COMUNICADO: Telecom Daily: previsión del analista-MegaFon puede no ser capaz de pagar dividendos

MOSCU, October 30, 2017 /PRNewswire/ --

Los resultados de la reunión de la Junta Directiva de MegaFon comenzaron a debatirse incluso antes de que fuese convocada la reunión. Además de los cambios de gestión, los analistas han identificado otra tendencia del mercado - la empresa no puede pagar dividendos. MegaFon ha estado pagando dividendos consistentemente en los últimos años; sin embargo, en opinión de analistas, en las condiciones actuales de mercado su decisión estaría justificada. La empresa simplemente tiene que empezar a ahorrar, siguiendo la tendencia de los otros cuatro grandes operadores de telecomunicaciones.

Ivan Streshinsky, presidente de la Junta Directiva de MegaFon, comentó en una entrevista a Kommersant, periódico líder empresarial de Rusia, que en las actuales condiciones la empresa tiene que movilizar todos sus recursos, incluyendo financieros, invertir en proyectos estratégicos. Estos incluyen la necesidad de aplicar los requisitos del llamado 'paquete Yarovaya' de almacenamiento de datos y comenzar la construcción de redes 5G.

Aunque los procedimientos para la aplicación de la Ley Yarovaya todavía se están debatiendo por los funcionarios, las cantidades que están siendo discutidas por los operadores de mercado y el regulador están en la región de billones de rublos (de acuerdo a diversas estimaciones, la ley requiere 2,2-17,5 billones de rublos para su implementación). Hay también la discusión constante con el Servicio Antimonopolio Federal relativa a la movilidad interna dentro de la red rusa. Esto dañaría significativamente los presupuestos de los operadores móviles y ya está causando que las empresas revisen sus políticas arancelarias. A ello se suma el despliegue de redes 5G y que los operadores se enfrentarán a enormes requisitos de inversiones.

Según Streshinsky, "para expandir sus redes 5G de nueva generación en los próximos 2-3 años, las empresas requieren inversiones significativas. En términos reales, esto significa una nueva ola de competencia en tecnología e inversión entre los operadores. Y por supuesto como un inversor estratégico, USM está interesado en el liderazgo tecnológico de MegaFon".

Hoy en día, los operadores deben pasar pruebas de instalaciones 5G, la preparación está en marcha para el Mundial de 2018, y se están estableciendo zonas de estreno. En cuanto las empresas reciban el espectro requerido para ampliar a redes 5G, tendrán responsabilidades de construcción sobre sí mismos en las áreas donde los plazos son estrictamente definidos (también tendrían que pagar por el nuevo espectro).

Tanto Streshinsky como el equipo directivo de MegaFon están convencidos de que el mercado puede superar estos nuevos desafíos, ya que Rusia es un líder global en términos de tecnología y penetración. Sin embargo, la situación está lejos de ser ideal. Como señala Streshinsky, "la intensificación de la competencia en los últimos años está teniendo un efecto muy negativo en los ingresos de los operadores. Esta competencia no siempre es positiva para el sector y no sólo para los proveedores de servicios, sino también para los clientes."

Finalmente, todos los retos mencionados han llevado a la necesidad de que MegaFon aumente significativamente su carga financiera y los dividendos podrían ser lo primero en ser cortado:

Streshinsky dijo a Kommersant: "Desde 2013, MegaFon ha pagado dividendos que han superado las expectativas del mercado, mientras que al mismo tiempo efectuaba adquisiciones valoradas en más de 3.000 millones de dólares e invirtiendo en el desarrollo de su red. Como resultado, la deuda de la compañía ha aumentado significativamente. Es el momento de reinvertir en el desarrollo de la ?ompañia para mantener su competitividad y estabilidad financiera. En este sentido, la salida de dinero excesivo de MegaFon, incluyendo el pago de dividendos, contradice los objetivos estratégicos de la ?ompañía y USM como su accionista mayoritario."

La decisión potencial de la empresa a no pagar dividendos para 2017 se ha tomado con el acuerdo de analistas. Denis Kuskov, consejero delegado de Telecom Daily, dijo: "La situación en el sector de telecomunicaciones ruso no es simple; si nos fijamos en la falta de crecimiento en el número de suscriptores, el mercado está en estancamiento. Además, recientes decisiones han agregado una carga financiera adicional y significativa en los operadores. Por lo tanto, las empresas deberían concentrarse en sacar provecho de todas las oportunidades disponibles para un crecimiento estable. Se nota que MegaFon regularmente ha pagado dividendos que a menudo han excedido las expectativas del analista, mientras sigue comprando activos e invirtiendo más en desarrollo. Tal vez ahora es el momento exacto cuando la decisión de no pagar dividendos puede verse como una medida positiva y justificada. Como resultado, no estaría sorprendido si este año no vemos los dividendos de MegaFon."

