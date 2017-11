330 43

COMUNICADO: Huawei ayuda a la empresa de comunicación líder Mediaset a asegurar su futuro en Ia televisión por red IP

SHENZHEN, China, 1 de noviembre de 2017 /PRNewswire/ --

"Con Internet convirtiéndose cada vez más en un medio de proveer servicios televisivos, la empresa de comunicación italiana Mediaset necesitaba revisar su red de TI para mantenerse a la vanguardia del mercado". -- Stefano Bossi, coordinador del Nuevo Sistema de Gestión de Vídeo para Mediaset Group

El trasfondo

Fundada en la década de 1970 por el antiguo primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, Mediaset es la mayor empresa de radiodifusión televisiva privada en Italia. Se especializa, sobre todo, en la producción y distribución de televisión en abierto (FTA, por sus siglas en inglés) y en televisión de pago (suscripciones y televisión a la carta) en múltiples plataformas. También participa en producción y distribución de películas.

Al igual que otras empresas de comunicación tradicionales, durante los últimos años ha tenido que rediseñar el modo en que ofrece contenidos a su audiencia. La llegada de proveedores que emiten exclusivamente por Internet, como Netflix y Amazon Prime, junto con el creciente uso de servicios de visión en diferido (catchup), ha agitado el sector y ha creado una mayor demanda para ver la televisión del mismo modo.

Los desafíos

Actualmente existen infraestructuras de TI que no son compatibles con los servicios de televisión por Internet.

Este mercado en constante cambio supuso para Mediaset un gran desafío técnico. Stefano Bossi, responsable del área de Nuevo Sistema de Gestión de Vídeo en Mediaset explica: "Aunque continuaremos retransmitiendo televisión en abierto, no cabe duda de que las retransmisiones por Internet serán una parte del negocio cada vez mayor en el futuro. Estamos decididos a liderar el mercado italiano en este aspecto, pero hace un par de años nos dimos cuenta de que nuestra infraestructura de TI existente no estaba a la altura del trabajo".

El mayor problema de la compañía es que su red se había desarrollado de forma desestructurada. Una gran parte se externalizó, era muy cara de mantener y carecía de la flexibilidad y la capacidad para ser compatible con su nueva estrategia. El único modo de seguir adelante era traer todo de vuelta "a casa" de manera "interna" y construir una red de sustitución nueva desde cero. Con esto en mente, Mediaset dispuso una solicitud de información para encontrar la solución necesaria.

Stefano Bossi apuntó a continuación: "Necesitábamos una solución integral que nos ofreciera la infraestructura de servidor, la conectividad a Internet y la capacidad de almacenamiento para contenidos de vídeo. Invitamos a diferentes proveedores para que hicieran sus propuestas, y tras una revisión comercial inicial de cada una de ellas, seleccionamos tres para evaluarlas en mayor profundidad, a través de una prueba de concepto técnica".

La solución

La solución vertical IP de Huawei construye una infraestructura de red totalmente nueva

Tras un periodo de exhaustivos análisis quedó claro que la solución de Huawei, propuesta por el integrador de sistemas Mediapower para componentes TI, y de BT para componentes PI y gestión de la red, ofrecía la mejor combinación en términos de rendimiento, escalabilidad y fiabilidad.

"Recibimos un gran apoyo de Huawei durante la fase de evaluación. Incluso construyeron una instalación de prueba en China que pudimos usar durante una semana para realizar todas nuestras pruebas. Aunque desde la perspectiva de los costes no había una gran diferencia entre los aspirantes, los otros no podían igualar la garantía futura que ofrecía la solución de Huawei", añade Stefano Bossi.

La solución vertical IP de Huawei se basa en su serie CloudEngine 6800 de conmutadores de centros de datos, que ofrecen un gran rendimiento gracias a los puertos de más de 10 y 40 Gbits, mientras que su enrutador de servicio universal NetEngine 40E Series, un enrutador central de alta gama que ofrece redundancia completa entre todos sus componentes, se encarga del enrutamiento de Internet.

En cuanto a la TI, la infraestructura de emisión de vídeos está construida sobre un conjunto de 14 servidores RH2288 y dos sistemas de almacenamiento escalable OceanStor 9000 NAS divididos entre dos centros. Todo esto garantiza una plataforma NAS avanzada y de gran rendimiento, construida sobre un sistema escalable, de elevada disponibilidad, utilizando la arquitectura de hardware x86 para fines genéricos.

A pesar de que esta era la primera vez que Mediaset trabajaba con Huawei, la instalación de esta solución, relativamente compleja, se realizó sin problemas.

"Solo experimentamos un problema de rendimiento que no habíamos encontrado en los análisis mediante la prueba de concepto, y quedé realmente impresionado con el modo en que reaccionó Huawei. Asignaron un ingeniero inmediatamente y consiguieron resolver un problema complicado con nuestra red ya existente en cuestión de días", comenta Stefano Bossi.

Las ventajas

Una gestión del rendimiento excelente, la mejor elección para perseguir un servicio de Internet de ensueño.

No cabe duda de que la nueva infraestructura de red de Mediaset ya hace más que ofrecer la mejora en rendimiento y fiabilidad necesaria para ser compatible con su futura estrategia de televisión por red IP. El pasado ejercicio financiero mostró unos ahorros en costes considerables, en términos de gestión y de gastos operativos, y desde una perspectiva técnica, todo ha seguido funcionando sin problemas.

Para el equipo de Marketing, las opciones que ofrece ya les han hecho pensar en multitud de oportunidades de negocio adicionales.

"Como ingeniero, lo que realmente me impresionó de los productos de Huawei es lo simples que son de usar. Son fáciles de controlar y rápidos de arreglar si fallan, algo obviamente de vital importancia en nuestro negocio. Tampoco están sobrecargados con funcionalidades que no necesitamos, algo que no se puede decir sobre otros sistemas que consideramos. Estaría encantado de recomendarlos a cualquiera que me pregunte por ellos", concluye Stefano Bossi.

