COMUNICADO: Resultados del tercer trimestre de 2017 del Banco Bradesco (2)

- Ganador del premio "Empresas Mais" en la categoría "Banks" (bancos) (O periódico Estado de S. Paulo, en asociación con la Fundação Instituto de Administração (FIA) y Austin Rating);- Ganador de la guía "As Melhores da Dinheiro 2017" en la categoría "Corporate Governance" (gobierno corporativo). Bradesco Vida e Previdência ganó el premio como Mejor Compañía del sector y también fue nominada en las categorías "Financial Sustainability" (sostenibilidad financiera) y "Innovation and Quality" (innovación y calidad) de la revista IstoE Dinheiro;- Nominada a los premios "Tech Projects of the Year Awards 2017", ganó el galardón en la categoría "Cyber Security" (seguridad cibernética) con el estudio "Using Big Data Technology to Prevent Attacks Against ATM" (uso de la tecnología de datos masivos para evitar ataques a cajeros automáticos) con el que identificar, en tiempo real, posibles ataques a cajero (revista The Banker);- Nominado en la edición 2017 de los premios "Conarec - National Congress of Company-Customer Relations" en la categoría "Banks" (bancos). Grupo Bradesco Seguros se hizo con un galardón en las siguientes categorías: "Insurance" (seguros), "Health" (salud), "Pension Plans" (planes de pensiones) y "Capitalization Bonds" (bonos de capitalización);- Fue incluida en la lista de las "150 Mejores Compañía que Operan en Brasil" de la revista Epoca, mediante la evaluación de la firma consultora Great Place To Work;- Bradesco BBI se hizo con la triple corona y se convirtió en el único banco de Brasil que ganó 3 de los principales premios internacionales del sector durante dos años consecutivos, a saber: "The Most Innovative Investment Bank in Latin America" (el banco de inversión más innovador de Latinoamérica) por la revista The Banker magazine y "The Best Investment Bank Brazil" (el mejor banco de inversión de Brasil) por Global Finance and Euromoney;- The Grupo Bradesco Seguros fue incluido, por octavo año consecutivo, en el anuario "Melhores & Maiores", todo un logro en sector de los seguros con "Bradesco Saúde", "Bradesco Vida e Previdência" y "Bradesco Auto/RE" (revista Exame); y- Bradesco Seguros fue incluida en el anuario "Valor 1000", poniéndose a la cabeza del sector de los seguros en Brasil. "Bradesco Seguros" y "Bradesco Saúde" consiguieron la primera posición en las categorías "General Insurance" (seguros generales, donde se incluyen los de automóviles) y "Health Insurance" (seguros de salud) respectivamente (revista Valor Econômico).

La Organización Bradesco está totalmente comprometida con el desarrollo socioeconómico del país. Establecemos nuestras directrices y estrategias empresariales con el fin de incorporar las mejores prácticas de sostenibilidad corporativa al mismo tiempo que tenemos en consideración el contexto y el potencial de cada región, lo que contribuye a generar valor compartido a largo plazo. Para reforzar esta posición, hacemos hincapié en la adhesión a reconocidas iniciativas empresariales internacionales, tales como: el Pacto Mundial, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los Principios de Ecuador, CDP (Carbon Disclosure Program), Principios de Inversión Responsable (PRI), Programa del Protocolo GHG (Programa Brasileño sobre la Emisión de Gases de Efecto Invernadero) y Plataforma Empresas por el Clima (EPC). A través del Comité de Sostenibilidad, el Consejo de Administración supervisa las deliberaciones sobre sostenibilidad. La excelencia en la gestión empresarial es reconocida por los principales índices de sostenibilidad como el Dow Jones Sustainability Index o DJSI ("World and Emerging Markets") de la Bolsa de Valores de Nueva York, el Indice de Sostenibilidad Empresarial (ISE), y el Indice Carbono Eficiente (ICO2), ambos de B3.

Con una amplia variedad de programas sociales y educativos que se pusieron en marcha hace 60 años, la Fundação Bradesco gestiona 40 colegios en Brasil. El 2017, un presupuesto de 625.944 millones de BRL beneficiará a aproximadamente 104.200 estudiantes matriculados en sus colegios en los siguientes niveles: educación básica (de la escuela infantil hasta la educación secundaria y la educación superior secundaria técnica y profesional), educación para jóvenes y adultos; y formación profesional preliminar y continuada enfocada a generar trabajo e ingresos. Además de la garantía de una educación gratuita y de calidad, los alumnos matriculados en el sistema de educación básica, que superan los 43.000, también reciben uniformes, material escolar, comida y asistencia médica y dental. La Fundação también espera beneficiar a más de 630.000 estudiantes gracias a la enseñanza a distancia (EaD), a través de su portal de aprendizaje electrónico "Escola Virtual" (Escuela Virtual), en el que los estudiantes pueden completar al menos uno de los más de 90 cursos que se ofrece en su programación. Otros 15.040 alumnos estudiantes participan en proyectos e iniciativas en asociación con el Programa Educa+Ação y cursos de tecnología.

CONTACTO Equipo de Relaciones con los Inversores+011-55-11-2194-0922 investors@bradesco.com.br[mailto:investors@bradesco.com.br]

