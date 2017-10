330 43

COMUNICADO: Uso de aspirina reduce la incidencia de cánceres digestivos hasta un 47%

BARCELONA, España, October 30, 2017 /PRNewswire/ --

-- El uso de aspirina reduce a largo plazo la incidencia de cánceres digestivos hasta un 47%, según revela un estudio presentado en UEG Week

Se ha demostrado que el uso prolongado de aspirina reduce significativamente la incidencia de cánceres digestivos, según una nueva investigación presentada hoy en la 25 UEG Week[1].

En un estudio realizado en más de 600.000 personas, los investigadores compararon pacientes que fueron recetados con aspirina durante un largo periodo (durante al menos seis meses, duración media de la aspirina prescrita fue de 7,7 años) con usuarios sin aspirina y evaluaron las incidencias de un número de tipos de cáncer. Aquellos prescritos con aspirina mostraron una reducción del 47% en la incidencia de cáncer de hígado y esofágico, una reducción del 38% en la incidencia de cáncer gástrico, una reducción del 34% en la incidencia de cáncer de páncreas y una reducción del 24% en la incidencia de cáncer colorrectal.

Los cánceres digestivos representan casi una cuarta parte de los casos de cáncer en Europa[2]. Los cánceres colorrectal, gástrico y pancreático están dentro de los principales asesinos de cáncer en todo el continente, con los cánceres digestivos representando el 30,1% de las muertes por cáncer.

La aspirina es usada en todo el mundo para tratar numerosas condiciones de salud, que van desde el alivio del dolor a corto plazo a recetas a largo plazo. Mientras que el uso de la aspirina está sujeto a debate constante dentro de la comunidad médica, un estudio reciente se encontró que los pacientes que dejaron de tomar aspirina fueron un 37% más propensos a tener un evento cardiovascular adverso, como un ataque al corazón o accidente cerebrovascular, que aquellos que continuaron con su prescripción[3].

Reducción de incidencia de cáncer por Lugar del cáncer el usuario de aspirina (comparado con no usuario) Hígado 47% Esofágico 47% Gástrico 38% Pancreático 34% Colorrectal 24%

Tabla 1 - Reducción de incidencia de cáncer digestivo

También se examinó el efecto del uso a largo plazo de aspirina sobre la incidencia de cáncer para cánceres fuera del sistema digestivo. Aquí, se mostró una reducción significativa para algunos (leucemia, pulmón y próstata) pero no para todos los cánceres (mama, vejiga, riñón y mieloma múltiple).

El investigador principal, Profesor Kelvin Tsoi de la Chinese University of Hong Kong, presentó el estudio hoy en la 25 UEG Week en Barcelona. "Los resultados demuestran que el uso prolongado de aspirina puede reducir el riesgo de desarrollar muchos cánceres principales," comentó el Profesor Tsoi. "Lo que debe señalarse es la importancia de los resultados para los cánceres en el tracto digestivo, donde las reducciones en la incidencia de cáncer fueron muy importantes, especialmente para el cáncer de hígado y esófago."

