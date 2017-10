330 43

COMUNICADO: Mohawk Industries presenta los resultados del tercer trimestre (5)

Conciliación de las ventas netas por segmento con las ventas netas por segmento a tipos de cambio y días de expedición constantes sin incluir el volumen de adquisiciones (Cantidades en miles) Tres meses finalizados a ------------------------ Cerámica Internacional 30 de septiembre de 2017 1 de octubre de 2016 ------------------------ -------------------- Ventas netas USD 893.399 822.040 Ajuste a ventas netas con días de expedición constantes 1.111 - Ajuste a ventas netas por segmento con tipos de cambio constantes (16.758) - ----------------------------------------------------------------- ------- --- Ventas netas por segmento con tipos de cambio y días de expedición constantes 877.752 822.040 Menos: Impacto del volumen de adquisiciones (47.118) - ------- --- Ventas netas por segmento con tipos de cambio y días de expedición constantes sin incluir el volumen de adquisiciones USD 830.634 822.040 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- ------- Conciliación de las ventas netas por segmento con las ventas netas por segmento a tipos de cambio constantes (Cantidades en miles) Tres meses finalizados a

La empresa excluye algunas partidas de sus magnitudes de ingresos no ajustadas a los PCGA, porque dichas partidas pueden variar considerablemente entre periodos y pueden esconder tendencias comerciales subyacentes. Las partidas excluidas de las magnitudes de ingresos no ajustadas a los PCGA de la empresa incluyen: transacciones y conversión de divisas, mayor o menor número de días de expedición en un periodo y el impacto de las adquisiciones.

La empresa excluye algunas partidas de sus magnitudes de rentabilidad no ajustadas a los PCGA, porque dichas partidas podrían no ser indicadoras del rendimiento operativo principal de la empresa o no estar relacionadas con él. Las partidas excluidas de las magnitudes de rentabilidad de la empresa no ajustadas a los PCGA incluyen: gastos de reestructuración, adquisiciones, integración y otros costes, provisiones y reservas, deterioro del nombre comercial, contabilización de compras y adquisiciones con variación de existencias, liberación de activos por indemnizaciones y reversión de posiciones fiscales inciertas.

CONTACTO: CONTACTO: Frank H. Boykin, director financiero (706) 624-2695

Sitio Web: http://www.mohawkind.com/

