- Funcionalidades para todos los sistemas operativos -- Disposit

Con tantos dispositivos, la línea que separa el hogar del trabajo ya no existe. Afortunadamente, Dashlane funciona en todas partes y para todo el mundo. La compañía ha ayudado a 9 millones de consumidores a gestionar y proteger su identidad digital, además de posibilitar más de 10.000 millones de dólares en transacciones de comercio electrónico. Más de 7000 compañías confían en Dashlane Business, que cuenta con la única arquitectura de seguridad patentada del sector, a la hora de crear, ceñirse a las normativas y realizar un seguimiento eficaz de la gestión de acceso.

La app de Dashlane está disponible para PC, Mac, Android e iOS, y ha obtenido buenas valoraciones de gran importancia de publicaciones entre las que se incluyen The Wall Street Journal [http://www.wsj.com/articles/SB10001424052702303647204579545801399272852], The New York Times [http://www.nytimes.com/2013/06/06/technology/personaltech/too-many-passwords-and-no-way-to-remember-them-until-now.html?pagewanted=2&_r=0], y USA Today [http://www.usatoday.com/story/tech/columnist/talkingtech/2014/04/12/askjefftech-whats-the-best-password-manager/7602307/]. Puede utilizar Dashlane en su dispositivo favorito de forma gratuita de por vida, y por 39,99 dólares al año podrá sincronizarlo con un número ilimitado de dispositivos.

Dashlane fue fundado por Bernard Liautaud y los cofundadores Alexis Fogel, Guillaume Maron y Jean Guillou. La compañía cuenta con oficinas en la ciudad de Nueva York y París, y ha recibido recientemente una financiación de 52,5 millones de dólares de TransUnion, Rho Ventures, FirstMark Capital y Bessemer Venture Partners. Para obtener más información, visite Dashlane.com [https://www.dashlane.com/].

Logo -- http://mma.prnewswire.com/media/594937/Dashlane_Logo.jpg [http://mma.prnewswire.com/media/594937/Dashlane_Logo.jpg]

