COMUNICADO: Arçelik A.?. es proclamado líder en responsabilidad empresarial

ESTAMBUL, October 31, 2017 /PRNewswire/ --

Arçelik A.S. es proclamado líder en responsabilidad empresarial en unos prestigiosos premios de gestión de suministros europeos

Arçelik A.S. ha sido nombrada 'Best Contribution to Corporate Responsibility' en los premios 2017 European Chartered Institute of Procurement and Supply Management Awards

Arçelik A.S., destacado fabricante mundial de aplicaciones para el hogar y compañía pariente de Beko y Grundig, tiene el honor de anunciar que ha conseguido recientemente el premio 'Best Contribution to Corporate Responsibility' en los 2017 European Supply Management Awards, organizados por medio del Chartered Institute of Procurement and Supply (CIPS) y de ProcureCon.

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/593082/Arcelik.jpg )

Con la sostenibilidad en el centro de la compañía, el premio de Arçelik reconoce el trabajo en marcha de la compañía con los proveedores en la mejora de la transparencia y sostenibilidad en su cadena de suministros por medio de su programa de formación innovador 'Transparency in Business'. El programa, desplegado en 2015 y 2016, proporciona a los proveedores de Arçelik formación, enseñanza y desarrollo en la información de la sostenibilidad, además de certificación en los temas sociales, medioambientales, de derechos humanos y éticos.

Al otorgar poder y equipamiento a sus proveedores con experiencia para que sean más sostenibles, Arçelik no solo ha sido testigo de los beneficios sociales para la compañía y sus proveedores, sino que también se ha convertido en más competitiva a nivel financiero en sus principales mercados de exportación en Europa y Estados Unidos.

El reconocimiento de Arçelik en los últimos premios CIPS sigue solidificando la reputación de la compañía como líder sostenible, después de que la compañía se convirtiese en la primera compañía de fabricación en Turquía en unirse el mes pasado al Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index.

Los CIPS Supply Management Awards Europe en asociación con ProcureCon Europe, son un punto de referencia respetado de excelencia dentro de las profesiones de la consecución y la cadena de suministros. Con las categorías cubriendo el abanico completo de consecución en este campo, incluyendo la responsabilidad empresarial, desarrollo de personas y relaciones con los proveedores.

Comentando el premio, Polat Sen, responsable de finanzas de Arçelik A.S., explicó: "Es un honor el hecho de recibir el prestigioso premio CIPS Supply Management Award que reconoce nuestro trabajo en marcha con los proveedores para mantener los valores de sostenibilidad que integramos como compañía. En Arçelik estamos orgullosos de ser un líder industrial en integrar la sostenibilidad por medio de nuestra cadena de valores completa. Este compromiso es un refuerzo de nuestra posición como negocio sostenible, instando a nuestra cadena de suministro a estimular la innovación y mejorar la ventaja competitiva".

