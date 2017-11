330 43

COMUNICADO: Natera ha sido seleccionada para un estudio de ADN tumoral circulante longitudinal en cáncer de mama (2)

Consideraciones con miras al futuro

Todas las consideraciones que no sean hechos históricos contenidos en esta nota de prensa son consideraciones con miras al futuro y no una declaración de que se vayan a lograr los planes, estimaciones o expectativas de Natera. Estas consideraciones con miras al futuro representan las expectativas de Natera hasta la fecha de esta nota de prensa y Natera renuncia a cualquier obligación de actualizar las consideraciones con miras al futuro. Estas declaraciones con miras al futuro están sujetas a riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos que pueden provocar que los resultados difieran materialmente, incluso con respecto a nuestros esfuerzos por desarrollar y comercializar nuevas ofertas de productos, nuestra capacidad de aumentar de forma satisfactoria la demanda de nuestras ofertas de productos y aumentar los ingresos por las mismas; si los resultados de los estudios clínicos respaldarán el uso de nuestras ofertas de productos, nuestras expectativas de fiabilidad, precisión y rendimiento de nuestras pruebas de cribado, o de las ventajas de nuestras pruebas de cribado y ofertas de productos para pacientes, proveedores y pagadores. Los riesgos e incertidumbres adicionales se abordan con mayor detalle en "Risk Factors" (Factores de riesgo) de los recientes registros de Natera en los Formularios 10-K y 10-Q y en otros registros que Natera elabora con SEC ocasionalmente. Estos documentos están disponibles en www.natera.com/investors [http://www.natera.com/investors] y www.sec.gov [http://www.sec.gov/].

ContactosRelaciones con los inversores

Mike Brophy, CFO, Natera, 650-249-9091 x1471, mbrophy@natera.com[mailto:Mbrophy@natera.com]

Medios de comunicación

Barbara Sullivan, Sullivan & Associates, 714-374-6174, bsullivan@sullivanpr.com[mailto:bsullivan@sullivanpr.com]

Referencia

1. American Cancer Society. About Breast Cancer, 2017. https://www.cancer.org/cancer/breast-cancer/about/how-common-is-breast-ca ncer.html [https://www.cancer.org/cancer/breast-cancer/about/how-common-is-breast-c ancer.html]. Con acceso el 27 de octubre de 2017. 2. Brewster AM, Hortobagyi GN, Broglio KR, et al. Residual risk of breast cancer recurrence 5 years after adjuvant therapy. J Natl Cancer Inst 2008; 100:1179. [https://www.uptodate.com/contents/patterns-of-relapse-and-long-term-comp lications-of-therapy-in-breast-cancer-survivors/abstract/6] 3. Dent R, Trudeau M, Pritchard K, et al. Triple-negative breast cancer: clinical features and patterns of recurrence. Clin Cancer Res 2007; 13: 4429-4434. 4. Abbosh C. et al. Phylogenetic ctDNA analysis depicts early-stage lung cancer evolution. Nature 545, 446-451 (2017) http://doi.org/10.1038/nature22364 [http://doi.org/10.1038/nature22364]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/594787/NATERA_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/594787/NATERA_Logo.jpg]

Sitio Web: http://www.natera.com/

PUBLICIDAD