COMUNICADO: SweeGen e Ingredion llevan el edulcorante de estevia de la siguiente generación a México

COFEPRIS aprueba el uso del edulcorante Reb M derivado de las hojas de estevia

RANCHO SANTA MARGARITA, California y WESTCHESTER, Illinois, 1 de noviembre de 2017 /PRNewswire/ -- SweeGen, una compañía de edulcorantes naturales e Ingredion Incorporated, un proveedor global de soluciones de ingredientes para industrias diversificadas, anunciaron hoy que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), liderada por Julio Sánchez y Tepoz, ha aprobado el uso del edulcorante de la siguiente generación Reb M de SweeGen derivado de las hojas de estevia para uso en alimentos y categorías de bebidas que están aprobadas para glicósidos de esteviol.

Esta aprobación se da después de un análisis de la composición y el proceso de fabricación del edulcorante de hoja de estevia Reb M de SweeGen, cuya documentación se envió a la organización a principios de año.

El edulcorante de hoja de estevia Reb M aporta el dulzor puro de la hoja de estevia, un sabor parecido al azúcar sin dejo amargo. Tiene varios usos como por ejemplo en bebidas, lácteos, repostería, edulcorantes de mesa, dulces además de alimentos y bebidas nutritivas.

"Estamos entusiasmados con la implantación de nuestro edulcorante de hoja de estevia no OMG Reb M a los fabricantes de alimentos y bebidas de México", dijo Katharina Pueller, directora del departamento edulcorantes naturales de SweeGen. "La demanda de los consumidores de productos sin azúcar o con azúcares reducidos ha aumentado globalmente, y nuestro edulcorante de hoja de estevia Reb M proporciona una solución que ayuda a reducir el azúcar sin sacrificar el sabor".

Ingredion es el distribuidor global exclusivo de SweeGen en todos los mercados (excluido en la casa de SweeGen y en la República Popular China donde es un distribuidor no exclusivo). Esta colaboración permite a ambas compañías beneficiarse de los puntos fuertes de ambas para captar a un número diverso de clientes en la industria global de alimentación y bebidas. Reb M fue presentado en México por Ingredion en la Cumbre de tecnología alimenticia de 2017 en septiembre.

"Ahora los fabricantes de alimentos y bebidas de México pueden reducir el azúcar utilizando nuestro edulcorante Reb M derivado de las hojas de estevia", dijo Oscar Gutiérrez, director sénior global del departamento de innovación en edulcorantes de Ingredion. "Nos emociona comercializar Reb M en México. SweeGen e Ingredion continuarán con nuestro esfuerzo conjunto para obtener aprobación legal en otras regiones".

ACERCA DE SWEEGENSweeGen se ha dedicado al desarrollo, la producción y la distribución de edulcorantes no calóricos a la industria de la alimentación, de sabores y de bebidas. La robusta gama de productos de SweeGen, su cartera de propiedad intelectual, su capacidad dedicada de fabricación y su I+D proporcionan a la compañía su base para la innovación y entrega de edulcorantes de alta calidad. Para obtener más información póngase en contacto en info@sweegen y visite el sitio web de SweeGen, www.sweegen.com [http://www.sweegen.com/].

ACERCA DE INGREDIONIngredion Incorporated es un proveedor líder global de soluciones de ingredientes. Convertimos cereales, frutas, verduras y otros materiales de plantas en ingredientes de valor añadido y soluciones de biomaterial para las industrias de la alimentación, de la bebida, papelera y del cartón corrugado, cervecera y otras industrias. Nuestros ingredientes, que dan servicio a ingredientes en más de 100 países, hacen que las galletas sean crujientes, los yogures sean cremosos, las golosinas sean dulces, el papel sea más fuerte y añaden fibra a las barras nutritivas. Para más información, visite ingredion.com [http://www.ingredion.com/].

Nota de precaución y declaraciones de futuroEste comunicado de prensa contiene declaraciones de futuro que incluyen declaraciones relacionadas con las perspectivas futuras y el rendimiento de SweeGen, Inc., y otras declaraciones basadas en las expectativas actuales de la gestión, estimaciones y pronósticos. Dichas declaraciones están sujetas a varios riesgos e incertidumbres, no son una garantía y están esencialmente sujetas a varios riesgos e incertidumbres que podrían tener un resultado que difiera materialmente del expresado en la declaración de futuro. Dichos riesgos e incertidumbres incluyen, sin limitarse a, los comentados de vez en cuando en los informes que envía la compañía a la Comisión de Bolsas y Valores. Las declaraciones de futuro que se incluyen en el presente comunicado de prensa se realizan en la fecha del comunicado, y SweeGen, Inc. renuncia a cualquier obligación de actualizar públicamente las declaraciones de futuro para reflejar eventos o circunstancias después de la fecha del presente o reflejar eventos imprevistos.

CONTACTO: CONTACTO: Katharina Pueller, 949-709-0583, info@sweegen.com

Sitio Web: http://www.sweegen.com/

