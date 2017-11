330 43

COMUNICADO: Programado el 4º Festival Internacional de Animación Nuevo Aeropuerto de Chitose 2017 del 2 al 5 de noviembre

CHITOSE, Japón, 31 de octubre, 2017 /PRNewswire/ -- El Festival Internacional de Animación Nuevo Aeropuerto de Chitose 2017, un festival internacional de películas de animación que transcurre en su totalidad dentro del edificio terminal del aeropuerto, se celebrará desde el jueves 2 de noviembre hasta el domingo 5 de noviembre.

En esta cuarta edición del festival, los realizadores de animación, tanto japoneses como internacionales, y los aficionados a este género se comunicarán entre ellos a través de la cultura común internacional de la animación; las obras se mostrarán en las tres salas de proyección del aeropuerto.

Se trata de un certamen internacional, la parte principal del festival de animación, en el que se exhibirán 44 obras de 21 países distintos y que fueron seleccionadas de entre 2.037 obras provenientes de 85 países y regiones. La cantidad de películas enviadas para su participación ha supuesto un incremento de unas 800 obras en comparación con las enviadas el año pasado.

También se presentarán proyecciones especiales. «Lu Over the Wall» y «MIND GAME» de Masaaki Yuasa, así como «Legend of the Galactic Heroes -- My Conquest is the Sea of Stars», una colección de obras realizadas por el conocido como el maestro de la animación, Yuri Norstein, se proyectarán en colaboración con «Bakuon (extremely loud) Screening» (proyección Bakuon (tremendamente potente)), gracias al cual se podrá experimentar toda la potencia del sonido dinámico generado por altavoces utilizados en conciertos en directo. También se proyectará la banda sonora en directo de «A Silent Voice» por el compositor Kensuke Ushio. Además, durante el festival se proyectará «KUBO and the Two Strings», como estreno previo a su presentación en los cines de Japón.

Por otra parte, en el Center Plaza, el espacio principal para eventos situado en el segundo piso del edificio de la terminal para vuelos domésticos, habrá muestras y talleres sobre videojuegos independientes.

Para más información, visite la web oficial: http://airport-anifes.jp/en/ [http://airport-anifes.jp/en/]

CONTACTO: CONTACTO: Yu Kamagami, secretario del comité ejecutivo del NewChitose Airport International Animation Festival, Tel: +81-11-206-1280,Email: info@airport-anifes.jp

Sitio Web: http://airport-anifes.jp/en/

PUBLICIDAD