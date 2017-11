330 43

COMUNICADO: Aleris firma acuerdo plurianual con Bombardier

Aleris se convertirá en un importante proveedor de placas laminadas de aluminio estándar y especializadas

CLEVELAND, 31 de octubre de 2017 /PRNewswire/ -- Aleris ha firmado recientemente un acuerdo plurianual con Bombardier para suministrar productos laminados planos de aluminio a varios de sus programas aeronáuticos. El nuevo acuerdo amplía el alcance de la gama de productos que Aleris suministra, la cual incluirá ahora placas de alta calidad técnica, gran solidez y resistencia superior a la corrosión, lo cual convierte a Aleris en uno de los principales proveedores de productos laminados de aluminio de Bombardier.

"Estamos emocionados con la expansión de nuestra asociación con Bombardier a través del suministro de una gama más amplia de productos desde nuestros centros de Europa y de Asia-Pacífico", dijo Sean Stack, presidente y consejero delegado de Aleris. "Este acuerdo con Bombardier constituye un nuevo criterio de validación de nuestra estrategia para continuar desarrollando nuestras capacidades técnicas y expandir nuestra presencia global con el fin de ayudar a nuestros clientes del sector aeroespacial a alcanzar sus metas".

El contrato incluye el suministro de material desde los centros de la empresa en Koblenz (Alemania) y en Zhenjiang (China); este último constituye un proyecto de nueva construcción que Aleris inició en 2013. Bombardier certificó a este centro para la producción de material espacial en 2014.

Acerca de Aleris

Aleris es una empresa privada y líder mundial de productos laminados de aluminio que presta servicios a los sectores aeroespacial, de la automoción, de la construcción, del transporte comercial y de la fabricación industrial. Con sede en Cleveland (Ohio), Aleris administra centros de producción en América del Norte, Europa y Asia. Para obtener más información, visite www.aleris.com [http://www.aleris.com/].

CONTACTO: CONTACTO: Shannon Bennett, +1 216.910.3664,shannon.bennett@aleris.com; Nanda Aerts, +32 499 569556,nanda.aerts@aleris.com

Sitio Web: http://www.aleris.com/

