COMUNICADO: Convocadas las candidaturas al Premio Charles Bronfman 2018 para jóvenes humanitarios que hacen del mundo un lugar mejor

NUEVA YORK, 1 de noviembre de 2017 /PRNewswire/ -- Hoy se ha anunciado la convocatoria de candidaturas mundiales al Premio Charles Bronfman [http://www.thecharlesbronfmanprize.com/] en su edición de 2018. Todos los años, este galardón celebra las aspiraciones y esfuerzos de una persona o equipo de personas de edad inferior a 50 años cuya labor humanitaria innovadora, inspirada por los valores judíos, contribuya a la mejora del mundo y sirva así de ejemplo para las generaciones futuras.

La fecha límite para la presentación de candidaturas es el 12 de enero de 2018. Los impresos y normas figuran en el sitio web del premio [http://thecharlesbronfmanprize.com/nomination-process]. Un panel de jueces [http://www.thecharlesbronfmanprize.com/international-judges] de prestigio internacional se encargará de escoger al galardonado de la edición 2018, tras evaluarlo con arreglo a los criterios de selección [http://thecharlesbronfmanprize.com/nomination-process/evaluation-criteria], y anunciará la concesión de los 100.000 dólares a principios de otoño de 2018.

Este premio fue creado en el año 2004 por Ellen Bronfman Hauptman y Stephen Bronfman [http://www.thecharlesbronfmanprize.com/about-the-prize/founders], y sus respectivos cónyuges, Andrew Hauptman y Claudine Blondin Bronfman [http://www.thecharlesbronfmanprize.com/about-the-prize/founders], con objeto de rendir homenaje a su padre, Charles Bronfman, así como a sus valores y a la inversión que hizo en los jóvenes y en su potencial para contribuir a "arreglar el mundo".

"Todas y cada una de las 15 personas notables que han recibido el premio Charles Bronfman nos recuerdan lo potentes que son el compromiso, la pasión y la valentía cuando se trata de abordar los acuciantes problemas de nuestros tiempos", manifestó Ellen Bronfman Hauptman en nombre de los fundadores del premio. "Con su liderazgo y entrega, los galardonados tienen en común el valor que conceden a su historia, patrimonio e identidad cultural".

La huella internacional que han dejado los anteriores premiados abarca ámbitos tan diversos como refugiados e inmigración, medio ambiente, educación, sanidad, derechos humanos, discapacidades y veteranos de guerra.

Charles Bronfman Prize Foundation (Fundación Premio Charles Bronfman), una organización estadounidense sin ánimo de lucro con sede en Nueva York y no sujeta por ley al pago de determinados impuestos, es la responsable de gestionar el premio. Para obtener más información sobre Charles Bronfman, el galardón o las personas que lo han recibido hasta ahora, junto con sus logros, visite www.TheCharlesBronfmanPrize.com [http://thecharlesbronfmanprize.com/].

La relación de galardonados comprende hasta la fecha incluyen a: David Lubell, de Welcoming America [http://www.welcomingamerica.org/] (Estados Unidos Acoge); Etgar Keret [http://www.etgarkeret.com/], autor, narrador y cineasta israelí; Rebecca Heller, del International Refugee Assistance Project [http://www.refugeerights.org/] (Proyecto Internacional de Ayuda a los Refugiados); Sam Goldman, de d.light [http://www.dlight.com/]; Eric Rosenthal, de Disability Rights International [http://www.driadvocacy.org/] (Internacional de Derechos de las Personas Discapacitadas); Eric Greitens, de The Mission Continues [https://www.missioncontinues.org/] (La Misión Continúa); Karen Tal, de Education Insights (Perspectivas Educativas); Jared Genser, de Freedom Now [http://www.freedom-now.org/] (Libertad Ya); Sasha Chanoff, de RefugePoint [http://www.refugepoint.org/] (Punto de Refugio); Mike Feinberg y Dave Levin, de Knowledge is Power Program (KIPP) [http://www.kipp.org/] (programa "El conocimiento es poder" [KIPP]); Rachel Andres, de Jewish World Watch's Solar Cooker Project [http://www.jww.org/] (proyecto "Cocina solar" del Observatorio Mundial Judío); el Dr. Amitai Ziv, del Israel Center for Medical Simulation [https://www.msr.org.il/] (Centro de Simulación Médica de Israel); el Dr. Alon Tal, del Arava Institute for Environmental Studies [http://arava.org/] (Instituto Aravá de Estudios Medioambientales) del Israel; Jay Feinberg, de Gift of Life Bone Marrow Foundation [https://www.giftoflife.org/] (Fundación Médula Osea Regalo de Vida).

Contacto de Medios; Martin Irom, martinirom@gmail.com[mailto:martinirom@gmail.com], 212-362-5260, 516-567-4348.

Sitio Web: http://www.TheCharlesBronfmanPrize.com/

