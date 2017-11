330 43

COMUNICADO: Mars Food anuncia la finalización de una adquisición ya anunciada de Preferred Brands International y Tasty Bite®

BRUSELAS, 2 de noviembre de 2017 /PRNewswire/ -- Mars Food ha finalizado hoy la adquisición de Preferred Brands International, un comerciante y fabricante con sede en Stamford (Connecticut) plenamente integrado de productos alimenticios indios y asiáticos totalmente naturales y listos para calentar, disponibles a la venta principalmente con la marca Tasty Bite®. Preferred Brands International dispone de una filial india que cuenta con la participación mayoritaria de la empresa y cotiza en la Bolsa de Valores de Bombay y la Bolsa de Valores Nacional de India, la cual continuará cotizando tras la adquisición.

La cartera de Tasty Bite® incluye una amplia gama de productos vegetarianos, como entrantes indios/asiáticos y kits de comidas con especias listos para cocinar, así como lentejas y arroz orgánicos. Pese a que la mayoría de las ventas tienen lugar en Estados Unidos, Preferred Brands International y sus filiales también fabrican productos que se venden a través de minoristas en Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, y mediante servicios de restauración en India.

Este acuerdo une a dos robustas empresas de alimentación dedicadas a ofrecer alimentos saludables, deliciosos y prácticos que aportan inspiración y disfrute a las mesas de todo el mundo. Mars Food, un segmento de Mars, Incorporated, cuenta con una amplia cartera de marcas favoritas entre los consumidores a nivel global, como arroces y cereales secos y listos para servir, salsas, kits de comida, acompañamientos y especias a través de las marcas UNCLE BEN'S®, MASTERFOODS®, DOLMIO®, SEEDS OF CHANGE® y otras.

Los productos Tasty Bite® se fabrican en unas instalaciones radicadas en Pune (India) y la mayor parte de sus productos se exportan a los Estados Unidos. Preferred Brands International también dispone de un servicio de restauración notable con el que suministra productos alimenticios a otros fabricantes de alimentos indios líderes, así como a restaurantes de comida rápida a través de su filial en la India.

Fiona Dawson, presidenta internacional de Bebidas y Multiventas de Mars Food, afirmó: "Me complace que hayamos finalizado la adquisición de Preferred Brands International y Tasty Bite® Desde nuestra primera reunión con la empresa, nos quedamos impresionados por su amplia cartera de productos, capacidades y arraigados valores imbuidos en el negocio, algo que nos permite servir a nuestro objetivo primordial, como reza nuestro lema: Better Food Today. A Better World Tomorrow (mejores alimentos hoy para un mejor mundo futuro)".

Morgan Stanley & Co. LLC actuó como asesor financiero para Mars Food durante el proceso de adquisición de Preferred Brands International. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP actuó como asesor legal para Mars Food, y AZB & Partners fue el asesor legal para India. Preferred Brands International fue representada por Goldman Sachs, The Giannuzzi Group y Shardul Amarchand Mangaldas.

Acerca de Mars Food

Mars Food es un segmento de Mars, Incorporated con aproximadamente 2000 empleados y 11 centros de producción. Las 12 marcas de Mars Food están disponibles en 28 países e incluyen algunos de los nombres más conocidos en el ámbito alimenticio del mundo, como UNCLE BEN'S®, DOLMIO®, SEEDS OF CHANGE®, MASTERFOODS®, SUZI WAN®, EBLY®, ROYCO®, KAN TONG® y RARIS®. Su sede internacional está situada en Bruselas (Bélgica), mientras que la sede norteamericana se encuentra en Chicago (Illinois).

Acerca de Preferred Brands International y Tasty Bite

Preferred Brands International (PBI) es una empresa de alimentación con sede en Stamford (Connecticut) que fabrica y comercializa Tasty Bite® y una gama de alimentos especializados, naturales y prácticos con más de 100 SKU. El negocio para consumidores de Tasty Bite® incluye entrantes indios y asiáticos de larga duración, arroces y cereales orgánicos, fideos asiáticos y una gama de kits de comidas con especias listos para cocinar. Los productos están disponibles en la mayoría de tiendas de alimentación y supermercados de América del Norte, Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido.

El negocio Tasty Bite® Foodservice (TFS) tiene su sede en India, y su gama de productos incluye salsas y productos congelados. TFS es actualmente un socio galardonado favorito entre los líderes del sector de los restaurantes de comida rápida.

Todos los productos que portan la marca Tasty Bite® son totalmente naturales, siendo muchos orgánicos, y donde ninguno contiene ingredientes artificiales, como conservantes, colorantes, saborizantes u OGM.

Toda la producción se realiza en la filial de PBI en India: Tasty Bite Eatables Ltd (TBEL). TBEL es una empresa pública que cotiza (TSTY:IN) en la Bolsa de Valores de Bombay, y cuyo campus de 33 acres, situado a las afueras de Pune, incluye un centro de producción de última generación, el Centro de Investigación Tasty Bite homologado y un centro de formación en agricultura y sostenibilidad. La empresa está profundamente comprometida con unas prácticas sostenibles y con el deleite de los consumidores.

La empresa disfruta de una trayectoria de crecimiento ininterrumpido desde su fundación hace 23 años.

CONTACTO: CONTACTO: Alison Clark, Mars Food (emplazada en el Reino Unido):Alison.M.Clark@effem.com; +44 7831154204; Nicole Nice, Mars Food (emplazadaen Estados Unidos): Nicole.Nice@effem.com; +1 2024941139; Prerna Korla,Edelman India (emplazada en Nueva Delhi): Prerna.Korla@edelman.com; +919717022726

PUBLICIDAD