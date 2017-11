330 43

COMUNICADO: Inspur pone en marcha la Alianza estratégica de economía digital "B&R"

JINAN, China, 2 de noviembre de 2017 /PRNewswire/ -- El 2 de noviembre, se estableció en Jinan, China la Alianza estratégica de economía digital "B&R", iniciada por Inspur y fundada de forma conjunta con Cisco, IBM, Diebold Nixdorf y Ericsson. La Alianza integrara productos de TI, tecnologías y soluciones de categoría mundial de sus miembros para acelerar la construcción de la ruta de la seda digital junto con tres instituciones financieras nacionales chinas, concretamente Export-Import Bank of China, China Development Bank y China Export & Credit Insurance Corporation.

La puesta en marcha de la Alianza estratégica de economía digital "B&R" es la exploración y la práctica por parte de Inspur para llevar a cabo la Iniciativa "Belt and Road" de China y desarrollar la ruta de la seda digital, así como la primera plataforma integrada de "Belt and Road" fundada por gigantes tecnológicos mundiales. La Alianza no solo proporciona una nueva plataforma de gran envergadura para promocionar la construcción de la ruta de la seda digital y para fortalecer las cooperaciones entre sus miembros, sino que también permite la cooperación en China entre sus principales empresas tecnológicas para dar el paso hacia la globalidad.

La Alianza adopta el modo de cooperación de "1+4+3", lo que significa que como iniciadora, Inspur establece la alianza junto con cuatro gigantes tecnológicos, Cisco, IBM, Diebold Nixdorf y Ericsson, con el respaldo de tres instituciones financieras de carácter nacional chinas, Export-Import Bank of China, China Development Bank y China Export & Credit Insurance Corporation. La Alianza proporcionará nuevos centros de datos, servicios en la nube, soluciones tecnológicos para finanzas inteligentes, domótica, impuestos inteligentes, ciudades inteligentes y otras soluciones tecnológicas totales de primera clase, así como soluciones de financiación completas para países situados a lo largo de la "Belt and Road". La Alianza primeramente llevará a cabo proyectos en países del sur de Asia y Africa entre los que se incluye Tailandia, Bangladesh, Malasia, Nigeria, Etiopía, Túnez, Tanzania, Zambia y Kenia, construirá una serie de proyectos de muestra y los promocionará en países a lo largo de la ruta.

En el futuro, la Alianza atraerá a más empresas con los mejores productos y tecnologías de informatización de todo el mundo, proporcionará las soluciones totales de informatización más completas y avanzadas para países situados a lo largo de la "Belt and Road" junto con muchas instituciones financieras y permitirá a más personas de dichos países disfrutar de las ventajas del desarrollo de la economía digital.



