COMUNICADO: LONGi incluida en los "New China Nifty 50" de Goldman Sachs

PEKIN, 31 de octubre de 2017 /PRNewswire/ -- Goldman Sachs, el mayor banco de inversión del mundo, seleccionó recientemente 50 valores que reflejan la nueva etapa de la economía china, conocidos como "New China Nifty 50". LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. (SHA: 601012) es la única empresa seleccionada del sector de las nuevas energías. Un valor "Nifty 50" debe cumplir tres condiciones: una tasa de crecimiento del beneficio neto superior al 15%, una tasa de rendimiento sobre las acciones de capital ordinario (ROE) superior al 15% durante tres años consecutivos y una relación precio-beneficio (P/E ratio) inferior a 35. Un valor "New China Nifty 50" debe tener una tasa de crecimiento aún más alta, mayores beneficios y un menor apalancamiento financiero.

LONGi, el mayor fabricante mundial de productos de silicio monocristalino, ha sido reconocido por el mercado de capitales y se ha convertido en el mayor fabricante de componentes fotovoltaicos del mundo.

La tendencia de cotización en bolsa y el valor potencial de LONGi reflejan la demanda creciente de productos fotovoltaicos monocristalinos, estimulada por el crecimiento del mercado fotovoltaico distribuido, la expansión del programa Top Runner y el desarrollo en el sector de proyectos para la reducción de la pobreza fotovoltaica. Ante la agresiva competencia en el sector fotovoltaico, LONGi, por un lado, ha ampliado su capacidad para atender a la fuerte demanda del mercado, Y, por otro lado, ha mejorado de forma continuada el nivel técnico de las obleas, células y módulos de silicio monocristalino, con la tecnología como elemento central de su competitividad, de forma que su tecnología de productos monocristalinos ha estado siempre a la cabeza del sector. Estos factores han hecho de LONGi la única empresa del sector de las nuevas energías seleccionada en la lista "New China Nifty 50" de Goldman Sachs.

